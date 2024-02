De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 22 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Tweespalt Enquetecommissie

‘Aangifte enquête kan vertrouwen ondervraagden schaden’

Van een onzer verslaggevers

De aangifte die de parlementaire-enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft gedaan, is prematuur.

Bovendien kan dat het vertrouwen van de geïnterviewde personen achter gesloten deuren schaden.

Zij mogen er volgens commissielid Gwendell Mercelina, van regeringspartij PNP, zoals vastgesteld in de regels van de parlementaire enquête, vanuit gaan dat afgelegde verklaringen noch tegen de getuige zelf noch tegen een derde in rechte kunnen worden gebruikt.

Er kan alleen aangifte gedaan worden als een getuige meineed heeft gepleegd.

“Een besluit om mogelijk aangifte te doen op basis van getuigenverklaringen is derhalve uiterst merkwaardig en kan het onderzoek in de weg staan”, aldus het Statenlid.

Zijn mening staat haaks op die van commissievoorzitter Eduard Braam (MFK). Braam stelt tegenover deze krant: “Er staat nergens in de enquêteregeling wanneer of op welk tijdstip wel of niet aangifte kan worden gedaan.

Ik heb van begin af aan gezegd dat wij gaandeweg aangifte kunnen doen indien nodig. De commissie heeft de beslissing genomen ten aanzien van de aangifte, na goed overleg met deskundigen op dit gebied.

Er heeft dus vooraf een deugdelijk onderzoek en overleg plaatsgevonden alvorens over te gaan tot aangifte. Met de aangifte kan het OM de commissie helpen om de nodige informatie op tafel te krijgen.

Alle beslissingen binnen de commissie worden op een democratische manier genomen. Bij bereik van een quorum en met een meerderheid van stemmen. Het OM is een extra instrument dat de commissie mag en kan gebruiken voor advisering, maar ook bij verdenking/constatering van een strafbaar feit.”

Mercelina vindt ook dat eerst het hele onderzoek moet zijn afgerond. Hij heeft binnen zijn partij diverse malen benadrukt dat als een aangifte in een te vroeg stadium door de enquêtecommissie wordt gedaan, dit het verdere onderzoek zou kunnen belemmeren. Hij vindt dat ‘eventuele wensen om te vervolgen in het eindrapport moeten worden vermeld’. “Op die manier kan het OM een weloverwogen beslissing nemen over een eventuele vervolging. Immers, de mogelijke verdachten zijn dan beter in kaart gebracht”, zo voert hij aan in een schrijven dat naar de Statenvoorzitter is opgestuurd.

PNP-Statenlid Mercelina vraagt zich af of de commissie met de aangifte niet buiten de taakomschrijving is getreden. Want volgens de instellingsbeschikking van de enquêtecommissie wordt als taak omschreven ‘om onderzoek te doen om te komen tot waarheidsvinding over de besluitvorming, uitvoering en controle van de bouw en transitie van het project HNO’. “

Maar er is twijfel, want hij vervolgt: “Omdat onduidelijk is of de enquêtecommissie de bevoegdheid of de verplichting heeft om aangifte te doen of dat deze bevoegdheid of verplichting aan de Staten toekomt, meen ik dat juridisch advies gevraagd dient te worden.

Het commissielid voor de PNP stelt voor de Staten nu officieel te informeren over de aangifte die gedaan is door de enquêtecommissie. Want: “Voorkomen moet worden dat nadat het enquêteonderzoek is afgerond, de bevindingen niet meer gebruikt kunnen worden, omdat de procedure mogelijk niet adequaat is verlopen.

In de enquêtecommissie HNO zitten naast Braam en Mercelina ook Giselle Mc William (MAN), Ana-Maria Pauletta (PAR), Rennox Calmes (TpK) en Michelangelo Martines (KEM). De enquêtecommissie begint maandag met de openbare hoorzittingen. Om de pers te informeren over het proces en de communicatiemomenten vindt morgen een persconferentie plaats.

Extra: Vakbonden willen binnen 30 dagen uitbetaling salarisverhogingen en lumpsum

Vakbonden eisen binnen 30 dagen betaling van salarisverhogingen en een achterstallige 3% lumpsum van de regering voor de periode 2019-2020. Dit verzoek, gericht aan zowel de Ministerraad als de gouverneur, werd gisteren door vijf vakbonden ingediend.

De totale schuld, inclusief loontrede en lumpsum, bedraagt meer dan 30 miljoen. Ondanks eerdere afspraken en gedeeltelijke betalingen, zoals de indexering van 46 miljoen gulden op 3 november, blijven volledige verplichtingen onvoldaan.

