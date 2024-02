De Curaçaose ochtendkranten van 6 februari 2024

Extra: Kima Kima op grote schaal aanwezig op de zuidstranden van Curaçao

De politie heeft maandagochtend het zeegebied bij Caracasbaai afgesloten. EXTRA heeft informatie ontvangen van een persoon die in de ochtenduren aan het zwemmen was en op verschillende delen van zijn lichaam gestoken werd. Het is niet bekend welk type dier dit heeft gedaan, maar volgens de persoon was het geen Portugese oorlogsschip.

Op sociale media wordt gesproken over een persoon die naar het CMC ziekenhuis is vervoerd. Deze informatie is niet bevestigd door EXTRA.

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur meldt dat een persoon die de zee bij Caracasbaai in ging in contact is gekomen met een marien organisme dat de bezoeker een ernstig brandend gevoel op zijn lichaam heeft gegeven.

Om deze reden is het strand van Caracasbaai tijdelijk voor het publiek gesloten om te voorkomen dat dit met meer mensen gebeurt. Op het strand van Caracasbaai zijn enkele van deze mariene organismen gevangen en Carmabi heeft bepaald dat het gaat om de kwal ‘Spotwing Comb Jellies’ (Ocyropsis maculata). In Curaçao noemen we dit soort soorten gewoonlijk ‘kima kima’.

Nu wordt ook waargenomen dat op meer stranden aan de zuidkant van Curaçao dit type kwal in grote aantallen verschijnt. Het is al vastgesteld dat het hier niet gaat om het Portugese oorlogsschip, maar om een soort kwal die normaal gesproken geen schade toebrengt aan mensen, maar die door een tijdelijke verandering in de windrichting of zeestromingen andere soorten kan meebrengen die normaal niet in onze wateren verschijnen.

Mensen die deze dagen de stranden van Caracasbaai of andere stranden aan de zuidkant van Curaçao bezoeken, moeten rekening houden met de aanwezigheid van deze kwallen of “kima kima” in het water terwijl de stranden worden bewaakt en zodra het Ministerie van GMN in samenwerking met CARMABI meer informatie heeft, zal dit aan de gemeenschap worden verstrekt.

Volgens Mark Verweij van Carmabi steken Spotwing Comb Jellies mensen niet gemakkelijk. Hij laat de mogelijkheid open dat een ander type dier de zwemmer heeft gestoken, zoals een ‘siphonophorae’. Maar volgens Vermeij kan hierover zonder verder onderzoek geen duidelijkheid worden gegeven. Dit betekent dat het nog steeds niet bekend is wat de zwemmer heeft gestoken.

Antilliaans Dagblad: White Star eerste vergunning GCB

Gaming Control Board Curaçao deelt eerste vergunning uit

Op maandag heeft de Gaming Control Board (CGCB) bekendgemaakt dat het haar eerste vergunning in Curaçao heeft uitgedeeld.

Ondanks dat de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen (LOK) nog niet is goedgekeurd, heeft de toezichthouder White Star BV de eerste vergunning gegeven. Ook zijn er drie digitale zegels uitgedeeld aan online casino’s die een vergunning hebben aangevraagd.

Medio december heeft Aideen Shortt, de adviseur van het ministerie van Financiën op Curaçao, bekendgemaakt dat de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) is aangeboden bij het parlement. Bij goedkeuring van het parlement gaat de nieuwe wetgeving voor kansspelen in op Curaçao. Met de nieuwe gokwet moet er een einde komen aan het stelsel van masterlicentiehouders en sublicentiehouders.

Voorlopig is er nog geen goedkeuring van het parlement, nadat meerdere parlementariërs tijdens een vergadering in januari kritisch waren op de Landsverordening op de Kansspelen. Zij deelden de mening van de Raad van Advies die had aangegeven dat minister Silvania de wet niet op deze wijze had mogen aanbieden.

Eerste vergunning in Curaçao toch al uitgedeeld

Ondanks dat er nog geen goedkeuring is voor de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) heeft adviseur Shortt maandag naar buiten gebracht dat de eerste (voorlopige) vergunning is uitgedeeld door de Gaming Control Board (GCB).

De gelukkige ontvanger van de eerste vergunning is White Star BV, een dochteronderneming van de Rhino Entertainment Group, en exploitant van het online casino CasinoDays.

Drie digitale zegels

Op 1 januari heeft Shortt ook naar buiten gebracht dat online casino’s die een vergunning hebben aangevraagd in Curaçao een digitale zegel kunnen plaatsen op hun website. Het gaat hierbij alleen om aanbieders die het registratieproces voor een LOK-vergunning al hebben doorlopen.

