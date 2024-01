De Curaçaose ochtendkranten van 29 januari 2024

Ingezonden Brief: Einde van een Tijdperk: Geen Limburgse Kabrieten in Gran Marcha van Curaçao

Een verrassend bericht heeft de carnavalsgemeenschap van Curaçao bereikt: na meer dan vijftig jaar zal de praalwagen van de Limburgse Kabrieten voor het eerst niet deelnemen aan de elfde positie in de Gran Marcha. Dit nieuws komt als een schok voor velen, waaronder Louis Hilgers, een voormalig lid van de groep.

Sinds de eerste Gran Marcha in 1971, waar de Limburgse Kabrieten een fundamentele rol speelden, is hun invloed op het carnaval van Curaçao onmiskenbaar geweest. “Ik trouwde in 1971 met mijn Curaçaose lief Marijke en werd toen lid van de Limburgse Kabrieten, een unieke groep onder leiding van Huub Bongers,” herinnert Hilgers zich. Zijn betrokkenheid bij de groep was intens, zo werd hij al snel ‘Voorzitter van de Vaancommissie’ en was hij verantwoordelijk voor het bestellen van de Limburgse vlag.

Antilliaans Dagblad en Extra: Favoritisme ontvanger

De opening in het Antilliaans Dagblad en Extra gaat over de belastingdienst die beticht wordt van het geven van voorkeursbehandelingen van en ondermaatse invordering bij een groep selectieve belastingplichtigen. De praktijken wijzen op een duidelijke vriendjespolitiek binnen de belastingdienst.

Dit antwoord minister van Financiën, Javier Silvania, op vragen van de Staten.

Volgens Silvania toont het Soab-rapport aan dat bepaalde belastingplichtigen onterecht bevoordeeld worden. Dit gebeurt door het niet actief innen van verschuldigde belastingen, het aanbieden van onredelijke betalingsregelingen, en het voortrekken van family and friends bij het uitkeren van belastingteruggaven.

De minister geeft toe dat niet iedereen met een hoog inkomen naar behoren belasting betaalt. Hij benadrukt dat er slechts op een fractie van de luxe bezittingen, zoals boten en Sea-Doos, beslag is gelegd. Dit brengt de effectiviteit van de belastingontvanger in twijfel. De focus zou moeten liggen op het aanpakken van vermogende belastingschuldenaars.

Silvania suggereert dat de Ontvanger meer zou moeten doen om belastingachterstanden in te vorderen, zoals het veilen van luxe bezittingen van wanbetalers. Hij belooft het Soab-rapport volgende maand naar de Staten te sturen voor verdere bespreking.

Landsontvanger Alfonso Trona, die al jaren aan het hoofd staat van de fiscus, kon niet direct reageren op de uitspraken van de minister. Hij benadrukt echter dat de Ontvanger jaarlijks door Soab wordt geaudit op verschillende aspecten, waaronder de invorderingsrichtlijn en interne administratie.

Alle kranten: WK 2026 is een realistisch doel voor Curaçao Dick ta kla pa hiba Kòrsou mundial 2026 Dick Advocaat – Foto Marc van Voorthuisen

Dick Advocaat, de nieuwe bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal, is positief over de kansen van Curaçao om zich te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap voetbal in 2026.

Tijdens een persconferentie, die plaatsvond in het Corendon Mangrove Beach Resort in Otrobanda, werd Advocaat samen met zijn technische team gepresenteerd door de Federashon Futbàl Kòrsou (FFK).

Volgens FFK-voorzitter Ramiro Griffith bevindt Curaçao zich in een relatief eenvoudige pool, waarbij alleen Haïti hoger gerangschikt is, maar met een klein verschil; Haïti staat op de 89e positie en Curaçao op de 90e. Advocaat ziet de kwalificatie als realistisch en is vastberaden om meer goede spelers die in het buitenland spelen naar Curaçao te halen.

Advocaat, die eerder fungeerde als Nederlandse bondscoach en hoofdtrainer van clubs als PSV en Feyenoord, is tevreden met de huidige organisatie van het team. Zijn technische staf bestaat uit assistent Cor Pot, perschef Kees Jansma en technisch directeur Khalid Sinouh.

