De Curaçaose ochtendkranten van 30 januari 2024

Antilliaans Dagblad: HAP werkt met SQlapius

Het Antilliaans Dagblad heeft een persbericht van minister Silvania en zijn ministerie van GMN overgeschreven, waarin wordt gesteld dat de HAP een succes is en dat er maar een paar huisartsen niet mee willen doen. Dat is hun goed recht, niemand wordt gedwongen, zo stelt Silvania.

De oprichting van een huisartsenpost (HAP) op Curaçao, die avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen overneemt, is na meer dan 15 jaar discussie en mislukte projecten eindelijk gerealiseerd.

Vanaf 1 januari 2024 is de HAP, een initiatief van minister Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), operationeel. Het project maakt hoofdzakelijk gebruik van digitale processen en diensten door het inzetten van het huisartsen informatiesysteem (HIS) van SQlapius.

Meer dan 93% van de huisartsen gebruikte SQlapius al, wat de keuze voor dit systeem ondersteunt. Het stelt de HAP in staat om essentiële patiëntgegevens met individuele huisartsen te delen, wat de communicatie en patiëntenzorg verbetert. Momenteel zijn er ruim 70 huisartsen bij de HAP aangesloten, met bepaalde voorwaarden zoals het gebruik van SQlapius en het zelf regelen van vervanging bij afwezigheid.

Deze ontwikkeling betekent een financiële verbetering voor aangesloten huisartsen, die nu alleen tijdens kantooruren beschikbaar hoeven te zijn, en een verlichting van de druk op de Spoedeisende Hulp van het CMC. De HAP streeft naar verdere professionalisering in samenwerking met de huisartsen en het CMC.

De eigen keuze die Silvania noemt is niet zo eigen als voorgesteld. Maar dat meldt de minister en het AD niet. Die keuze heeft verregaande consequenties.

Maar niets is minder waar blijkt uit gesprekken met huisartsen, die zeggen dat de hele opzet hem door de strot is geduwd, waarbij de CHV eigenlijk niet goed heeft opgelet in het proces. Het bestuur met Jerry Semper is daarom ook afgetreden.

Een deel van de huisartsen staat recht tegenover de minister, omdat de HAP-huisartsen aansluitovereenkomst pas op 30 december, twee dagen voordat de HAP officieel werd, werd opgestuurd met een aantal voorwaarden waaronder het HIS/SQLapius.

De huisartsen die niet onvoorwaardelijk zouden tekenen worden uitgesloten van de HAP. Veel huisartsen hebben getekend, omdat ze geen keuze hadden.

Bovendien is de informatieoverdracht niet goed geregeld omdat patiënten niet wordt gevraagd of dat mag. Een van de huisartsen zegt dat het mes op de keel is gezet. En niet meedoen heeft gevolgen voor sommige huisartsen die in Nederland BIG-geregistreerd zijn. Zij moeten avond-, nacht, en weekenddiensten draaien om hun registratie te behouden. En als je niet meedoet met de HAP, moet je je eigen diensten draaien, waarvoor geen vergoeding door SVB tegenover staat.

Grootste pijnpunt voor veel huisartsen is dat de post niet door huisartsen wordt gerund, maar door een overheidsstichting, waar huisartsen geen bemoeienis hebben op de invulling van het bestuur.

Antilliaans Dagblad: Caribische tint zaak De Vries

In Amsterdam is vandaag de inhoudelijke behandeling van de moordzaak op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries hervat. Onder de negen verdachten bevinden zich vier personen met Curaçaose en één met Arubaanse roots. De zaak, die startte op 23 januari 2024, omvat de vermoedelijke schutter en chauffeur van de vluchtauto, mogelijke opdrachtgevers en andere betrokkenen.

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

De vermoedelijke schutter, Delano Geerman met Arubaanse roots, en zijn chauffeur, Kamil Egiert, zitten sinds juli 2021 in voorarrest. In het onderzoek naar de opdrachtgevers en andere betrokkenen, bekend als onderzoek Hendon, zijn nog vijf verdachten gearresteerd, waaronder Gerower Martis Cruz en Erickson Obiana met Curaçaose roots. Twee van deze verdachten, Ludgardo Stroop en Divainy Kuwas. (ook met Curaçaose roots), worden verdacht van betrokkenheid bij het regelen van een auto en het aansturen van de filmers van de moord.

