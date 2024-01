De Curaçaose ochtendkranten van 12 januari

WILLEMSTAD – Zowel de Èxtra als het Antilliaans Dagblad hebben berichtgeving over de verkiezingen op Sint-Maarten. Èxtra meldt dat 65 procent van de kiezers in Sint-Maarten naar de stembus is gegaan om vijftien parlementsleden voor de komende vier jaar te kiezen.

Hoewel de stembussen om 8 uur ’s avonds sloten, werden de eerste officiële resultaten pas rond 11:30 uur bekendgemaakt. Er waren in totaal 129 kandidaten die zich op 8 verschillende lijsten hadden aangemeld. De Kiesraad van St. Maarten had 20 stembureaus over het eiland verspreid.

Van de 22.553 kiesgerechtigden brachten 14.678 personen hun stem uit, wat neerkomt op 65% en 5% meer is dan in 2020. Van de 22.553 geregistreerde kiezers brachten 14.678 hun stem uit, Daarvan waren er 14.490 geldige stemmen.

Het Antilliaans Dagblad vermeld nog dat er vanaf woensdagavond 18.00 uur tot vandaag 06.00 uur een verbod is geweest op de verkoop, levering en verstrekking van alcohol. De uitslagen staan niet vermeld in de ochtendkranten vanwege de diverse sluitingstijden van de kranten. Die staan wel op Curaçao.nu.

In Vigilante en Antilliaans Dagblad: Ontvoerde man geboeid vrijgelaten

Zowel de Vigilante als het Antilliaans Dagblad berichten over de recente ontvoeringszaak op Curaçao. Op woensdagochtend werd de eigenaar van een uniformenwinkel in Veeris ontvoerd. De man werd later, met vastgebonden handen, vrijgelaten zodat hij weer herenigd kon worden met zijn geliefden.

Na onderzoek startte de politie een zoektocht naar de locatie waar de handelaar onder bedreiging werd vastgehouden. In de avonduren ontving de politie informatie over een afgelegen gebied met verschillende containers waar de handelaar verscheen, maar met vastgebonden handen.

De politie ging onmiddellijk naar de locatie en vond daar inderdaad de ontvoerde man met vastgebonden handen. Hij werd direct naar een veilige locatie gebracht waar het gespecialiseerde team dat onderzoek doet naar ontvoeringszaken zich over hem ontfermde.

Gezien de afgelegen plek van de vondst, besloot de politie om de volgende dag verder onderzoek te doen naar de mogelijke schuilplaats van de daders en hun eisen voor losgeld.

Het onderzoeksteam beschikt over enige informatie, maar doet een dringend beroep op de gemeenschap voor tips. Mensen die iets weten of hebben gehoord, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via nummer 917 of anoniem via 108. Het onderzoek naar deze zaak gaat verder.

Het Antilliaans Dagblad sprak met politiewoordvoerder Ron Zwerwer, die niets kon zeggen over het motief van de ontvoering en eventuele betaling van losgeld (naar verluidt 200.000 gulden).

Antilliaans Dagblad: Zusters Franciscanessen verlaten na 182 jaar Curaçao en Bonaire

Het Antilliaans Dagblad meldt dat de Zusters Franciscanessen van Roosendaal na een periode van 182 jaar hun missie op Curaçao en Bonaire zullen beëindigen. Deze beslissing is genomen vanwege de afname in het aantal zusters en hun hoge leeftijden.

Het bestuur van de Congregatie benadrukt dat dit afscheid met een dankbaar hart en opgeheven hoofd genomen wordt, gezien de sterke band die is opgebouwd met de lokale bevolking.

De Zusters Franciscanessen kwamen in 1842 naar Curaçao op verzoek van Mgr. Martinus Nieuwindt, die het welzijn van de plantagewerkers wilde verbeteren door onderwijs en de bekering tot het katholicisme.

Gedurende hun verblijf hebben de zusters talrijke scholen en kloosters opgericht en hebben ze duizenden kinderen onderwijs gegeven. Deze activiteiten hebben aanzienlijk bijgedragen aan de lokale gemeenschappen op Curaçao en andere eilanden. Het bestuur kondigt aan dat in de komende maanden meer concrete mededelingen gedaan zullen worden over deze verandering.

