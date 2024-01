De Curaçaose ochtendkranten van 26 januari 2024

Antilliaans dagblad: Toko den Toko bij ATM

Vermeende wanpraktijken bij TeleCuraçao: Directeur Hugo Lew Jen Tai beschuldigd van ‘Toko-den-Toko

Hugo Lew Jen Tai, de algemeen directeur van TeleCuraçao, wordt beschuldigd van ernstig wanbeheer en mogelijk malversaties in een rechtszaak die deze week plaatsvond. Volgens recente beschuldigingen zou hij, onder zijn leiderschap, niet het belang van het bedrijf hebben gediend, maar juist de inkomsten en kansen van TeleCuraçao hebben verkwanseld.

In de rechtbank van Willemstad staat de zaak die TeleCuraçao (Antilliaans Televisiemaatschappij, ATM nv) heeft aangespannen tegen hun algemeen directeur, Hugo Lew Jen Tai, centraal. De aantijgingen zijn ernstig: naast vermeend wanbeleid wordt er ook gesproken over mogelijke malversaties en ’toko-den-toko’, een lokale term die duidt op ondoorzichtige en mogelijk frauduleuze handelingen.

Een cruciaal punt in de beschuldiging betreft de Curaçaose televisiezender RTV7, die landelijk in Nederland wordt uitgezonden. Onder leiding van Lew Jen Tai zou er geen enkele cent aan reclame-inkomsten vanuit Nederland naar Curaçao zijn overgemaakt. Advocaat Richard Pols, namens ATM, uit zijn verbazing: “Er worden in Nederland reclames uitgezonden, maar geen enkele kapitaalstroom van Nederland naar Curaçao. Dat is toch heel merkwaardig!”

De nieuwe statutaire directie van TeleCuraçao heeft na onderzoek in Nederland reclamegelden ontdekt die tot nu toe verborgen waren gebleven. Vanaf december 2023 is vastgesteld dat TeleCuraçao aanzienlijke bedragen heeft ontvangen, waaronder 20.000 euro in december 2023 en 22.000 euro in januari 2024. Dit duidt op een jaarlijkse advertentieomzet van ongeveer 240.000 euro, die tot voor kort buiten het zicht van Curaçao bleef.

ATM stelt dat ofwel sprake is van ’toko-den-toko’, ofwel dat Lew Jen Tai als manager niet geschikt is voor zijn functie. “Hij zou niets afweten van de reclamegelden die in Nederland worden verdiend op zijn eigen zender?” vraagt ATM zich af. Het bedrijf heeft de samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordiger gestopt en heeft nu direct toegang tot de reclame-inkomsten.

De kern van de beschuldigingen ligt bij het vermeende falen van Lew Jen Tai om de belangen van ATM te dienen. Tot op heden legt Lew Jen Tai alle beschuldigingen naast zich neer en ontkent deze.

Antilliaans Dagblad: Zoektocht Isla kandidaat 38,5 miljoen

De Curaçaose premier Gilmar Pisas maakte deze week bekend dat de zoektocht naar een overnamekandidaat voor de Isla-raffinaderij, die startte in 2014, een aanzienlijke investering van 38,5 miljoen gulden heeft gevergd. Deze kosten zijn over verschillende fases verdeeld, waarbij het Multidisciplinair Projectteam (MDPT-17 miljoen) en het Project Management Organization (PMO- 12 miljoen) betrokken waren.

De premier licht toe dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van een kandidaat bij Refineria di Korsou (RdK) ligt, maar hij benadrukt dat de zaken de goede kant op gaan. Een belangrijke voorwaarde voor potentiële overnamekandidaten is de implementatie van nieuwe milieuwetgeving, die momenteel ter behandeling ligt.

Een opvallende ontwikkeling is de betrokkenheid van Oryx Petroleum, vertegenwoordigd door Darick Jonis, bij de raffinaderij. Oryx Petroleum, naar verluidt afkomstig uit Qatar, speelt volgens Pisas een rol in het behoud van de raffinaderij als strategisch bezit, met het oog op de verwachte hervatting van de Venezolaanse olie-export.

Pisas meldt verder dat Oryx de ’technical due diligence’-fase bijna heeft afgerond, waarna onderhandelingen over een leaseovereenkomst zullen starten. Hij benadrukt de hernieuwde vriendschap met Venezuela, wat gunstig is voor de raffinaderij.

Daarnaast kondigt Pisas aan dat Global Oil Management Group (GOMG), gevestigd in een deel van de Isla-raffinaderij, in juli 2024 zal starten met de productie van asfalt voor export naar de Verenigde Staten. De productiecapaciteit wordt geschat op 30 miljoen (?) vaten per dag.

Pisas benadrukt ook het belang van een nabije olieleverancier voor de raffinaderij. Suriname wordt genoemd als een potentiële leverancier, wat de afhankelijkheid van verre bronnen zou verminderen.

Tot slot wordt aangegeven dat er stappen worden ondernomen om het debacle met de vorige overnamekandidaat, Caribbean Petroleum Refinery (CPR), die valsheid in geschrifte pleegde, op te lossen. Een tweede openbare verkoop van olie in Bullenbaai staat gepland voor 14 februari, met als doel 10 miljoen gulden op te brengen om de schuld aan Curaçao Refinery Utilities (CRU) te vereffenen. De premier is hoopvol over de uitkomst van deze veiling.

