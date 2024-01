De Curaçaose ochtendkranten van 9 januari

WILLEMSTAD – De Èxtra opent vandaag met het opmerkelijke nieuws dat sommige parlementsleden van Curaçao gevraagd hebben om de behandeling van de landsbegroting uit te stellen ten gunste van het Tumba Festival 2024.

Het gaat hier om de belangrijke parlementaire vergadering waarbij de Staten de begroting controleren die de regering heeft ingediend. Volgens parlementslid Rennox Calmes moet de behandeling ‘uitgesteld worden om vermoeidheid onder de parlementariërs te voorkomen en om respect te tonen voor het culturele belang van het festival.’

De behandeling van de begroting is al meerdere keren uitgesteld, maar in de behandelingsweek van de begroting, die samenvalt met het Tumbafestival is iedereen volgens het parlementslid moe ‘omdat je dan documenten van elk ministerie moet bestuderen, soms tot in de late uren, laat naar bed gaat, om de volgende dag weer hetzelfde te doen.’

Voorstel is om de behandeling opnieuw een week uit te stellen, namelijk na het Tumba Festival.

Antilliaans Dagblad – 23 influenza en vier covidpatiënten

Het Antilliaans Dagblad meldt een significante toename van influenza- en Covid-19 gevallen in het Curaçaose ziekenhuis, CMC. Met 23 patiënten opgenomen voor influenza en 4 voor Covid-19, benadrukt dit de voortdurende gezondheidszorgen op Curaçao.

De woordvoerder van het CMC geeft aan dat vooral patiënten met chronische long- of hartklachten, met name ouderen, ernstig worden getroffen door de griep. De symptomen van de heersende influenza lijken sterk op die van Covid-19, wat de behandeling volgens de artsen complex maakt.

Het ziekenhuis heeft cohortkamers ingericht om patiënten adequaat te kunnen isoleren en behandelen. De toename van influenza-gevallen wordt toegeschreven aan de recente feestdagen, toerisme en algemene drukte.

Het CMC adviseert patiënten met griepsymptomen eerst naar de huisarts of de nieuwe huisartsenpost te gaan alvorens naar de spoedeisende hulp te komen. Het nieuwe gratis nummer van de huisartsenpost is 9252.

Antilliaans Dagblad – SER: Stel strengere normen uit

Het Antilliaans Dagblad rapporteert over het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Curaçaose overheid om de invoering van strengere luchtkwaliteitsnormen uit te stellen. Dit is bedoeld om nieuwe exploitanten van de Isla-raffinaderij de kans te geven zich geleidelijk aan te passen.

De raffinaderij, die sinds augustus 2019 niet meer operationeel is, is in onderhandeling met potentiële nieuwe exploitanten. De SER stelt dat strenge normen potentiële investeerders kunnen afschrikken.

De SER benadrukt echter ook de noodzaak van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) om de voordelen van de versoepelde normen af te wegen tegen de nadelen.

De raad wijst op de overgang naar duurzamere energiebronnen, zoals gas (LNG) en waterstofenergie, die aanzienlijke investeringen en technologische aanpassingen vereisen, maar ook voordelen kunnen bieden voor zowel de raffinaderij als de lokale economie.

Antilliaans Dagblad – Falende CEO bij Aqualectra

De voormalige CEO van Aqualectra, Darick Jonis, wordt door de recent afgetreden commissarissen ook beschuldigd van falen in de kernactiviteiten van het bedrijf. Dus niet alleen de overschrijding van de procuratielimiet, zoals eerder bericht.

Deze tekortkomingen kwamen tot uiting in onvoldoende opvolging van aanbevelingen uit black-out rapporten van 2020 en 2021 en een gebrekkige analyse van opgetreden storingen.

Volgens de commissarissen was er een duidelijk gebrek aan sturing vanuit de CEO, wat resulteerde in problemen binnen de productie en distributie van drinkwater en elektriciteit, essentiële diensten van het bedrijf.

Het beheren en onderhouden van dieselgeneratoren, gasturbines en windturbines vraagt om gekwalificeerd personeel en effectieve aansturing. De RvC merkt op dat het falen in preventie- en onderhoudsprotocollen heeft geleid tot storingen en verminderde betrouwbaarheid van de levering van elektriciteit en water, wat resulteerde in black-outs.

De commissarissen hekelen ook het gebrek aan een technisch directeur (CTO) binnen het bedrijf. Zij stellen dat Darick Jonis, het niet nodig vond om een CTO aan te stellen, ondanks hun herhaaldelijke aandringen. Dit heeft naar hun mening geleid tot een onbetrouwbare levering van diensten.

Bovendien wordt in de brief aangegeven dat de cultuur binnen het productiepersoneel moet verbeteren om de vereiste kennis en vaardigheden op peil te houden, iets wat direct aangestuurd dient te worden door de CEO.

Deze problemen en de aanhoudende klachten vanuit de gemeenschap waren redenen voor de commissarissen om hun zorgen meermaals bij de directie en aandeelhouders aan te kaarten. Jonis werd opzij gezet, maar de aandeelhouder, minister Ruisandro Cijntje, werkte actief tegen, wat uiteindelijk leidde tot hun aftreden.

Extra – Zondag grote luchtvaartshow op Hato

Een interessante en uitverkochte activiteit is de zogenaamde “Ultimate Caribbean Journey January 2024” op Hato. Het betreft een evenement waarbij privévliegtuigpiloten vanuit Amerika vertrekken op 14 januari, waarbij Curaçao de eerste stop is. Ze keren op 23 januari terug naar Amerika, na een bezoek aan enkele andere Caribische landen. Dit is een 10-daagse en 9-nacht Fly-in met een totaal van 2,920 nautische mijlen van begin tot eind.

De Fly-in bestaat voornamelijk uit turbinevliegtuigen en de vlucht vertrekt vanuit Stuart, Florida, rechtstreeks naar Curaçao. De groep verblijft een paar dagen in het Baoase Resort, waarna ze verder reizen naar Canouan, een eiland in de Grenadines, vervolgens naar Turks & Caicos en uiteindelijk terugkeren naar Amerika.

Het evenement wordt georganiseerd door Air Journey, een Amerikaanse groep, die enorm is gegroeid in de afgelopen jaren en privévliegtuigreizen over de hele wereld organiseert. Air Journey heeft in hun archief alle bestaande vliegtuigmerken en organiseert exclusieve reizen met bijna alle bestaande vliegtuigmerken.