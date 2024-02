De Curaçaose ochtendkranten van 9 februari 2024

Extra/Vigilante: Curaçao verliest van Venezuela, die doorgaat naar finale tegen RD Venezuela ta gana Kòrsou i pasa pa final kontra RD

In een spannende confrontatie in de Serie del Caribe 2024 stonden de Curaçao Suns tegenover de Tiburones de la Guaira, de zevenvoudige kampioenen uit Venezuela, met als inzet een plek in de finale van een van ’s werelds meest prestigieuze honkbaltoernooien.

Hoewel de Curaçao Suns, nu voor de tweede keer deelnemend en overlopend van talent, met hoge verwachtingen aantraden, was het de Venezolaanse ploeg die met een 6-2 overwinning het veld verliet, waarmee een einde kwam aan het opmerkelijke parcours van de Curaçaose ploeg in het toernooi.

De Suns, die met bijna hetzelfde team speelden dat Puerto Rico in de vorige ronde had verslagen, namen een vroege voorsprong dankzij honkslagen van Roger Bernadina en Jurickson Profar.

Ondanks de uitstekende start en de ondersteuning van de veldspelers, wist Nelmerson Angela, de vervanger van starting pitcher Juan Carlos Sulbaran, de Venezolaanse slagmannen aanvankelijk in bedwang te houden. Echter, na een tweede punt gescoord door Adémar Riaela, slaagde Curaçao er niet in om hun 11 honkslagen verder om te zetten in punten.

Aan de andere kant toonde Tiburones de la Guaira efficiëntie door zeven honkslagen om te zetten in zes punten, wat het verschil tussen de teams onderstreepte. De Venezolanen bewezen hiermee hun status als een ‘heel goed’ team, ten opzichte van het ‘goede’ spel van de Curaçao Suns.

Ondanks de nederlaag, is er nog steeds hoop voor de Curaçao Suns. Wladimir Balentien, een speler van de Suns, werd geselecteerd voor het ‘all-star team’ van het toernooi als rechtsvelder, een erkenning voor zijn uitstekende prestaties. Bovendien hebben de Suns nog een kans om hun kracht te tonen in de strijd om de derde plaats tegen de kampioen van Panama. Deze wedstrijd, die vanavond om 21.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur op Curaçao) plaatsvindt, belooft een spannende afsluiting van het toernooi voor de Curaçaose ploeg.

Extra: Schade aan stranden is aanzienlijk; volgende week beginnen met reparaties

Het fenomeen dat we kennen als de Zuidwestenwind, waarbij de wind draait en de zee ruw wordt, heeft gisteren aanzienlijke schade veroorzaakt aan onze stranden aan de Zuidwestkant van Curaçao. De Extra bericht erover met heel veel foto’s. Antilliaans Dagblad heeft op pagina 6 een paar kleine fotootjes met onderschrift: Ravage bij stranden.

EXTRA sprak gisterochtend met verschillende strandbezoekers en het zicht was uitermate triest. Vissers hielden hun hoofd vast en drongen er bij de overheid op aan om zo snel mogelijk hulp te bieden, vooral voor het repareren van de pieren die zijn gebroken.

Op het strand van Piskadó, een toeristische attractie vanwege de aanwezige schildpadden, is volledig verwoest. De pier is vernietigd, grote stenen zijn naast wat over is van het strand gegooid.

Vissers in Playa Piskadó, Daaibooi, Lagun, Sta Cruz probeerden hun boten te redden, maar verschillende boten zijn vernietigd.

In gesprek met Pipi Constancia van GMN, verantwoordelijk voor de stranden, vertelde hij EXTRA dat de schade enorm is. Een aanzienlijke schade. Hij sprak over Boka Sami, Lagun, Jeremi, Daaibooi, Sta Cruz, Wespen en beide Kenepa-stranden zijn bijna volledig verwoest.

Hij informeerde ons dat hij, indien mogelijk, vandaag al naar de stranden zal gaan om de schade te inventariseren.