Bij de bekendmaking van de eerste vergunning voor White Star, maakte de GCB ook bekend dat drie bedrijven een digitale zegel hebben ontvangen. Het gaat om de gokbedrijven Games and More BV, Geeka Corporation BV, en Small House BV.

Antilliaans Dagblad: Geen scripts verandering van klimaat

Klimaatplatform: Alleen Meteo heeft weer in kaart gebracht

In Willemstad, Curaçao, zijn geen lokale klimaatscenario’s ontwikkeld om de impact van klimaatverandering te beoordelen, maar in 2011 onderzocht de Meteorologische Dienst Curaçao de klimaatvariabiliteit, met aandacht voor temperatuur- en neerslagveranderingen.

Uit dit onderzoek blijkt een toename in neerslagintensiteit, vaker voorkomende zware buien, meer warmte- en hittegolven, en een stijging in verdamping door hogere temperaturen. Verwacht wordt dat de zeespiegel en zeewatertemperatuur stijgen en het regenpatroon in het Caribisch gebied verandert in de komende decennia, wat specifieke gevolgen voor Curaçao zal hebben.

Het rapport ‘Routekaart Klimaatstrategie Curaçao’, gepresenteerd door minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), is opgesteld door het Curaçao Climate Change Platform.

Het biedt een basis voor het in kaart brengen van klimaatveranderingseffecten, beschrijft strategieën om broeikasgasemissies te verminderen en versterkt de weerbaarheid van de gemeenschap. Het rapport benadrukt ook het belang van het versterken van de institutionele capaciteit van relevante organisaties.

Minister Cooper benadrukt dat de routekaart Curaçao tegen 2030 beter moet voorbereiden op klimaatverandering, met een rijke biodiversiteit en een leidende rol in hernieuwbare energie. Een door Unesco ondersteund project, uitgevoerd door de Meteorologische Dienst, leidde tot de oprichting van een landelijk coördinatieplatform in november 2021, dat de routekaart heeft ontwikkeld om Curaçao te helpen een coherent klimaatbeleid te vormen.

30,4 ton CO2 door raffinaderij, afval en transport. 45 afname door stoppen raffinaderij

Extra: 70ste Verjaardag Radio Hoyer

De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (ESKD), de heer Sithree van Heydoorn, was aanwezig bij de start van de viering van de 70ste verjaardag van Radio Hoyer. Radio Hoyer: “Het Geheugen van het Volk”, viert 70 jaar radio tijdens het carnavalsseizoen.

Op 30 januari 2024 bracht Radio Hoyer postuum eerbetoon aan personen die een positieve stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de radio-uitzendingen in het land Curaçao: de heer Frank Rosina, de heer Edison Bornachera en de heer Elton Lauf.

Daarnaast werd de geschiedenis van de radio verteld, met de aanwezigheid van verschillende personen die actief zijn in de radio- en perswereld, waaronder: de heer Angelo Virginie, de heer Percy Pinedo, mevrouw Janice Wellhouse en de heer Cali Manuel. Aan het einde van de avond kon men genieten van een geweldige carnavalsfeer door de band ICONS op Plaza Horacio Hoyer.

De minister van ESKD, de heer S. van Heydoorn, namens de regering, bedankte de grote familie van Radio Hoyer. Tegelijkertijd bedankte de minister alle medewerkers voor het geweldige werk dat zij verrichten binnen onze gemeenschap.

Geschiedenis

De ontwikkeling van de radio-omroep heeft naast een Zuid-Amerikaanse, een zeer Nederlandse achtergrond. De Curaçaose Radio Omroep (Curom) begon in de jaren dertig van de twintigste eeuw met uitzenden. De uitzendingen waren dan ook voornamelijk in het Nederlands en de zender werd ook weleens de Shell-omroep genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon de Curom ook enkele items in het Papiamentu uit te zenden. Hier was veel belangstelling voor, maar de leidinggevenden van de Curom gaven toch de voorkeur aan uitzendingen in het Nederlands. Maar de behoefte bij het publiek aan Papiamentstalige programma’s leidde tot de oprichting van veel Papiamentstalige zenders, waaronder: Radio Hoyer en Radio Caribe op Curaçao en Radio Kelkboom en Voz di Aruba op Aruba.

In het begin werkten er bij de radiostations behoorlijk wat mensen met een goede opleiding die de kennis hadden om de juiste en goede programma’s te maken. Helaas werd dit al gauw minder toen de zenders geen geld meer hadden om de salarissen te betalen. De plekken van vakkundige krachten werden ingenomen door mensen zonder ervaring of opleiding en dat zorgde, net als bij de dagbladen, voor aantasting van de kwaliteit. Het grapje dat leeft onder de Antilliaanse bevolking “Iedereen heeft wel een blauwe maandag voor de radio gewerkt”, komt dan ook niet uit de lucht vallen.