Vigilante: Koopkracht op Curaçao blijft dalen in 2024 Forsa di kompra ta sigui baha durante 2024

De economische vooruitzichten voor Curaçao in 2024 zijn niet positief als het gaat om de koopkracht. De inflatie, die al een stijgende lijn vertoonde, zal naar verwachting verder toenemen.

De Curaçaose economie importeert inflatie vanuit zowel de Verenigde Staten als Nederland. Beide landen verwachten een lichte toename van inflatie, wat directe gevolgen heeft voor Curaçao.

Twee belangrijke factoren spelen een rol in deze ontwikkeling. Ten eerste de inflatie in de Amerikaanse en Nederlandse markten, die leidt tot hogere importprijzen voor Curaçao. Ten tweede de logistieke uitdagingen in deze landen, waarbij transport- en arbeidskosten stijgen. Deze combinatie van factoren resulteert in hogere consumentenprijzen op Curaçao.

Na een periode van relatief lage inflatie tussen 2018 en 2019, heeft Curaçao sindsdien een aanzienlijke stijging van de inflatie ervaren, van bijna 3% aan het einde van 2021 tot 7% in 2023. Voor 2024 worden inflatiecijfers tussen 4% en 6% voorspeld.

De stijgende prijzen van ruwe olie hebben ook bijgedragen aan deze trend. Sinds 2018 importeert Curaçao brandstof, wat leidt tot een kettingreactie van prijsstijgingen voor consumentenproducten. De inflatie steeg van 2.2% in 2020 naar 3.8% in 2021, en bereikte in 2023 een niveau van 7%.

De beslissing om het basismandje uit te breiden, in een periode waarin Curaçao inflatie importeert, heeft directe gevolgen voor de winstmarges van importbedrijven. Het uitbreiden van het basismandje, waardoor producten buiten dit mandje duurder worden, leidt tot hogere collectieve consumptiekosten.

De Curaçaose regering staat voor een dilemma. Het niet uitbreiden van het basismandje maakt de collectieve consumptie duurder, terwijl de koopkracht niet meegroeit. Dit leidt tot een economische klempositie, waarbij importeurs gedwongen zijn prijzen te verhogen door stijgende brandstofkosten, terwijl het collectieve salarisniveau niet wordt aangepast aan de inflatie.

De vooruitzichten voor 2024 zijn dus somber als het gaat om consumentenprijzen. De inflatie in Nederland, de Verenigde Staten, het Caribisch gebied en andere importbronnen zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de lokale consumentenprijzen in Curaçao.

Antilliaans Dagblad: Alles klaar voor de 52e tumbafinale

De spanning stijgt in Curaçao voor de 52e tumbafinale, die vannacht plaatsvindt. Titelverdediger Raynor Lauffer is een van de topfavorieten en moet zich staande houden tegenover 29 andere deelnemers, waaronder zes voormalige tumbakoningen en negen zangeressen.

De Curaçaose muziekwereld maakt zich op voor een van de hoogtepunten van het jaar: de 52e editie van de tumbafinale. In deze nachtelijke muziekstrijd zal Raynor Lauffer proberen zijn tumba titel te behouden. Hij staat te boek als een sterke kanshebber, maar de concurrentie is hevig met 29 andere deelnemers, inclusief zes oud-tumbakoningen en negen zangeressen.

De oud-tumbakoningen die meedoen aan de strijd om de titel zijn Ike Jesurun, Rubertico Balentien, Amos Balentin, Djuric Virginie, Irving Jano en Dibo Doran. Twee andere voormalige tumbakoningen, Gilbert Doran en Hendrik de Windt, doen mee als tekstschrijvers met respectievelijk twee en drie composities.

De negen zangeressen die hun talent tonen in de finale zijn Jennifer Virginia, Semariël Marten, Marivenia Jansen, Jefdaney Manuela, Marystella Bemabela, Cristeline Corasol, Thallysa Jano, Roxenia Roza en Sheromé Pieter-Petronia.

De dertig deelnemende zangers worden begeleid door twaalf bands, waarbij One Flavaz de meeste vertolkers zal ondersteunen, namelijk vijf. Andere bands zoals Icons en Gentz Tre’Chic verzorgen de muziek voor vier deelnemers. ERA, Excellence en High Way Band begeleiden elk drie zangers, terwijl Doble R Puru en Quality Band twee deelnemers onder hun hoede nemen. Daiquiri Band, Dolce Band, Sablika en Score zullen elk één deelnemer muzikaal begeleiden.

De Asosiashon di Musiko i Artista di Korsou (Amak) zorgde gisteren, tijdens de rustdag, voor een traditionele show met de kroon en mantel voor de tumbakoning. Daarnaast organiseerde de festivalorganisator een geautomatiseerde trekking om de volgorde van optredens van de bands te bepalen.

Met deze finale belooft het een memorabele nacht te worden vol muzikale talenten die strijden om de prestigieuze titel van tumbakoning of -koningin.