De CuraÃ§aose ochtendkranten van dinsdag 19 maart

De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 19 maart

Antilliaans Dagblad: Staten: bredere milieuwet

Gisteren was er een technische briefing in de Staten over milieuwetgeving. Statenleden pleiten voor een bredere milieuwetgeving dan de huidige Landsverordening luchtkwaliteitseisen Curaçao.

Tijdens een technische briefing in de Staten is de behoefte geuit om niet alleen luchtkwaliteit, maar ook (zee)water- en bodemkwaliteit te omvatten.

Shedry Osepa (PNP) uitte zijn zorgen: “Voorkomt deze wet straks 18 doden per jaar? En zijn de wijken onder de rook van de raffinaderij af van de groene aanslag?” Hij benadrukt de noodzaak van een wet die problemen oplost in plaats van nieuwe creëert.

“Niet de raffinaderij moet uitgangspunt zijn van de wetgeving. Maar het moet andersom. Er moet algemene milieuwetgeving komen, waarin de raffinaderij past,” zegt Ana-Maria Pauletta (PAR), wijzend op het belang van inclusieve wetgeving die meer aspecten van milieuvervuiling adresseert.

De discussie benadrukt verder de zorgen over toezicht, controle en de ‘vervuiler betaalt’-principe. Pauletta vraagt zich af hoeveel geld er gereserveerd is voor toezicht en handhaving, aangezien dit “altijd het grootste probleem” is.

Daarnaast kritiseren verschillende Statenleden de praktijk van het regelen van specifieke zaken via Landsbesluiten houdende algemene maatregelen (LBham), wat volgens hen de effectiviteit van de wetgeving ondermijnt.

Even uit leggen:

Landsverordening: Een landsverordening is vergelijkbaar met een wet op nationaal niveau in Nederland. Het is een algemeen bindende regel die door de Staten van Curaçao (het parlement) wordt vastgesteld.

Landsbesluit: Een landsbesluit is een besluit van de regering dat niet per se een algemene regel bevat, maar vaak meer gericht is op specifieke gevallen of situaties. Bijvoorbeeld benoemingen, toekennen van onderscheidingen of vergunningen

Landsbesluit houdende algemene maatregelen (LBham): Dit type landsbesluit heeft wel een algemene strekking en vult vaak de details of uitvoeringsregels in van een reeds bestaande landsverordening. Het is een middel voor de uitvoerende macht om bepaalde aspecten van wetgeving nader te regelen zonder terug te hoeven naar de wetgevende macht, de Staten.

Extra: leerlingen blijven het centrum van aandacht, we nemen ze in bescherming

In reactie op een incident op het Radulphus College, waar wij het gisteren over hadden, heeft mevrouw Royla Paula-Pierre, directeur van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) in Curaçao, benadrukt dat de privacy van de betrokken familie en het welzijn van de studenten voorop staan.

Deze situatie roept vragen op over de balans tussen privacy en de noodzaak van transparantie (door RKCS ‘sensatie’ genoemd), vooral in situaties die mogelijk wijzen op dieperliggende problemen zoals pestgedrag.

Hoewel de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van de betrokken student en familie van essentieel belang zijn, is het evenzeer van belang dat de schoolgemeenschap leert van dergelijke incidenten.

Wat niet bekend is, is dat RKCS onlangs onderzoek heeft gedaan naar de situatie op het Radulphus, vanwege eerdere incidenten, waarbij de schoolleiding een stevige onvoldoende kreeg. Maar het is onder de pet gehouden en de schoolleiding is in plaats gebleven. Rapport is niet gepubliceerd, ook niet intern. Er zijn alleen mondelingen bijeenkomsten geweest, waar betrokkenen werden ingelicht.

Een kritische beschouwing leert dat het beroep op privacy niet mag worden gebruikt als een schild waarmee men zich onttrekt aan verantwoordelijkheid of kritiek, vooral niet wanneer de omstandigheden wijzen op problemen zoals pestgedrag die de schoolcultuur en -veiligheid kunnen ondermijnen.

Transparantie over de genomen maatregelen en de wijze waarop de school dergelijke situaties aanpakt, is cruciaal voor het vertrouwen van zowel studenten, ouders als leraren.

Dit betekent niet dat de privacy van individuen geschonden moet worden, maar wel dat er open gecommuniceerd moet worden over beleid, preventiestrategieën en ondersteuningssystemen die de school heeft ingevoerd om een veilige en ondersteunende leeromgeving te waarborgen.

In deze context is het van belang dat scholen een evenwicht vinden tussen het respecteren van privacy en het bieden van transparantie over hoe ze bijdragen aan het aanpakken en voorkomen van pestgedrag en andere ernstige incidenten. Dit vereist een proactieve benadering waarbij scholen niet alleen reageren op incidenten (RKCS reageert pas nadat de pers erover schrijft), maar ook een cultuur van openheid en ondersteuning cultiveren die preventief werkt tegen pestgedrag en andere vormen van misbruik.

Antilliaans Dagblad: Geluksonderzoek gestart

Waar staat Curaçao op de geluksindex als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, waar Nederland op de vijfde plaats staat?

Deze vraag stelt het Think To Do Instituut (T2DI) dat besloten heeft hier onderzoek naar te doen. “Wij willen weten waar we staan, zodat alle organisaties, instellingen en entiteiten op het eiland kunnen werken aan verbeteringen waar dat nodig is”, zo wordt gemotiveerd.

De ‘happiness index’ is een hulpmiddel voor onderzoekers, gemeenschapsorganisaties en beleidsmakers die individueel geluk, gemeenschappelijk welzijn, sociale rechtvaardigheid, economische gelijkheid en ecologische duurzaamheid willen begrijpen en verbeteren.

En over de aanpak stelt de organisatie: “De beste manier om het geluk van een natie te meten, is om een landelijk representatieve steekproef van mensen te nemen over hoe tevreden ze zijn met hun leven de laatste tijd.”

Onderzocht worden de fysieke en mentale gezondheid van menselijke relaties (in het gezin, op het werk en in de gemeenschap), inkomen en werkgelegenheid, karakterkenmerken, waaronder pro-sociaal gedrag en vertrouwen, sociale steun, persoonlijke vrijheid, gebrek aan corruptie en effectief bestuur.

Het onderzoek ‘Curaçao-Geluksindex’ door T2DI begint vandaag en zal in drie subcategorieën worden opgesplitst, te weten (1) vermindering van ongelijkheid, inclusie en gevoel van verbondenheid, (2) vertrouwen tussen individuen en (3) sterkte van sociale relaties, wederzijdse loyaliteit en solidariteit.

Deelname aan de enquête kan door een QR-code te scannen op de sociale mediapagina.

Verschillende landen over de hele wereld voeren geluksonderzoeken uit. Een van de meest bekende en uitgebreide onderzoeken is het “World Happiness Report”, dat jaarlijks wordt gepubliceerd door het Sustainable Development Solutions Network van de Verenigde Naties. Dit rapport rangschikt landen op basis van hun geluksniveau, gemeten aan de hand van factoren zoals inkomen, sociale steun, gezonde levensverwachting, vrijheid om levenskeuzes te maken, vrijgevigheid en de perceptie van corruptie.