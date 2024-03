De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 5 maart 2024

Antilliaans Dagblad: In de zomer volop AMS-CUR

TUI met ‘double daily’; stoelenreductie bij KLM; Corendon tijdelijk één vlucht minder

Voor de zomer van 2024 kondigt KLM een lichte daling aan in het aantal vluchten en stoelen naar Curaçao, met een reductie van 3% in het aantal vluchten en 8% minder stoelen in vergelijking met de zomer van 2023. Ondanks deze vermindering blijft KLM dagelijks op Curaçao vliegen, met in de piekperiode tot 10 vluchten per week. Deze vluchten zullen worden uitgevoerd met de Boeing 777-300 en in sommige gevallen met de iets kleinere B777-200. Ook introduceert KLM vanaf maart nieuwe businessclass-stoelen en een premium comfortcabine aan boord van deze vliegtuigen.

TUI blijft een belangrijke aanbieder met twee dagelijkse vluchten naar Curaçao, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Boeing 787 Dreamliner. Corendon, de nieuwkomer op de route, startte met drie wekelijkse vluchten en breidde uit naar vijf, maar vermindert dit tijdelijk naar vier vluchten per week in mei en juni. Vanaf juli worden weer vijf wekelijkse vluchten aangeboden, uitgevoerd met een Airbus A350-900.

Antilliaans Dagblad: Late subsidie voor nalatige NOS WELITA

Zorgverleners van bejaardentehuis Nos Welita ontvangen alsnog hun salaris na oproep via sociale media. Minister Ruthinilda Larmonie-Cecilia (PNP) bekritiseert de directie voor het niet aanvragen van overheidssteun.

Ondanks herinneringen en deadlines heeft Nos Welita geen subsidieaanvraag ingediend, waardoor betalingen uitbleven. Uiteindelijk, na publieke druk en een late aanvraag, zal de subsidie met terugwerkende kracht worden behandeld, met prioriteit voor het welzijn van de bewoners.

Extra en Vigilante: Bondscoach van Curaçao Dick Advocaat: Moeilijk om sommige spelers te overtuigen voor Curaçao te spelen Dick Advocaat tin problema pa keda kla ku hungadó

Gisteren sprak Dick Advocaat, de nieuwe bondscoach van het Curaçaose elftal, in het programma Veronica Offside over de uitdagingen bij de voorbereidingen op de komende vriendschappelijke wedstrijden.

Advocaat benadrukte de moeilijkheid om nieuwe spelers te vinden en te overtuigen voor Curaçao te spelen. Ondanks pogingen om spelers zoals Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, en anderen te rekruteren, blijft het een uitdaging. Advocaat toonde begrip voor spelers die aarzelen of kiezen voor andere ambities, zoals het Nederlands elftal, en benadrukte het belang van duidelijke keuzes in hun voetbalcarrière.

Extra: Tien Kandidaten Klaar voor Miss Universe

Tien ambitieuze vrouwen zijn geselecteerd om Curaçao te vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezingen van 2024. Het Curaçao Beauty Pageant Committee, trots op de recente successen van het eiland op dit internationale toneel, heeft de kandidaten onlangs gepresenteerd.

Met de vernieuwde regels van de Miss Universe-organisatie, gericht op inclusiviteit, kunnen nu getrouwde vrouwen, vrouwen in overheidsdienst, moeders, en transgenders deelnemen.

De tien geselecteerde deelnemers zijn Ryanne Busropan, Tiara Sluis, Shahaira Osepa, Kimberly de Boer, Milayne Simon, Jesmelys Zink Angelista, Luigina Andreina Marti, Saïde Carvajal, Liandra Lindeborg, en Aleez van Eenenaam.

Deze diversiteit benadrukt de inclusieve benadering van de organisatie en biedt een platform voor alle vrouwen. De komende drie maanden ondergaan zij een intensief voorbereidingsprogramma met workshops in diverse disciplines, bedoeld om hen voor te bereiden op de Miss Universe-verkiezingen en hen te ontwikkelen tot veelzijdige vertegenwoordigers van Curaçao.

Extra: Kandidaten Koningin Seú 2024 Gepresenteerd Foto – Èxtra

Gisteravond heeft de organisatiecommissie van Koningin Seú 2024 de kandidaten voor de verkiezing van dit jaar gepresenteerd. Met het thema “Plant een vrije zaad en oogst een geëmancipeerde natie” staat de verkiezing in het teken van emancipatie en de invloed daarvan op de landbouw, cultuur, taal en identiteit van de jongeren op Curaçao.

Dit jaar zijn er zeven kandidaten die elk een uniek ‘zaad’ vertegenwoordigen: #1 Cinderella Hanst – Trots Zaad; #2 Julianne Macias-Tenorio – Moed Zaad; #3 Giovancyndra Toppenberg – Eigenwaarde Zaad; #4 Ishaina Girigorie – Nieuwsgierigheid Zaad; #5 Ghiäny Vrutaal – Activist Zaad; #6 Génesis Koeiman – Bewustzijn Zaad; #7 Talisha Martina – Intelligentie Zaad.

De verkiezing vindt plaats op 16 maart 2024 bij Landhuis Groot Santa Martha, waarbij de deuren om 19:00 uur openen en de show om 20:00 uur begint.