De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 13 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Tevreden over Covid-aanpak

Uit het hoofdstuk ‘Conclusies en Aanbevelingen’ van het evaluatierapport over de aanpak van de coronacrisis blijkt dat er op Curaçao over het algemeen tevredenheid heerst over het gevoerde beleid, in tegenstelling tot in Nederland.

Dit rapport, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken en onder regie en coördinatie van de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid (DRR) door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), is recentelijk aan de Staten aangeboden.

“Zonder twijfel waren er aspecten die niet goed gingen en zouden sommige dingen, zeker met de kennis van nu, beter hebben kunnen worden aangepakt. Tegelijkertijd is er ook reden voor tevredenheid over wat er, binnen de beperkingen van deze situatie – kenmerken van de pandemie, steeds weer nieuwe varianten, de beschikbare instrumenten en mogelijkheden op Curaçao – wel is bereikt en gedaan.

Het is bewonderenswaardig dat gedurende een zo lange periode, ruim twee jaar, een relatief beperkt aantal overheidsfunctionarissen zich intensief heeft ingezet voor het algemeen belang. Mede dankzij hen heeft Curaçao de Covid-19-crisis redelijk goed doorstaan,” aldus het rapport.

Een compliment wordt ook uitgedeeld aan de bevolking: “De veerkracht van de Curaçaose samenleving mag zeker niet vergeten worden. Kenmerkend voor bewoners van kleine landen, zoals eilandbewoners, is dat zij altijd eerst zelf problemen moeten oplossen en dat hulp van buiten vaak laat komt. Ook tijdens deze crisis bleek dat, mede dankzij de inzet van de bewoners – die zich goed aan de regels hielden en elkaar ondersteunden – de crisis ‘overwonnen’ werd. Bij een toekomstige crisis zal ook vooral hun inzet en veerkracht weer van cruciaal belang zijn.”

De respondenten zijn eveneens tevreden over de communicatie. Het rapport stelt: “Bijna alle respondenten uitten opvallend veel tevredenheid over hoe op Curaçao de crisiscommunicatie is aangepakt. De voorlichters waren al voor het eerste besmettingsgeval actief bezig met de planning van de voorlichting en welke uitgangspunten daarbij gehanteerd zouden worden.”

Een vergelijking met Nederland toont aan: “In tegenstelling tot Nederland, waar de onrust in de samenleving toenam (denk aan de rellen in januari 2021 na de invoering van de avondklok), bleef het aantal felle tegenstanders en complotdenkers op Curaçao, ondanks de populariteit van sociale media, beperkt.”

Verder: “Terwijl in Nederland begin maart 2020 de verantwoordelijken dachten klaar te zijn voor het coronavirus en de omvang van het aantal besmettingen konden beperken, was men op Curaçao veel minder optimistisch en werden al in januari maatregelen getroffen ter voorbereiding op de eerste besmetting. Dit toont misschien de ‘Hollandse arrogantie’ versus ‘Curaçaose twijfels’. Het is dan ook niet verrassend dat op Curaçao sneller vergaande maatregelen werden genomen toen de eerste besmette persoon werd gesignaleerd dan in Nederland.” (maar kon dat dan?)

Tot slot: “In Nederland werd gedurende de crisis steeds luider geroepen om een meer integrale aanpak, maar bleef het Outbreak Management Team (OMT) en daarmee de focus op de gezondheidscrisis een te grote rol spelen. Op Curaçao is Covid-19, mede door de omstandigheden en structuur, feitelijk beter multidisciplinair aangepakt dan in Nederland.”

Er is veel kritiek op het rapport, maar dat meldt het Antilliaans dagblad niet. Eerder publiceerde Curacao.nu de kritiek van de voormalig inspecteur voor de Volksgezondheid, Jan Huurman.

Die had scherpe kritiek geuit op het recent gepubliceerde Covid-19 evaluatierapport van Curaçao. Het rapport werd door de inspecteur bestempeld als ‘haast- en broddelwerk’ en miste volgens hem een gedegen analyse van de effectiviteit en proportionaliteit van de Covid-19 maatregelen op het eiland.

