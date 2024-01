De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 11 januari

WILLEMSTAD – De Vigilante opent met: Ontvoering van ondernemer in Willemstad, losgeld van 200.000 gulden betaald.

Een speciaal rechercheteam is in de vroege uren van de ochtend een onderzoek gestart na berichten over de ontvoering van een ondernemer in zijn zaak aan de Veerisweg. Rond 10:35 uur werd de politie naar de betreffende zaak, een uniformenwinkel aan de Veerisweg, gestuurd na melding van een ontvoering. Volgens de politie zijn drie gemaskerde en zwaarbewapende mannen de winkel binnengevallen. Ze ontvoerden de ondernemer voor de ogen van klanten en personeel, behandelden hem ruw en namen hem mee in een rode Kia Rio sedan in de richting van de Helmin Magno Wiels Boulevard.

Later op de dag werd bekend dat de ontvoerders, of degenen die achter de ontvoering zaten, een losgeld van 200.000 gulden eisten voor de vrijlating van de ondernemer. Niet bevestigde informatie wijst erop dat het losgeld is betaald en dat een bekend persoon het geldbedrag bij de betalers heeft opgehaald. De zaak is nog in onderzoek.

Het Antilliaans Dagblad opent met ‘Toursector wil hulp Staten‘

De Curaçao Association of Tour Operators (Cato) waarschuwt voor negatieve gevolgen van wetswijzigingen in de toeristensector. Ze bekritiseren het gebrek aan onderzoek en dialoog en vrezen voor verhoogde werkloosheid en economische instabiliteit als de markt wordt opengesteld voor buitenlandse investeerders.

De overheid legde de volgende vraag voor aan de secot: ‘moet Curaçao de toermarkt volledig opengooien of moet daar een maximum voor worden gesteld.

“Als sector zijn wij van mening dat de noodzaak om de TW-markt te openen ontbreekt of in ieder geval niet duidelijk in kaart is gebracht en dat door gebrek aan kennis van de zijde van VVRP men niet het besef heeft wat openen van de markt voor riskante gevolgen zal hebben”, aldus de toursector.

Zowel in het AD als in de Èxtra: Eerste keer Emerald Azzurra in Curaçao

Het luxe cruisejacht Emerald Azzurra heeft voor het eerst Curaçao bezocht. Met een capaciteit van 100 personen en een lengte van 110 meter, biedt het jacht een intieme en luxe cruise-ervaring, en kan het kleinere havens aandoen.

De Emerald Azzurra is het eerste schip opgeleverd in 2020 door Emerald Yacht Cruises. Het schip is een luxueus cruisejacht, met een maximale capaciteit van 100 personen, maar op deze trip langs Curaçao hwaren maar 36 personen aan boord.

Het feit dat de Emerald Azzurra aan kan meren in kleinere havens en direct toegang biedt tot stadscentra, is een groot voordeel voor passagiers die een meer authentieke en gemakkelijke toegang tot bestemmingen zoeken. Dit onderscheidt het jacht van grotere cruiseschepen, die vaak aangewezen zijn op commerciële cruisehavens verder van het stadscentrum.

De Emerald Azzurra is bijzonder geschikt voor een publiek dat op zoek is naar de ervaring van een superjacht, maar tegen een meer betaalbare prijs dan wat gebruikelijk is bij de meest luxe cruisemaatschappijen, vanaf 5200 dollar.

Antilliaans Dagblad: CMC specialisten wachten af in debat topinkomens

Medisch specialisten van het Curaçao Medical Center (CMC) hebben hun juridische strijd tegen de Landsverordening normering topinkomens tijdelijk opgeschort voor dialoog en onderzoek naar de wetgeving.

Ze wachten op de afronding van gesprekken en een onderzoek naar deze wetgeving. De Landelijke Vereniging Medische Professionals in Dienstverband Curaçao (LVMPiDC) heeft besloten de juridische strijd voorlopig te staken en kiest onder leiding van hun nieuwe voorzitter Vanessa Marcha voor dialoog met de regering.

Dit besluit volgt op een eerdere uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de LNT, die de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij overheidsgelieerde entiteiten reguleert, geldig en niet in strijd is met hogere wetgeving.

Éxtra en Antilliaans Dagblad schrijven over banktarieven op Curaçao

Een rapport van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten toont aan dat transactiekosten van lokale banken tot de laagste in de regio behoren. Er wordt aangeraden om banktarieven transparant en klantvriendelijk te publiceren om de totale bankkosten voor consumenten te verlagen.

Dit blijkt uit een vergelijkende analyse van de transactiekosten voor het jaar 2022, waarbij Curaçao en Sint Maarten werden vergeleken met andere landen in de regio, waaronder Aruba, de Bahama’s, Barbados, Belize, Jamaica en Trinidad & Tobago, evenals met Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde administratiekosten op Curaçao, zowel voor privé- als zakelijke rekeningen, tot de laagste in de regio behoren.

In vergelijking met Nederland zijn de gemiddelde administratiekosten op Curaçao lager, hoewel in Nederland deze kosten ook andere transacties omvatten, zoals opnames bij geldautomaten en overboekingen via internetbankieren. Wanneer deze diensten worden meegerekend, kan Curaçao in sommige gevallen duurder uitvallen dan Nederland.

Antilliaans Dagblad: Curom directeur blijft stil

Orlando Cuales, directeur van Curom Broadcasting nv, blijft stil sinds het radiostation is gestopt met uitzenden. Medewerkers hebben al maanden geen loon ontvangen en dreigen met acties. Er wordt een faillissementsverzoek voorbereid.

Personeel kreeg volgens medewerker Mariano Heyden al zes maanden hun loon niet uitbetaald. Zijn geduld raakt op en hij dreigt de vuile was buiten te hangen. “Het kan niet zo zijn dat een mediabedrijf, dat zelf jarenlang de mond vol had van het belang van ’transparantie’, ‘goed bestuur’ en ‘corporate governance’, nu geheel niet meer thuis geeft en voormalige werknemers in de kou laat staan.”

Nadat de zender op 22 december stilviel, hebben betrokkenen niets meer vernomen. “Een schande”, noemt Heyden het, die aangeeft dat de bedrijfsleiding ‘onvindbaar’ zou zijn. “Brieven blijven onbeantwoord. Dit is onverantwoord.”

De journalist, die decennialang voor Curom werkte en onder meer bekend is van zijn dagelijkse interviewprogramma ‘Perspektiva’, is zwaar teleurgesteld. Curom Broadcasting had al tijden te kampen met een structureel exploitatietekort, doordat de reclame-inkomsten fors zijn teruggevallen.

Èxtra: Jeugd Tumba Festival 2024

Het Jeugd Tumba Festival vindt plaats op 13 januari 2024 in het Curaçao Festival Center. Met het thema ‘Maritiem Avontuur’ zullen 12 deelnemers strijden om de titel van koning of koningin van het Jeugd Tumba 2024.