Hij vertelde EXTRA dat er bijvoorbeeld in Boka 5 boten schade hebben opgelopen, op andere stranden waar ook stoelen staan, zijn vernietigd en grote stenen liggen nu op het land. Wat het zand betreft, zei hij EXTRA dat ze daar waarschijnlijk niet veel problemen mee zullen hebben omdat dit soort weer vaak meer zand naar de kust brengt en de zee voldoende zand zal hebben.

Maar hij verzekerde ons, nogmaals, indien mogelijk, dat de overheid volgende week zal beginnen met het verwijderen van alle stenen die naast de stranden zijn gegooid.

Volgens EXTRA heeft de meteorologische dienst gisterenmiddag ook de waarschuwing voor ruwe zee gehandhaafd, die geldig is tot vanochtend. Verwacht wordt dat terugtrekking en/of sterke wind ruwe zee aan de kust zal veroorzaken;

Hoge golven zullen schade veroorzaken aan kleine boten, als deze op het land naast het water worden gelaten; Kustoverstromingen zullen schade veroorzaken aan faciliteiten op het strand.

Voorzorgsmaatregelen: Het wordt aangeraden aan gebruikers van kleine boten om voorzichtig te zijn bij het navigeren onder deze omstandigheden;

Omdat overstromingen waarschijnlijk zijn in bepaalde kustgebieden, wordt eigenaren van kustfaciliteiten aangeraden hun eigendom te beschermen waar dit mogelijk is.

Het wordt aangeraden aan strandgangers om voorzichtig te zijn en niet ver van de kust te gaan.

Vigilante: 68 toeristen deden aangifte van beroving in 2023 Foto Korps Politie Curaçao

In 2023 hebben 68 toeristen aangifte gedaan van overvallen op Curaçao, een zorgwekkende trend die de veiligheid van bezoekers op het eiland in het geding brengt. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door parlementariër Ramon Yung van de partij MFK, die de veiligheidssituatie op het eiland onder de aandacht bracht.

Naast de toeristen deden ook 215 lokale inwoners aangifte van berovingen, wat het totaal op 283 aangiftes brengt.

De meeste aangiftes van overvallen onder toeristen vonden plaats in populaire toeristische gebieden zoals Bapor Kibra, Bullenbaai, Penstraat, Skaloweg, Pietermaai, en Bredestraat Otrobanda. Deze gebieden trekken jaarlijks vele bezoekers en zijn cruciaal voor de toeristische sector van het eiland.

De aangiftes van overvallen in 2023 maken deel uit van een breder patroon van criminaliteit op het eiland. Yung presenteerde een overzicht van de criminaliteitscijfers over de afgelopen jaren, waaruit blijkt dat hoewel het aantal moorden sinds 2017 is afgenomen, het aantal overvallen fluctueert. In 2017 registreerde Curaçao 482 overvallen, een aantal dat in de daaropvolgende jaren af- en toenam, met 169 gevallen in het afgelopen jaar.

Yung benadrukt het belang van preventieve maatregelen en een gerichte aanpak om de veiligheid van zowel lokale inwoners als toeristen te waarborgen. “Het is van essentieel belang om te analyseren waar de concentraties van criminaliteit zich bevinden, zodat we effectiever kunnen optreden,” aldus de parlementariër. Hij wijst ook op het belang van economische groei als middel om criminaliteit te verminderen, maar stelt dat er in tijden van financiële krapte vaak een toename van criminaliteit, waaronder overvallen, te zien is.

De discussie rondom de veiligheid van toeristen is niet nieuw. Eerder werd al geconstateerd dat er een gebrek is aan controle en veiligheid in bepaalde toeristische gebieden. Yung roept op tot samenwerking met stakeholders om de veiligheidssituatie voor bezoekers te verbeteren: “We moeten niet alleen focussen op economische groei, maar ook actief samenwerken met alle betrokken partijen om onze toeristen een veilige ervaring te bieden.”

