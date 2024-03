Media De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 26 maart 2024 Redactie 2024-03-26 - 10 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Willekeur bij Ontvanger

Schokkende Bevindingen bij Belastingontvanger Curaçao: Voorkeursbehandelingen en ontbrekende verantwoording

Een recent vrijgegeven rapport van het overheidsaccountantsbureau Soab heeft onthuld dat bij de Belastingdienst van Curaçao sprake is van ernstige onregelmatigheden en willekeur in de behandeling van belastingplichtigen.

Minister van Financiën, Javier Silvania, spreekt van “schokkende bevindingen” bij de Ontvanger, waarbij het beeld ontstaat van een gebrek aan consistente handhaving en documentatie in het invorderingsproces.

Volgens het rapport beroept de Ontvanger, Alfonso Trona, zich op zijn discretionaire bevoegdheid zonder de redenen voor afwijkingen van standaard procedures adequaat vast te leggen. Dit heeft niet alleen een demotiverend effect op de invorderaars, maar werpt ook vragen op over de integriteit van het proces.

De bevindingen, bijna een maand later dan beloofd aan Staten en media gestuurd, onthullen een patroon van voorkeursbehandeling en het herhaaldelijk voorkomen van dergelijke praktijken zonder enige verbetering. Situaties zoals een expediteur met een schuld van 4,5 miljoen gulden die slechts 5.000 per maand hoeft terug te betalen en een keten van horecagelegenheden die keer op keer niet aan hun belastingverplichtingen voldoen, worden specifiek benoemd.

Bovendien is gebleken dat sinds 2018 voor een bedrag van 5,3 miljoen gulden aan vooruitbetalingen op nog te ontvangen restituties is gedaan, zonder wettelijke basis of transparante criteria. Deze betalingen, soms gedaan aan (voormalige) topambtenaren en politieke ambtsdragers, vonden plaats zonder de vereiste aanvragen of onderbouwing.

Naast de specifieke gevallen van willekeurige en ongerechtvaardigde invorderingsbeslissingen, vormt het systeem van vooruitbetalingen een ernstige schending van de procedures en verantwoordelijkheden van de belastingontvanger. Dit systeem werkte zonder duidelijke richtlijnen en vaak op basis van persoonlijke verzoeken via telefoon of WhatsApp.

Als reactie op de onthullingen heeft de Ontvanger aangekondigd vanaf 1 januari 2024 te stoppen met de praktijk van vooruitbetalingen op restituties. Daarnaast zijn er nieuwe procedures geïmplementeerd om de interne controle te versterken, alhoewel er sindsdien nog steeds vooruitbetalingen zijn gedaan buiten deze nieuwe procedures om.

Deze bevindingen leggen niet alleen een diepgeworteld probleem binnen de belastingdienst bloot, maar benadrukken ook de noodzaak voor onmiddellijke actie en hervorming om transparantie, verantwoordelijkheid en gelijke behandeling van alle belastingplichtigen te waarborgen. Wiens hoofd rolt hier niet en waarom niet?

Voormalige Politieagent Vrijgesproken van Diefstal 600 Kilo Cocaïne

Het Hof van Beroep heeft gisteren de vrijspraak bevestigd van voormalig politieagent Mariens Mariano in de zaak Inex 2.0, beter bekend als de diefstal van 600 kilo cocaïne.

Een zaak die de gemeenschap van Curaçao diep schokte en Curaçao voor schut liet staan, Nadat 600 kilo cocaïne uit politiebewaring verdween en nooit meer werd teruggevonden, zonder dat er ooit iemand voor deze diefstal is veroordeeld.

Mariano werd vrijgesproken van alle beschuldigingen met betrekking tot deze diefstal.

In eerste instantie was Mariano al vrijgesproken van alle aanklachten in deze zaak, samen met medeverdachten. Hij werd echter wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor alleen de import van 340 kilo cocaïne, die op 15 september 2018 aankwam in ‘Fuikbaai’ en deel uitmaakte van een drugshandel terwijl hij nog in functie was als politieagent.

Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen het vonnis met betrekking tot alleen de diefstal van 600 kilo cocaïne. Gisteren verklaarde het Hof dat er in deze zaak verschillende anonieme getuigen waren die zouden verklaren dat Mariano het brein was achter de diefstal bij de politieopslag. Hij zou onder meer contact hebben gezocht met de Kustwacht zodat de drugs veilig aan land konden komen, maar op de avond van 15 september 2018 liep het mis, wat resulteerde in de inbeslagname van de 340 kilo cocaïne die bedoeld was voor zijn oom.

Verder werd vermeld dat getuigen A18 en A19 in grote lijnen verklaarden dat Mariano betrokken was bij deze lading. De verklaring van getuige A21 was van cruciaal belang omdat deze getuige verklaarde deze informatie te hebben gekregen van Norbert Provance, de eigenaar van de 340 kilo cocaïne die in beslag werd genomen. Dit zou de reden zijn geweest dat Mariano onder grote druk stond om de drugs uit de politieopslag te halen.

Volgens het vonnis luisterde de politie naar 5 gesprekken waarin verschillende mensen, die door de politie bij naam en toenaam konden worden geïdentificeerd, spraken over Mariano als degene die de drugs uit de opslag liet stelen.