Hij hekelde de tekortkomingen die hij toeschreef aan het gebrek aan expertise in volksgezondheid van het NIPV: een organisatie met expertise op het terrein van brandbestrijding en crisisbeheersing, maar zonder kennis aangaande volksgezondheid.

Het 21 pagina’s tellende rapport beperkte zich volgens hem tot een ‘droge opsomming van gebeurtenissen en maatregelen’ zonder in te gaan op de effectiviteit of proportionaliteit van interventies zoals lockdowns, mondkapjes, avondklokken en schoolsluitingen.

Curaçao imiteerde in de coronacrisis het arsenaal dat ook in Nederland uit de kast werd gehaald.

De inspecteur bekritiseerde ook het beleid van Curaçao tijdens de pandemie, dat volgens hem gekenmerkt werd door een beleid van ‘hollen en stilstaan’, met wisselende inreisregels en reacties op de verschillende fasen van de pandemie. Hij betwijfelde of de genomen maatregelen daadwerkelijk effectief waren, gezien de vergelijkbare sterftecijfers met Nederland en de resultaten van landen met minder strenge maatregelen zoals Zweden.

Verder benadrukte hij de afhankelijkheid van Curaçao van Nederlandse steun tijdens de crisis en de kwetsbaarheid van het eiland door zijn kleine omvang en bevolkingsaantal. Hij riep de parlementariërs van Curaçao op om dieper te graven en serieuzer onderzoek te doen naar de Covid-19 crisis en de genomen maatregelen.

Antilliaans Dagblad: Aangiftes tegen kabinet Pisas-II

De stichting Fundashon Dos Bui pa Kòrsou (Twee Boeien voor Curaçao) heeft twee aangiftes ingediend tegen ministers van het kabinet-Pisas II. Deze aangiftes zijn gerelateerd aan de hygiënecontroles uitgevoerd door inspecteurs van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) op 17 januari in het restaurant Green House. De eigenaar van het restaurant heeft destijds contact opgenomen met premier Gilmar ‘Pik’ Pisas. Er lag kenneljk een lijntje.

Fundashon Dos Bui pa Kòrsou, met als enig bestuurslid de onafhankelijke journalist Yves Cooper, heeft over dit incident bericht op zijn Facebookpagina, waarop ook premier Pisas heeft gereageerd. Deze post van Cooper leidde tot een discussie op sociale media.

Naast dat de eigenaar van het restaurant de premier had gebeld om te bemiddelen, had hij ook contact gehad met een van de beleidsmedewerkers van Pisas over deze kwestie.

Na deze publieke bekentenis en excuses in de Staten, besloot Cooper namens zijn stichting een aangifte in te dienen tegen de voltallige ministerraad. Eind vorige week deed hij een tweede aangifte, ditmaal alleen tegen GMN-minister Javier Silvania (MFK). Niet duidelijk is waarom.

Cooper diende de aangiftes in bij zowel de procureur-generaal van het Parket van het Openbaar Ministerie (OM) als bij de Landsrecherche Curaçao. Hij deed dit onder de vlag van Fundashon Dos Bui pa Kòrsou.

De taken en doelstellingen van Fundashon Dos Bui pa Kòrsou zijn als volgt beschreven in het register van de Kamer van Koophandel & Nijverheid: het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur, de overheidsvennootschappen en de overheidsstichtingen om te garanderen dat de algemeen aanvaarde rechtsbeginselen voor alle burgers gegarandeerd zijn en het waken over het democratisch bestel van Curaçao, ter voorkoming van de uitholling van de democratie, alsmede het kritisch volgen van de manier waarop de bestuurders van Curaçao omgaan met de democratische principes van onze parlementaire democratie.

Daar kan dan een derde aangifte achteraan, van het carnavalsincident met de trekker van Grupo A’legria Curaçao. Dit incident leidde tot aanzienlijke vertragingen, waarbij de huurders van de trekker niet de eigenaar belde om het probleem op te lossen, maar premier Pisas. Kennlijk heeft die een hotline voor burgers in nood.

Extra: Groei toerisme en verminderde productie leidt tot schaarste van eieren

Er is extra vraag van nieuwe hotels en restaurants

Er zijn net genoeg eieren op Curaçao. Dit komt doordat de vraag drastisch toeneemt maar de productie van eieren is gedaald.

