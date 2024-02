De Curaçaose ochtendkranten van 1 februari 2024

Antilliaans Dagblad en Extra: Deal PdVSA geen gevaar

RdK-directeur ziet geen gevaar in sancties VS voor olie-overeenkomst met Venezuela

Ondanks de dreiging van de Verenigde Staten om sancties tegen Venezuela te hervatten, vreest Patrick Newton, directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), niet voor de uitvoering van een recent ondertekende overeenkomst met het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela SA (PdVSA). Deze overeenkomst, waarbij Curaçao ruwe Venezolaanse olie ontvangt om een oude schuld af te betalen, zou volgens Newton geen hinder ondervinden van eventuele sancties.

In december vorig jaar werd de schikkingsovereenkomst ondertekend, waarmee PdVSA zich ertoe verbindt om over een periode van tien jaar voor 450 miljoen dollar aan ruwe olie te leveren. Dit als betaling voor een schuld die is ontstaan tijdens de exploitatie van de Isla-raffinaderij door PdVSA tot eind 2019.

De Verenigde Staten hervatten sancties tegen Venezuela na schendingen door president Nicolás Maduro van afspraken over vrije presidentsverkiezingen, gemaakt in Barbados. Maduro’s recente acties tegen politieke tegenstanders, waaronder arrestaties en uitsluiting van verkiezingskandidaten, hebben geleid tot de Amerikaanse beslissing om de versoepeling van sancties niet te verlengen.

De mogelijke herinvoering van sancties door de VS, na de uitsluiting van oppositieleider Maria Corina Machado door het Venezolaanse Hooggerechtshof, brengt volgens Newton geen risico met zich mee voor deze overeenkomst.

Hij wijst op een ‘General Licence 44’ die olietransacties tussen de VS en Venezuela mogelijk maakt, maar stelt dat deze licentie, die op 18 april afloopt, geen impact heeft op de handel tussen Curaçao en Venezuela. Daarnaast benadrukt Newton het bestaan van een eigen ‘specific licence’ die de olie-export van Venezuela naar Curaçao toestaat.

Ook een mogelijke verslechtering van de financiële situatie van PdVSA ziet Newton niet als een obstakel. De directeur van RdK beschouwt de 450 miljoen dollar, verspreid over tien jaar, niet als een onoverkomelijk bedrag binnen de olie-industrie.

Deze uitspraken komen op een moment dat de internationale gemeenschap nauwlettend de ontwikkelingen in Venezuela volgt, met name de impact van Amerikaanse sancties op de olie-export en de politieke situatie in het land.

Extra en Vigilante: Toename van Dengue-gevallen: 31 Kasonan Dengue ta sigui oumenta

De Curaçaose GGD bevestigt een toename van Dengue-gevallen op het eiland. In de laatste weken van 2023 werden enkele gevallen bevestigd, en in januari is dit aantal gestegen tot 31 Dengue-gevallen en één Chikungunya-geval. Deze stijging, aangeduid door meer laboratoriumtesten en gelijksoortige symptomen gerapporteerd door huisartsen, wijst op een actieve verspreiding van deze ziekten.

Dengue, Chikungunya, en Zika, overgedragen door de Aedes aegypti-mug, een zwart-wit gestreept insect, vormen een groeiend gezondheidsrisico. Deze muggensoort gedijt in stilstaand water, wat leidt tot snelle voortplanting en verspreiding van virussen door muggenbeten, met potentieel een epidemie als gevolg.

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voert actief campagnes om broedplaatsen van muggen te elimineren. Dit omvat inspecties en voorlichting op plekken zoals autoreparatiewerkplaatsen, scholen en andere instellingen. Maar de overheid benadrukt dat volledige gemeenschapsparticipatie cruciaal is, met de boodschap: “Dit kunnen we niet alleen.”

Burgers wordt dringend opgeroepen om preventieve acties te ondernemen, zoals het elimineren van stilstaand water binnen en buiten het huis, het dragen van muggenwerende middelen met DEET, en het gebruik van vis in waterreservoirs om muggenlarven te bestrijden. Bedrijven, vooral die in de autoverkoop en bouw, worden aangespoord om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen waterophoping.

Extra: Vrijstellingen en nultarieven kosten Curaçaose overheid 94,4 miljoen gulden

De Curaçaose regering loopt een aanzienlijk bedrag mis in inkomsten vanwege vrijstellingen en nultarieven. In 2023 bedroeg het totale bedrag dat niet in de staatskas terechtkwam 94,4 miljoen Antilliaanse gulden (Nafl.), als gevolg van deze twee factoren.

Dit volgens een rapport over de activiteiten van de Douane in 2023. Het rapport benadrukt dat het inkomstenverlies door vrijstellingen een zeer relevant onderwerp is. Het doel is om de inkomsten te verhogen, maar nog steeds laat het land veel geld liggen.

De berekeningen van de Douane in 2023 tonen aan dat het verlies door vrijstellingen op 93,5 miljoen gulden stond. Daarnaast bedroeg het verlies door nultarieven 960.000 gulden, wat het totaal op 94,4 miljoen gulden brengt. Importrechten op vis zouden 98.155 gulden hebben moeten opleveren; fruit en groenten zouden een inkomen van 860.000 gulden hebben gegenereerd. Echter, er werd besloten deze tarieven naar 0% te wijzigen.