Het Openbaar Ministerie eiste in 2022 levenslange gevangenisstraffen tegen Delano Geerman en Kamil Egiert, maar zij ontkennen de moord. Na nieuwe getuigenverklaringen en de arrestatie van extra verdachten werd besloten het proces opnieuw te starten. Tot op heden blijven alle verdachten zwijgen over hun betrokkenheid.

Opvallend in de zaak is de achtergrond van Ludgardo Stroop, die eerder veroordeeld werd voor een fatale overval en de broer is van de in Tilburg doodgeschoten Lucho Stroop. De identiteit van de opdrachtgever voor de moord op De Vries is nog niet bekend. Justitie vermoedt dat de opdracht voor de moord op de misdaadverslaggever van Ridouan Taghi komt. Hij is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in die zaak.

Extra: Justitie wil nieuwe gevangenis op Curaçao

Minister Shalten Hato heeft aangekondigd dat er gesprekken zijn gestart voor de bouw van een nieuwe gevangenis op Curaçao, om beter te voldoen aan de internationale normen van CPT en CAT (commissies tegen marteling).

De huidige infrastructuur van de SDKK-gevangenis dateert uit de jaren ’90 en voldoet niet meer aan de hedendaagse standaarden. Minister Hato heeft in dit kader initiële gesprekken gevoerd met UNOPS, een organisatie van de Verenigde Naties, die ook betrokken is bij het proces van een nieuwe gevangenis in St.-Maarten.

Antilliaans Dagblad: Blauwe tomaten op longlist

Gisteren al bekend gemaakt en vandaag op pagina 4 van het Antilliaans Dagblad het nieuws dat Elodie Heloise’s boek ‘Blauwe tomaten’ op de longlist van 18 schrijvers staat, die meedingen naar een nominatie voor de prestigieuze Libris Literatuurprijs 2024.

Elodie is gekozen uit 189 inzendingen door een jury onder leiding van Kim Putters.

Elodie Heloise, overrompeld door de aankondiging van de longlist zegt: “Uit mijn bed gestuiterd, zo blij ben ik. Ik sta op de longlist tussen mijn eigen freaking helden en voorbeelden!” Ze benadrukt ook het belang van de uitgever In de Knipscheer, die in 2026 na vijftig jaar zal stoppen. “Voor onze regio is deze uitgever zo belangrijk geweest, een platform voor alle voormalige koloniën van Nederland.”

‘Blauwe Tomaten’ is een diepgaand verhaal over schuld, boete en vergeving, zich afspelend op Curaçao. Het boek onderzoekt thema’s van armoede, verslaving en mishandeling, maar ook van zelfopoffering en verzoening. Heloise, geboren in 1968, heeft met haar journalistieke achtergrond en liefde voor Curaçao een unieke stem in de Caribische Nederlandstalige literatuur.

“Ik heb tien jaar geleden al twee eerdere versies van het boek geschreven, deze derde versie kwam uiteindelijk tot stand met hulp van de cultuurregeling van het Letterenfonds.”

Haar naam op de longlist is mooi nieuws voor het eiland. De schrijfster zegt zelfverzekerd: “Caribisch talent drijft boven, laat ze in Nederland wat leren van ons, wat wij te vertellen hebben, er is zoveel talent op de eilanden.”

De bekendmaking van de shortlist van zes boeken is gepland voor 11 maart in Nieuwsuur op NPO2, waarbij de zes genomineerde auteurs elk 2.500 euro ontvangen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een galadiner in het Felix Meritis in Amsterdam.

Met de opname van Heloise op de longlist voor de Libris Literatuur Prijs, krijgt Caribisch talent nu al erkenning op het Nederlandse literaire toneel. Het is een bewijs van de rijke culturele bijdragen van de regio en een inspiratie voor toekomstige schrijvers van de eilanden. Heloise’s opname op de longlist is niet alleen een triomf voor haarzelf, maar ook een belangrijk moment voor de literatuur van Curaçao.

Op donderdag 14 maart presenteert de organisatie het programma ‘De shortlist’ met alle zes voor de Libris Literatuur Prijs 2024 genomineerde auteurs die door Lucas de Man worden geïnterviewd in De Nieuwe Liefde.

De winnaar van de 31e Libris Literatuur Prijs ontvangt op maandag 13 mei uit handen van Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Stichting Literatuur Prijs, een cheque van € 50.000,– en de bronzen legpenning.