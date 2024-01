De Curaçaose ochtendkranten van 19 januari 2024

Extra: Consumenten Belangen Curaçao: automobilisten moeten volledige inzage in Forensysrapport krijgen

De stichting krijgt tientallen klachten van verzekerden tijdens en na de afhandeling van schadeclaims op Curaçao. Zij zegt tegengewerkt te worden, omdat Forensys zelfs basis informatie van de tegenpartij, zoals naam en adres, niet deelt. Recht halen wordt daarmee praktisch onmogelijk.

De Stichting Consumenten Belangen Curaçao benadrukt het belang van verzekerden om volledige toegang te hebben tot het Forensysrapport. Zo kan een verzekerde bij schadegevallen veroorzaakt door een niet-verzekerde weggebruiker geen civiele procedure beginnen, omdat Forensys weigert gegevens te overleggen.

De stichting heeft herhaaldelijk ervaren hoe Forensys zich achter de privacywetgeving verschuilt en weigert aanrijdingsrapporten volledig te verstrekken aan verzekerden, waarbij ze wordt doorverwezen naar de verzekeringsmaatschappijen van cliënten, wat tot verdere complicaties leidt.

Antilliaans Dagblad: Nog lange CMC wachtlijsten

Het Curaçao Medical Center (CMC) kampt nog steeds met lange wachtlijsten voor operaties, vooral op de afdelingen orthopedie en oogheelkunde.

Orthopedie gaat over problemen met het bewegingsapparaat: botten, gewrichten, spieren, pezen. Orthopedisch chirurgen houden zich bezig met het herstellen van verwondingen of aandoeningen van het skelet en de aan het skelet gerelateerde spieren en gewrichten.

In december 2023 stonden er 636 patiënten op de wachtlijst voor een orthopedische ingreep en 500 voor een oogoperatie. Hoewel deze aantallen een afname tonen ten opzichte van oktober 2023, blijven de wachttijden lang.

Andere afdelingen met lange wachtlijsten zijn neurochirurgie, urologie, KNO, algemene chirurgie, gynaecologie en plastische chirurgie. Daarnaast zijn de wachttijden voor poliklinische behandelingen lang, met name in cardiologie en oogheelkunde.

Antilliaans Dagblad: De luchthaven van Aruba

Die was gisterenochtend gesloten vanwege een slecht functionerend koelsysteem, wat leidde tot onveilige temperaturen en gladde vloeren in de terminal.

De sluiting, die duurde tot het middaguur, veroorzaakte vertragingen in inkomende en vertrekkende vluchten, en sommige vluchten werden omgeleid. De luchthaven bood getroffen passagiers onderdak en voorzieningen in Hyatt Place.

Reparaties die de vorige nacht begonnen waren, werden pas tegen 11.15 uur afgerond. De Aruba Airport Authority (AAA) zal de herstelwerkzaamheden evalueren en heeft excuses aangeboden voor het ongemak.

Antilliaans Dagblad, Extra en Vigilante: Griepgolf Curaçao

Op Curaçao heeft Influenza A sinds eind 2023 hard toegeslagen, met veel besmettingen en ziekenhuisopnames tot gevolg, zegt het AD. Extra gooit het over een andere boeg en schrijft: dat er een afnemende trend en normalisering is van influenza-gevallen.

Ondanks dat de situatie beheersbaar is, adviseert Melissa Arias van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) het dragen van mondkapjes en het volgen van hygiënevoorschriften, vooral met de komende carnavalsactiviteiten.

Griepvirussen, inclusief Influenza A, slaan elk jaareinde toe. Influenza A veroorzaakt ernstigere klachten, vooral bij mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Er zijn pieken in ziekenhuisopnames geweest, en Covid-19 blijft ook een punt van aandacht.

Hier is een overzicht van de belangrijkste cijfers die in het bericht genoemd worden:

Influenza A Opnames in het CMC (Curaçao Medical Center): Opnamepieken op 3 januari: 30 personen Opnamepieken op 9 januari: 29 personen

Influenza Testresultaten (Eerste twee weken van januari): Totaal geteste personen op influenza: 165 Aantal personen positief getest op Influenza A: 65 Aantal personen positief getest op Influenza B: 0 (niemand)

Overige Medische Gevallen (Eerste helft van januari): Patiënten met acute infectie van de bovenste luchtwegen: 43 Personen met koorts: 33 Personen met acute bronchitis: 19 Mensen met een gewone verkoudheid: 25

Covid-19 Situatie in het CMC: Aantal patiënten opgenomen met Covid-19 tot en met afgelopen dinsdag: 7 Aantal patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis begin januari: 10





De gloednieuwe Huisartsenpost (HAP) bij het Curaçao Medical Center (CMC) heeft in de eerste twee weken na de opening 2367 patiënten behandeld, van wie ongeveer zes procent symptomen van griep vertoonde.