Maar Mariano’s advocaat, mr. Athena Sulvaran, verzocht om zijn cliënt van alle aanklachten vrij te spreken omdat er geen concreet bewijs was en de verklaringen van de anonieme getuigen niet gebruikt konden worden in deze zaak, aangezien hun betrouwbaarheid niet bewezen kon worden en er geen ondersteuning was in het bewijsmateriaal.

Mariano maakte gebruik van zijn recht om te zwijgen tijdens de behandeling van de zaak.

Het Hof concludeerde dat er in het dossier niets was dat de beweringen, dat Mariano betrokken was bij de diefstal van 600 kilo, kon ondersteunen of overeenkwam met de waarheid. Het Hof van Beroep oordeelde dat er onvoldoende bewijs was op basis van de anonieme bronnen om Mariano schuldig te verklaren.

Èxtra: Bewoners in Jan Thiel bezorgd over toeristisch project in woonwijk

Foto – Èxtra

Er heerst een interessante en tegelijkertijd zorgwekkende situatie in een deel van Janthiel. Het is een bezorgdheid die al geruime tijd onder de bewoners leeft. Dit omdat een deel van de gronden bestemd zal worden voor commerciële doeleinden, maar praktisch in het midden van de wijk die feitelijk een woonwijk is, dus voor bewoning.

EXTRA heeft gesprekken gevoerd met enkele van de bezorgde bewoners en we hebben begrepen dat het al meer dan eens duidelijk is geworden dat er plannen zijn om het deel dat ook wel ‘Kabakuchi’ wordt genoemd, te ontwikkelen voor toeristische doeleinden.

Gezien dit effect zal hebben op de privacy en rust van de wijk, hebben ze een bezwaarschrift opgesteld dat door de meerderheid van de mensen is ondertekend en gericht aan enkele van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de benodigde vergunningen. Echter, ze hebben toen niets gehoord.

Tot hun grote verrassing hebben ze nu gemerkt dat er grond wordt schoongemaakt, wat betekent dat het bouwgedeelte onderweg is. Volgens de bewoners, is er opnieuw actie ondernomen, maar werd er direct contact gehouden met de heer Dwigno Puriel, Secretaris-Generaal van VVRP, het ministerie dat de bouwvergunningen verleent.

Overigens, EXTRA had ook contact met de heer Puriel voordat we dit nieuws meldden en hij legde uit dat hij nog niets van een vergunning wist en dat hij het “Team Handhaving” een ander onderzoek zou laten uitvoeren. Een paar dagen later, zoals beloofd, informeerde de heer Puriel dat het op dit moment niet VVRP was die de vergunning had verleend, dus er kon nog niet gesproken worden over bouw, maar dat GMN een speciale vergunning daarvoor had gegeven, opnieuw niet voor bouw.

Volgens de bewoners betreuren zij ook dat tijdens de schoonmaakwerkzaamheden mangrove bomen en planten zijn verwijderd, waardoor schade aan onze natuur is aangericht. Ze zijn enige tijd geleden geïnformeerd dat het de bedoeling is om de mangroven weer te planten. Uiteindelijk benadrukken de bewoners dat ze ernstig bezwaar hebben omdat er een hotelproject in een woonwijk wordt opgezet, wat hun privacy schendt. Wat meer is, nu al moeten ze de keukengeuren van hotels in de buurt verdragen, om nog maar te zwijgen over de overlast van muziek enz.

Antilliaans Dagblad: Afspraken over Mangrovepark

Het Mangrovepark in Otrobanda staat aan de vooravond van verdere ontwikkeling en zal aantrekkelijker gemaakt worden voor zowel de lokale bevolking als voor toeristen.

Tijdens een bijeenkomst afgelopen donderdag hebben verschillende belanghebbenden, waaronder ministers, het bedrijfsleven en milieuorganisaties, hierover gesproken en belangrijke afspraken gemaakt.

Onder de aanwezigen bevonden zich Corendon-oprichter Atilay Uslu, en vertegenwoordigers van het Curaçao Medical Center (CMC), Carmabi, Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) en de Inspectie voor de Volksgezondheid. Allen delen de visie om het Mangrovepark tot een voorbeeldproject van duurzaamheid en natuurbehoud te maken.

Een cruciale afspraak die tijdens deze bijeenkomst is gemaakt, betreft de bewaking van de waterkwaliteit in het park. Carmabi en het ministerie van GMN zullen in samenwerking met Technisch Hygiënische Zaken (THZ) de waterkwaliteit gaan monitoren. THZ neemt de taak op zich om onderzoek te doen naar de aansluitingen van de omliggende gebouwen op het park, met als doel vervuiling en besmetting te voorkomen.

Daarnaast heeft het ministerie van GMN beloofd zich in te zetten voor de ontwikkeling en implementatie van wetgeving met betrekking tot waterkwaliteit, een stap die van cruciaal belang is voor de bescherming van het unieke ecosysteem van het Mangrovepark.

Een ander belangrijk punt van overeenstemming was de realisatie van een bezoekerscentrum binnen het park. Carmabi en WRP zullen gezamenlijk een voorstel ontwikkelen voor de bouw van dit centrum, waarbij ook gekeken wordt naar de begroting en financieringsmogelijkheden.

Verder is er gesproken over de toekomstige uitbreiding van het Mangrovepark en de benodigde infrastructuur. In 2025 zal een tweede fase van het park, ten westen van Corendon, worden gestart. Dit omvat onder meer de bouw van een brug die een verbinding zal vormen tussen het westelijke en oostelijke deel van het park, gefinancierd door Corendon.