Quotes:

Dick Advocaat: Curaçao is een prachtig project en dat voelen veel spelers ook

Sommige spelers denken dat ze nog steeds dat ze bij het Nederlands Elftal kunnen komen. Die moet ik overtuigen om toch voor Curaçao uit te willen komen. Dilemma is dat je niet tegen ze kunt zeggen dat ze voor Nederland niet goed genoeg zijn, en voor Curaçao wel. Maar we kunnen zoals ik het nu zie, best wel een redelijke selectie neerzetten. Met zo’n acht spelers zijn we in gesprek. Nee, namen noem ik niet

Dick Advocaat: Curaçao naar het WK 2026 is een realistisch project

Ik bedoel, alles moet nog gespeeld worden, dus je zit bij de kanshebbers. Bovendien, ik heb drie EK’s en twee WK’s en half Europa gedaan, dus ik weet wel een beetje wat er gevraagd wordt om ver te komen om je te kwalificeren. Kees Jansma is tien jaar bij het Nederlands Elftal geweest. Cor Pot heeft vijf jaar jong Oranje gedaan. Dus we brengen wel ontzettend veel know how mee.

Dick Advocaat: We kunnen hier op Curaçao lekker aan het strand liggen, maar dat kan ook in Spanje

Of dit mijn laatste klus is? Ik heb een voorstelling van Herman van Veen gezien en die zei dat je helemaal niet moet terugkijken, je moet alleen maar vooruitkijken en hoe je je voelt. Dat is bepalend. Maar ik kan wel zeggen, wat ik altijd zeg: Curaçao zal wel mijn laatste klus zijn.

Dick Advocaat: Het spelersmateriaal is natuurlijk niet zo goed als het Nederlands elftal, want anders melden ze zich daar wel

Je ziet in de Nederlandse competitie dat je ook met mindere spelers een hele goede organisatie neer kan zetten, dat op resultaat kan spelen. Ik denk dat Curaçao dat kan.

Extra: Er wordt gewerkt aan een mogelijke oplossing voor loterijhouders en hun werknemers

De minister van Financiën heeft in antwoorden aan het Parlement aangegeven dat er gewerkt wordt aan een mogelijke oplossing en hoopt dat deze in de eerste helft van 2024 bereikt zal worden.

Minister Silvania kreeg de vraag hoe het mogelijk is dat rifero’s geen bankrekening kunnen openen in dit land? Curaçao heeft een wet die het gokken op nummers reguleert, er is de Wega di Number stichting om taken uit te voeren namens de regering en zelfs een Gaming Control Board.

Minister Silvania zei dat de huidige regering het belang ziet van een aanpak om financiële inclusie voor iedereen te bereiken. Ze zijn zich bewust van het probleem van rifero’s die geen bankrekening kunnen openen in Curaçao, een situatie die al vele jaren bestaat.

Het kabinet Pisas wil een oplossing vinden voor deze groep. Er zijn al verschillende discussies geweest met de financiële wereld en de rifero’s zelf over dit onderwerp.

Als eerste wordt er gewerkt aan de modernisering van de Loterijverordening, om deze te actualiseren en het toezicht op deze sector te verbeteren. Daarnaast is er een wetsvoorstel dat het mogelijk zal maken voor de regering om een Betaaldienstverlener te introduceren.

Deze Betaaldienstverlener zal het voor rifero’s mogelijk maken om een bankrekening te openen en hun lokale transacties uit te voeren.

Dit wetsvoorstel is al naar de Raad van Advies gestuurd en er zijn verschillende consultatierondes geweest met diverse belanghebbenden. De verwachting is dat de wet in de eerste helft van dit jaar klaar zal zijn om advies in te winnen.

Betaaldienstverlener

Een betaaldienstverlener is een bedrijf of organisatie die betalingsdiensten aanbiedt. Dit kunnen verschillende diensten zijn, zoals het verwerken van elektronische betalingen, het beheren van betaalrekeningen, het uitvoeren van geldtransfers, het verstrekken van creditcards of debetkaarten, en het bieden van betalingsverwerkingsservices voor handelaren en consumenten.

Deze dienstverleners fungeren als tussenpersonen tussen de betaler (bijvoorbeeld een consument) en de ontvanger (bijvoorbeeld een handelaar), en zorgen ervoor dat de transactie veilig, efficiënt en betrouwbaar wordt uitgevoerd. Ze spelen een belangrijke rol in het moderne betalingsverkeer, vooral nu elektronische en online betalingen steeds gebruikelijker worden.

In veel gevallen moeten betaaldienstverleners voldoen aan strikte regelgeving en toezicht om de veiligheid en integriteit van het betalingsverkeer te waarborgen. Dit betekent dat ze vaak vergunningen nodig hebben van financiële toezichthouders en moeten voldoen aan normen voor gegevensbeveiliging en consumentenbescherming.