Wat er aan aanbod is, kan niet volledig voldoen aan de vraag en volgens de logica in de economie kan schaarste ontstaan. Er is een eierschaarste! Dit heeft EXTRA kunnen begrijpen van zijn informanten.

Oorspronkelijk waren we geïnformeerd dat de verminderde eierproductie met eierschaarste als gevolg te wijten is aan klimaatomstandigheden, in de zin dat er veel kippen zouden sterven als gevolg van de hittegolf die ons eiland heeft getroffen.

Maar we waren niet tevreden met die uitleg en zochten een ‘second opinion’ van een kippenboer en eierproducent, en hij gaf een andere verklaring, die eenvoudiger, begrijpelijker en ook logisch is.

Volgens onze informant is er al ongeveer twee maanden een eierschaarste. In werkelijkheid zijn er minder eieren op de markt en dat komt door de productie van minder eieren en bovendien is de vraag gestegen.

Het is bekend dat ons toerisme en activiteiten in de horeca in de ‘lift’ zitten. Er zijn meer hotels en andere gastvrijheidsfaciliteiten geopend, en daarmee ook meer restaurants. Er is een groeiende vraag naar eieren van zowel hotels als restaurants. En dat is nog zonder de traditionele klanten zoals supermarkten, winkels, bakkerijen enzovoort mee te rekenen.

Het probleem met de eierschaarste loopt uit de hand en zelfs restaurants en in het bijzonder hotels die hiervan afhankelijk zijn voor het ontbijt zitten met de handen in het haar.

De markt van Curaçao maakt gebruik van een gemiddelde van 100.000 eieren per dag, dat is een telling van een paar jaar geleden maar nu is de situatie veranderd en in het bijzonder het toerisme dat groeit en ook minder productie van eieren.

Er wordt gehoopt dat er snel een oplossing komt voor deze situatie en voorkomen dat het erger wordt.

Maar waarom is er minder productie, die vraag bljft onbeantwoord.

Extra over carnavalsweekend

Ondanks alle obstakels heeft de Gran Marcha 2024 een prachtige en kleurrijke show neergezet, zo meldt de krant Extra. De deelnemers, die lang hebben gewacht, hebben uiteindelijk volop genoten van de parade. Er is veel discussie en commentaar, waarbij het voornaamste punt is om te leren van de gebeurtenissen en te voorkomen dat iets van deze omvang zich herhaalt.

Vigilante over carnavalsweekend

In tegenstelling tot de Gran Marcha heeft Vigilante geen overzicht van de grote parade gegeven, maar wel van het tienerafscheidscarnaval dat gisteren plaatsvond. Het was een grootse dag voor de jeugd die meedeed aan de afscheidsparade. De opening vond plaats om twee uur ’s middags en kort daarna begon de jeugdparade. Ondanks een zeer kort carnavalsseizoen in 2024, is er opmerkelijk genoeg een enorme groei in de jeugdgroepen, wat zeker een grote vooruitgang is. Nu is iedereen in afwachting van de resultaten en wie de jeugdgroep van het jaar zal worden, samen met alle andere prijzen die uitgereikt zullen worden.

Antilliaans Dagblad over carnaval

Het Antilliaans Dagblad bericht over een vertraagde maar kleurrijke Gran Marcha. De optocht liep dit jaar aanzienlijke vertraging op en vertrok bijna een uur later dan gepland, waarbij de start eerder al verplaatst was van 11.00 naar 13.00 uur. De eerste groepen kwamen pas rond 14.00 uur in beweging, waarbij de rest van de optocht kort na de start werd belemmerd door technische problemen met een trekker van carnavalsgroep Alegria en een defecte trailer van Vise Vèrsa. Dit oponthoud zorgde voor een groot gat tussen de reeds vertrokken groepen en de rest. Voor de carnavalsliefhebbers langs de route betekende dit een lang wachten, maar eenmaal in beweging was het een feest voor het oog en lieten de toeschouwers zich goed gaan. Het AD biedt ook een visuele impressie van de schitterende groepen en vermeldt als enige de carnavalsvieringen op Bonaire, met foto’s.