Extra: De organisatie “Bos di Hubentut” heeft een campagne gelanceerd voor de preventie van misbruik

De Fundashon Bos di Hubentut lanceerde gisteren de campagne ‘Ku Ki Derechi’ voor bewustwording en preventie van misbruik. Het doel is om de gemeenschap bewust te maken van misbruik in het algemeen, en seksueel misbruik in het bijzonder, om dit te kunnen voorkomen.

Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia ondersteunt de campagne en roept de gemeenschap op tot actie voor een gemeenschap vrij van geweld en misbruik.

De campagne, die voorheen succesvol was, is vernieuwd met nieuwe advertenties in vier talen, gericht op televisie, radio, kranten en sociale media.

Gedurende het jaar organiseert Bos di Hubentut lezingen, workshops en een educatieve documentaire.

April wordt ‘Blue Month’ tegen kindermisbruik, met activiteiten en een conferentie voor jongeren.



Extra: Fly in Hato vindt morgen plaats

De Fly-In die oorspronkelijk op 14 januari naar Curaçao zou komen, zal morgen, zaterdag, aankomen. Het exacte tijdstip van aankomst in Curaçao is nog niet bekend. Deze activiteit, die uitverkocht is, wordt georganiseerd door “Ultimate Caribbean Journey January 2024”, waarbij privévliegtuigpiloten op 14 januari vanuit Amerika vertrokken. Curaçao zou hun eerste stop zijn.

Door de regelgeving van de Civiele Luchtvaartautoriteit van Curaçao en vertragingen door de covid-pandemie, werd het vluchtplan van de groep privépiloten uit Amerika laat ingediend en afgewezen in Curaçao. Om Curaçao toch in het programma te houden, heeft de organisator Air Journey het plan voor de Caribische Tour omgedraaid, beginnend vanaf het einde naar het begin. Dit betekent dat het laatste land dat bezocht zou worden nu het eerste bezoek is.

De vliegtuigen van Air Journey Fly-in zullen nu vanuit Canouan, een van de eilanden van Grenada en de Grenadines, naar Curaçao komen. De tour bestaat uit vijf turbinevliegtuigen die snel en over lange afstanden kunnen vliegen. Er wordt gehoopt dat alles goed gaat en dat de bezoekers van Curaçao zullen genieten, zodat er meer reizen naar Curaçao gepland kunnen worden.

Luchtvaartliefhebbers kunnen de website www.airjourney.com bezoeken. De vliegtuigen zijn gepland om in de namiddag in Curaçao aan te komen.

Vigilante: Dierenbescherming GMN en andere stakeholders werken aan beheer van straathonden Dierenbescherming GMN i otro stakeholders trahando riba maneho pa kachó riba kaya

Op 20 februari komen GMN en andere stakeholders samen om een plan te ontwikkelen voor de aanpak van straathonden. Maria Luisa Garcia, voorzitter van Dierenbescherming, bevestigt dat de overheid werkt aan een oplossing, maar dat er nog geen concreet plan is.

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met betrekking tot dit probleem. Het plan zal waarschijnlijk bestaan uit een integrale aanpak, inclusief het massaal steriliseren en van de straat halen van honden, maar de specifieke stappen en uitvoering zijn nog onduidelijk.



De voorzitter van Dierenbescherming benadrukte dat het probleem van straathonden groot is, omdat de politie verschillende meldingen krijgt van burgers die gebeten worden.

Het probleem krijgt meer aandacht, maar het is nog onduidelijk welke aanpak er zal komen, volgens Maria Luisa Garcia.

Toen Maria Luisa Garcia werd gevraagd of de oplossing van sterilisatie en het terugzetten van honden op straat zal helpen, gaf de voorzitter aan dat de situatie verwarrend blijft op het moment dat de verzamelde en gesteriliseerde honden niet worden geadopteerd en weer op straat worden gezet.