De afzwaaiende procureur-generaals van het openbaar ministerie op Aruba en Curaçao, Ton Maan en Bote ter Steege wijzen op de gevolgen van een mogelijk falend banksysteem op de eilanden, veroorzaakt door de afhankelijkheid van Amerikaanse banken. “Als de Amerikanen hun steun intrekken, valt het hele bancaire betaalsysteem in de regio om,” voegt hij eraan toe.

Maan, de vertrekkende procureur-generaal van Curaçao, benadrukt de inspanningen van banken om te voldoen aan regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. “Het niet naleven van deze regels kan desastreuze gevolgen hebben, gezien de eilanden sterk afhankelijk zijn van Amerikaanse correspondentbanken,” legt Maan uit.

Vigilante: Beide dokken van Damen gaan naar de scrap Ámbos dòk na Damen ta bai “scrap”

Curaçao Neemt Afscheid van Historische Dokken: Einde van een Economisch Fiasco

De twee drijvende dokken, die ooit gezien werden als potentiële economische boosters voor Curaçao, zijn nu bestemd voor de sloop. Dit markeert het einde van een project dat de economie van het eiland moest stimuleren maar uiteindelijk een van de grootste economische mislukkingen in de geschiedenis van Curaçao werd.

In mei 2018 werden de dokken, daterend uit 1938, met veel fanfare door de regering van Curaçao aangekondigd. De verwachting was dat ze een belangrijke bijdrage zouden leveren aan de lokale economie.

Deze ijzeren reuzen bleken echter niet aan de verwachtingen te voldoen door hun inefficiëntie en verouderde technologie. “De dokken, die gratis door Damen aan Curaçao werden gegeven, kostten miljoenen om te vervoeren, maar hun operationele waarde bleef ver achter bij de investering,” licht een woordvoerder van de regering toe. Onder het beheer van Damen Shiprepair Curaçao leden de dokken vijf jaar lang verlies.

Om te bepalen of de scheepswerf in Curaçao het recht heeft om te bestaan, heeft de Nederlandse regering KPMG ingehuurd om een nieuw ‘businessplan’ te ontwikkelen en aan te passen samen met Damen, CDM Holding en de regering van Curaçao.

“Een grote uitdaging om dit ‘businessplan’ succesvol te maken, was de noodzaak om investeringsruimte te zoeken om de verslechterende technische staat van de werf te vernieuwen.

In de afgelopen jaren was Damen verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de werf. Als werfoperator was Damen niet verantwoordelijk voor de structurele investeringen in de scheepswerf.”

De beslissing om de dokken te slopen volgt na vier jaar van een van de dokken onder water, en zes jaar van pogingen om ze rendabel te maken. Deze stap symboliseert niet alleen het falen van een ambitieus economisch project, maar roept ook vragen op over de toekomst van grote industriële initiatieven op het eiland. “Dit is een harde les voor ons allemaal. Grote projecten vereisen grondige evaluatie en realistische verwachtingen,” concludeert de woordvoerder.

De sloop van de dokken is gepland voor 2024, waarmee een definitief einde komt aan een hoofdstuk in de industriële geschiedenis van Curaçao dat gekenmerkt werd door hoge verwachtingen en teleurstellende resultaten.

Antlliaans Dagblad: Bijna 3 ton voor Ride for the Roses

De stichting Ride for the Roses Curaçao (RFTRC) kan terugkijken op alweer een geslaagd massaal evenement op zondag van de 18e editie van de Ride, Swim, Walk & Surf for the Roses.

Opnieuw heeft de Curaçaose gemeenschap laten zien dat ze meeleven met de kankerpatiënten en dat de zorg voor hen in handen van het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) belangrijk is.

Een grote dank aan de meer dan 6000 personen die zondag aan de diverse activiteiten gedurende de dag hebben deelgenomen en zo hun steentje hebben bijgedragen aan de werving van de noodzakelijke fondsen. Met steun ook van de sponsoren erbij hebben al deze activiteiten in totaal bijna 3 ton aan fondsen opgebracht.

Surf

Toen de laatste zwemmers even na half 3 uur binnen waren, kwamen ook de eerste surfers (kitesurfers, windsurfers en wingfoilers) uit Klein Curaçao bij Mambo Beach aan. Zij werden apart ook nog even in het zonnetje gezet. Het was voor het tweede opeenvolgende jaar dat de surfers deel uitgemaakt hebben van dit gebeuren.

Op naar 2025!