Het artikel onderstreept de emotionele impact van dit afscheid, zowel voor de zusters als voor de gemeenschap. Citaten van het bestuur reflecteren hun gevoel van dankbaarheid voor alles wat in samenwerking met de lokale bevolking bereikt is. De nadruk ligt op de positieve invloed die de zusters hebben gehad op het onderwijs en de ontwikkeling van de eilanden. De aanstaande vertrek van de Zusters Franciscanessen markeert het einde van een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Curaçao en Bonaire.

Extra: Aqualectra betaalt geen dividend ondanks winst

Aqualectra (Integrated Utility Holding) gaat geen dividend uitkeren over de jaren 2019, 2020 en 2021. De belangrijkste reden hiervoor is de opeenstapeling van verliezen in het verleden, waardoor het op dit moment niet verantwoord is om dividend uit te keren. Bovendien staan bepaalde overeenkomsten over de verdeling van winsten het uitkeren van dividend over deze jaren niet toe.

Tijdens de periode van 2019-2021 heeft Aqualectra elk jaar een positief resultaat geboekt. In 2018 rapporteerde het bedrijf een aanzienlijk positief resultaat van Nafl. 37,5 miljoen, maar in de daaropvolgende jaren daalden de winsten drastisch naar respectievelijk Nafl. 13,9 miljoen in 2019 en Nafl. 5,6 miljoen in 2020. In 2020 steeg de winst weer licht naar Nafl. 26,7 miljoen, maar dat is gecorrigeerd door toezichthouder BTPU naar 5,5 miljoen (brandstofkosten)

De effecten van de Covid-19-pandemie zijn zichtbaar in de cijfers van 2020, aldus de Èxtra. De door de regering genomen maatregelen (lockdowns, etc.) om de verspreiding van het virus te voorkomen, leidden tot minder gebruik van water en elektriciteit, en dus minder verkoop en winst voor Aqualectra.

Door de winsten in de afgelopen jaren is de liquiditeitspositie van Aqualectra verbeterd. Het eigen vermogen was Nafl. 364,9 miljoen in 2018 en steeg naar Nafl. 411,1 miljoen in 2021.

Vigilante: “Dutch Caribbean 2024 Goes Curadise”

In de Vigilante wordt bericht over het grootste biljarttoernooi in de geschiedenis van de Nederlandse Cariben, genaamd Dutch Caribbean goes Curadise. Met nog slechts 50 dagen te gaan, hebben al 75 spelers uit Nederland, Trinidad & Tobago, Guyana, Sint-Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao zich geregistreerd om elkaar te ontmoeten in de Pool Arena, aan de Gosieweg.

Dit kampioenschap in het 9-ball biljart begon in Aruba in 2022 en werd ook in 2023 in Aruba gehouden. Het maximum aantal deelnemers in Aruba was 64, maar sinds de aankondiging dat het toernooi in 2024 in Curaçao zou plaatsvinden, is er een groot enthousiasme ontstaan, met een verwachte opkomst van 80 deelnemers.

Een bijzonder aspect van dit evenement is dat de “Top Players” uit Aruba, Bonaire en Curaçao een gratis biljartclinic zullen geven voor jongeren, op donderdagmiddag 29 februari. Jongeren vanaf 8 jaar kunnen zich inschrijven.

Extra: Eerste baby van het jaar geboren in Kraamkliniek

Vandaag heeft de gemeenschap van Curaçao officieel de eerste baby van het jaar verwelkomd, een bijzondere gebeurtenis voor de Fundashon Duna Lus (Kraamkliniek), zo meldt de Èxtra. De Kraamkliniek, speciaal ingericht voor bevallingen, had de eer om de geboorte van Rig-Jaydjon Ignecia te vieren. Deze speciale gelegenheid werd door verschillende commerciële bedrijven aangegrepen om de moeder Rignaiska cadeaupakketten aan te bieden als blijk van waardering.

Het personeel en de staf van EXTRA sluiten zich ook aan bij de felicitaties en wensen baby Rig-Jaydjon een gezond leven toe. De geboorte van Rig-Jaydjon in de Kraamkliniek is een moment van vreugde en viering in de gemeenschap, en markeert een vreugdevolle start van het nieuwe jaar.