Extra: OM EN KPC: Bij overtreding van de wet tijdens carnaval, wordt er direct en streng opgetreden

OM en KPC zetten in op strenge handhaving tijdens Carnaval 2024 met een zero-tolerantiebeleid.

Iedereen vanaf 12 jaar die zich in de nabijheid van de carnavalsroute en op openbare wegen bevindt, moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. De politie zal controles uitvoeren op basis van de identificatieplicht wetgeving van 20 mei 2002.

Op basis van de Vuurwapenwet heeft het OM, net als in voorgaande jaren, een bevel voor preventief fouilleren uitgevaardigd dat geldig is vóór, tijdens en na de carnavalsoptochten. Dit betekent dat de politie iedereen mag fouilleren zonder voorafgaande verdenking van vuurwapenbezit.

Het KPC en het OM zullen ook streng optreden in het verkeer en controleren op bestuurders van zowel tweewielige voertuigen, zoals motoren en scooters, als vierwielige voertuigen, zoals quads en auto’s.

Voor tweewielige voertuigen geldt dat zowel de bestuurder als de passagier volgens de wet een helm moeten dragen. Stunten met voertuigen wordt niet getolereerd; in dergelijke gevallen zal het voertuig in beslag worden genomen en de bestuurder worden aangehouden.

Bestuurders moeten alle vereiste documenten (keuringskaart, belastingkaart, verzekeringsbewijs) en een geldig rijbewijs bij zich hebben. Niet-naleving leidt tot aanhouding en inbeslagname van het voertuig.

Bij het politiebureau wordt een transactie aangeboden, met 15% korting bij directe betaling. Vanaf 4 maart kunnen in beslag genomen voertuigen worden opgehaald, mits aan alle eisen is voldaan.

Antilliaans Dagblad en Extra: Avila Beach Hotel viert 75-jarig jubileum

Het Avila Beach Hotel, het oudste operationele hotel van Curaçao, viert zijn 75-jarig jubileum met een jaar vol speciale activiteiten en betrokkenheid bij Curaçao, in samenwerking met lokale partners, kunstenaars en ambachtslieden.

Het hotel, dat naar eigen zeggen streeft naar vernieuwing door middel van duurzame investeringen en uitgebreide renovaties, trapt de vieringen vandaag af. Alle activiteiten worden gekenmerkt door een speciaal ontworpen jubileumlogo.

Traktaties

Voor dit bijzondere jubileum kunnen personen die vóór februari 2024 ook 75 jaar zijn geworden, een cadeaubon voor een gratis ontbijt ophalen bij het hotel. Het hotel verdeelt 75 taarten onder 75 lokale liefdadigheidsinstellingen en -organisaties, en daarnaast doneert het hotel 750 maaltijden aan het “Daily Meal Program” en 75 voedselpakketten aan Stichting Nieuw Nederland, die door buurtlegende Rensley Victoria wordt uitgedeeld.

Binnenkort lanceert het hotel ook een campagne waarbij gasten oude foto’s en speciale herinneringen aan hun verblijf bij Avila kunnen insturen, met kans op prijzen.

Rijke Historie

Sinds de oprichting in de achttiende eeuw heeft het hotel talloze transformaties ondergaan, van gouverneurswoning tot privéziekenhuis, en van kostschool tot het huidige gerenommeerde hotel.

Rond 1780 werd het oorspronkelijke gebouw, de Belle Alliance – nu het hoofdgebouw en de lobby van het hotel – gebouwd en vernoemd naar de alliantie tegen Napoleon. In de vroege negentiende eeuw diende dit gebouw als toevluchtsoord voor de Engelse gouverneurs en als buitenverblijf voor de eerste Nederlandse Gouverneur-Generaal Albert Kikkert.

In 1812 zocht niemand minder dan Simon Bolívar zijn toevlucht op Curaçao, waar hij met zijn zussen verbleef in gebouwen die nu deel uitmaken van het hotelcomplex. Het achthoekige gebouw aan zee, bekend als het Octagon, herbergt vandaag de dag een museum ter ere van Bolívar.

Gedurende de negentiende en twintigste eeuw wisselde de Belle Alliance van eigenaar en functie, totdat het in 1940 in handen kwam van dokter Pieter Hendrik (Gungu) Maal. Hij transformeerde het pand tot een privéziekenhuis en later tot het Avila Beach Hotel zoals we dat nu kennen.

In 1949 opende het hotel zijn deuren voor het publiek en werd al snel een geliefde bestemming voor zowel lokale als internationale gasten.

In de daaropvolgende decennia breidde het hotel uit met nieuwe vleugels en faciliteiten, waaronder de beroemde “Schooner Bar” en de Octagon vleugel. Het hotel ontwikkelde zich tot een modern resort met behoud van de klassieke elegantie en sfeer die het kenmerken.

De nalatenschap van Dr. Maal werd voortgezet door zijn erfgenamen en later door de familie Møller, die het hotel tot bloei brachten met renovaties en uitbreidingen.