Antilliaans Dagblad: PVV-voorstel wel of niet in de ijskast

Het is niet bekend of de Partij voor de Vrijheid (PVV) het wetsvoorstel om criminele Antillianen Nederland uit te kunnen zetten wil doorzetten, of dat deze controversiële plannen inmiddels in de ijskast liggen. Althans, Peter van Haasen, die de PVV vertegenwoordigt binnen de Kamercommissie Koninkrijksrelaties, kon of wilde hier niets over zeggen, toen commissiegenoot Jan Paternotte (D66) hem hiernaar vroeg. Dit deed hij aan het begin van het commissiedebat dat gisteren plaatsvond.

“Ik stel deze vraag omdat dit wetsvoorstel echt in strijd is met de rechtsstaat en met het Statuut van het Koninkrijk”, zo licht Paternotte zijn vraag toe. Uit de beantwoording door Van Haasen maakte hij op dat de PVV’er erop leek te hinten dat het wetsvoorstel momenteel – in ieder geval gedurende de formatie van een nieuw kabinet – in de ijskast zou liggen. “Dat zou namelijk goed nieuws zijn, omdat anders de grootste partij van Nederland vindt dat we moeten gaan zeggen dat je verschillende rechten hebt, ook al heb je hetzelfde Nederlandse paspoort”, aldus Paternotte.

“Dat kan ik uiteraard niet zeggen”, zo zei Van Haasen in zijn reactie. “Onze partijleider kan zeggen wat er in de koelkast zit en wat daarin blijft. Daar ga ik dus niet over.” Wel deed de PVV’er, desgevraagd, de toezegging om hier in een latere vergadering op terug te komen, zodra er duidelijkheid over dit onderwerp is.

“Behoorlijk schokkend dat de PVV deze wet nog boven de markt laat hangen”, zo liet een woordvoerder van D66 na afloop van het debat aan het Antilliaans Dagblad weten.

Niet in de krant, maar eerder was er al nieuws over: Pvv slikt ‘antillianenwet’ nog niet in

Bij de wetsvoorstellen die PVV-leider Wilders heeft ingetrokken om zijn gesprekspartners VVD en NSC te paaien, zit niet het plan om uit het Caribisch deel van het Koninkrijk afkomstige Nederlanders het land uit te zetten na een veroordeling.

De toenmalige Tweede Kamerleden Fritsma en De Graaf dienen daartoe in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in. Omdat er toen in de Kamer geen meerderheid voor was te vinden, heeft de PW de behandeling voor zich uitgeschoven.

Hoewel er door de verdere verrechtsing in politiek Den Haag nu meer steun zal zijn, is de kans dat het wetsvoorstel ooit werkelijkheid wordt verwaarloosbaar klein. De Raad van State heeft geconstateerd dat het uitzetten van Caribische Nederlanders in strijd is met het discriminatieverbod.

Antilliaans Dagblad: GTST deelt backstagebeelden van opnames op Curaçao

Nederlands langstlopende soap ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ (GTST) heeft tot en met gisteren opnames op Curaçao geschoten.

Acteurs Jette van der Meij (69), Caroline de Bruijn (61), Everon Jackson Hooi (41) en Babette van Veen (53) verlieten de fictieve plaats Meerdijk voor een ontspannen verhaallijn op het eiland.

Volgens RTL Nieuws worden GTST-acteurs niet vaak op zo’n snoepreisje getrakteerd. De laatste keer dat de opnames buiten Meerdijk plaatsvonden, was vijf jaar terug in Lapland ter ere van de zesduizendste aflevering.

Nu vinden de makers het dus tijd om weer eens over de grens te gaan, met een dik script voor onder anderen Janine. Dat maakt kijkers benieuwd naar de verhaallijn daar. Tot die tijd moeten fans het doen met de backstagebeelden die GTST deelt. Die roepen nu al vragen op, want waar zijn hun soapwederhelften Nina (Marly van der Velden) en Ludo (Erik de Vogel)?

“We mogen niets verklappen, maar het gaat een leuke verrassing worden”, schrijft GTST in een reactie onder de beelden. Een kijker gaat deze reis naar Curaçao hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de zomercliffhanger of de zevenduizendste aflevering.