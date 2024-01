De Curaçaose ochtendkranten van 16 januari 2024

WILLEMSTAD – De opening in het Antilliaans Dagblad en de Èxtra vandaag is de mededeling dat het College financieel toezicht zijn zegen geeft aan de overheidssteun aan Ennia-gepensioneerden.

Het College financieel toezicht, Cft heeft in een brief aan minister van Financiën Javier Silvania zijn steun uitgesproken voor de voortzetting van de zogenaamde ‘ENNIA-oplossing’. Dit besluit is volgens de Curaçaose overheid van cruciaal belang voor de afhandeling van de financiële problemen van het private verzekeringsbedrijf ENNIA, na het weghalen van grote sommen geld door eigenaar Hushang Ansary. Het Cft benadrukt dat zij op de hoogte gehouden willen worden van alle ontwikkelingen in dit kader.

Maar er zijn risico’s verbonden aan deze overeenkomst. Voor een periode van dertig jaar moet Curaçao namelijk een aanzienlijk bedrag reserveren in de begroting. De financiële ruimte is beperkt en de begroting bevat al andere risico’s.

Ook in het Antilliaans Dagblad het nieuws dat het Curaçao Medical Center operaties uitstelt bij griepklachten

Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft aangekondigd dat alle geplande operaties van patiënten met griepklachten verzet dienen te worden. Deze maatregel is genomen om de gezondheid van patiënten te beschermen, nu de cijfers van COVID-19 en griep weer oplopen.

Het ziekenhuis roept patiënten op die binnenkort geopereerd moeten worden en last hebben van symptomen zoals hoesten, een loopneus, niezen, pijn achter het borstbeen, keelpijn, gewrichtspijn of koorts, om contact op te nemen met hun behandelend arts.

Zij dienen ook de afdeling die verantwoordelijk is voor de planning in het CMC te informeren, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

Het Curaçao Medical Center heeft de situatie onder controle. Op dit moment zijn er achttien patiënten met influenza en zeven patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Het is belangrijk om op te merken dat de meeste van deze patiënten onderliggende aandoeningen hebben en daarom extra behandeling vereisen, aldus het CMC.

Extra: tekort aan personeel en middelen belemmeren dagprogramma Curaçaose gevangenis

Het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) heeft op papier een dagprogramma voor gedetineerden, maar in de praktijk wordt die nauwelijks uitgevoerd door een tekort aan personeel en financiële middelen. Dat meldt de Raad voor de Rechtshandhaving. Dit dagprogramma, bedoeld om gedetineerden bezig te houden en te helpen met hun rehabilitatie, omvat onderwijs, werk, sport en ontspanning.

De minister van Justitie heeft aangegeven dat de Raad van Ministers een plan heeft goedgekeurd om meer personeel te werven voor het SDKK. Desondanks blijft het tekort aan personeel, vooral in de beveiliging en de medische dienst, een uitdaging. Dit resulteert in beperkte mogelijkheden voor arbeid en recreatie voor de gevangenen. Slechts de helft van de gedetineerden heeft toegang tot arbeidsplaatsen, terwijl de rest meer tijd buiten hun cel doorbrengt dan wettelijk is vastgesteld.

Ook de medische verzorging lijdt onder het personeelstekort. Nieuwe gedetineerden krijgen niet altijd binnen 24 uur de vereiste medische controles, en het is onduidelijk hoe snel medische verzoeken worden behandeld.

Extra: Curaçao Ontvangt Recordaantal van 582.409 Verblijfstoeristen in 2023

2023 is het beste jaar ooit geweest voor het toerisme op Curaçao. Althans, in termen van aantallen verblijfstoeristen en overnachtingen. In totaal heeft het eiland in 2023 maar liefst 582.000 verblijfstoeristen ontvangen, wat een stijging van negentien procent betekent vergeleken met het jaar 2022.

Belangrijke factoren die bijdroegen aan deze groei zijn de bijdragen van luchtvaartmaatschappijen, de introductie van nieuwe producten, consistente marketing en strategische samenwerking tussen de publieke en private sector.

Terwijl de CTB reflecteert, kijkt het vooruit om voort te bouwen op deze successen, en in 2024 nog meer bezoekers van over de hele wereld te verwelkomen.

Leuk nieuws is vandaag te vinden in de Extra: Jonge Honkballers Teken Contract voor Professioneel Honkbal

Op 15 januari, gisteren, was de dag waarop Major League Baseball (MLB) organisaties jonge honkballers konden contracteren die de grote stap naar het professionele niveau hebben gezet.

Ook op Curaçao was dit het geval met de ondertekening van ten minste vier jonge Curaçaose talenten, namelijk Curley Martha, Shendrion Martinus, Naterich Waterfort en Peson Revierre.

Martha zette zijn handtekening onder een contract met de Texas Rangers. Martinus, Waterfort en Revierre, tekenden bij de Cincinnati Reds, een team dat melding maakte van het contracteren van deze drie spelers van Curaçao, naast 5 uit de Dominicaanse Republiek en 7 uit Venezuela.

De volgende stap is dat de jongeren zullen horen van hun respectieve organisaties waar ze zich binnen enkele weken moeten melden om te beginnen met hun voorbereiding. Het is bekend dat de meeste MLB-teams hun ’trainingskampen’ hebben in de Dominicaanse Republiek.