Minister Ornelio Martina kondigde aan de resterende schuld uiterlijk in december 2024 te voldoen, rekening houdend met de financiële situatie van de overheid. De vakbonden staan echter op hun eis en dreigen met juridische stappen als de betalingen niet binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd.

Op basis hiervan kunnen de salarisverhogingen voor 2019 of 3 procent lumpsum voor degenen die al hun maximum hebben bereikt, worden betaald.

In deze context verwijst “lumpsum” naar een eenmalige betaling die aan ambtenaren wordt uitgekeerd, boven op hun normale salaris. Deze lumpsum betaling is vaak een percentage van het jaarsalaris en wordt uitbetaald als compensatie voor bepaalde zaken, zoals kosten van levensonderhoud aanpassingen, achterstallige salarisverhogingen of als onderdeel van een overeenkomst tussen werkgevers (in dit geval de overheid) en werknemers (vertegenwoordigd door vakbonden). Het is een manier om werknemers een extra financiële tegemoetkoming te bieden zonder dat dit leidt tot een structurele verhoging van het basissalaris.

De Ministerraad heeft gezegd dat de resterende schuld aan de ambtenaren uiterlijk in december 2024 betaald zou worden, rekening houden met precaire financiële situatie van de regering, coronaleningen en Ennia.

Maar nu eisen de vakbonden dat de regering voldoet, of zij zullen juridische stappen ondernemen.

Vigilante en Extra: Inschrijving Kruis van Verdienste 2024 geopend Kondekorashon Krus di Mérito ta habri inskripshon 2024

De regering van Curaçao heeft de inschrijving voor de prestigieuze onderscheiding het Kruis van Verdienste voor het jaar 2024 officieel geopend.

Deze onderscheiding erkent Curaçaose burgers en organisaties die buitengewone verdiensten hebben geleverd aan de gemeenschap. De inschrijvingstermijn loopt van 1 maart tot en met 29 maart en vindt volledig digitaal plaats.

Elk jaar met de Dag van de Vlag, op 2 juli wordt het kruis uitgereikt. Dit jaar is dat voor de 21e keer. Kandidaten moeten ouder dan 50 jaar zijn, onberispelijk gedrag vertonen en minimaal vijf jaar lang buiten hun beroepsmatige activiteiten bijdragen aan de gemeenschap. Belangrijk is dat de impact van hun inspanningen op de gemeenschap aantoonbaar is.

Om een kandidaat voor te dragen, kunnen belangstellenden het aanmeldformulier en verdere informatie vinden op de website van de regering van Curaçao. De regering benadrukt dat de erkenning van deze individuen een cruciale bijdrage levert aan het patriottisme en essentieel is voor het realiseren van een bloeiend Curaçao.

Vorig jaar

Vorig jaar kregen maar liefst tien mensen het Kruis van Verdienste vanwege de twintigste editie. Onder hen Rose Mary Allen, Joyce Adoptie-Treurniet en Curd Evertz. Dit jaar kunnen maximaal vijf mensen een onderscheiding krijgen.

Antilliaans Dagblad en Extra: Line-up BlueSeas Festival 2024 bekendgemaakt

De historische stadswijk Pietermaai op Curaçao staat rond het Paasweekend opnieuw in het teken van bluesmuziek tijdens de zesde editie van het Curaçao International BlueSeas Festival.

Dit straatfestival, dat gratis toegankelijk is voor zowel lokale bezoekers als toeristen, trapt af op donderdagavond 28 maart in Kura Hulanda Village in Otrobanda met een concert van Jo Harman.

Fundashon Bon Intenshon, gevestigd op Curaçao en opgericht in 1990 door Gregory Elias, is de drijvende kracht achter het BlueSeas Festival. Deze stichting streeft ernaar om Curaçao op unieke wijze te promoten binnen de (inter)nationale gemeenschap, met een focus op sociale en maatschappelijke betrokkenheid.

Het BlueSeas Festival wordt georganiseerd in samenwerking met Mojo Concerts in Nederland en sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Fundashon.

Het programma voor het BlueSeas Festival 2024 is als volgt:

Donderdag 28 maart: opening in Kura Hulanda Village met optreden van Jo Harman.

Vrijdag 29 maart: optredens in Pietermaai door Candace Ivory, D.K. Harrell, Tommy Castro and The Painkillers, en de Chris Cain Band.

Zaterdag 30 maart: eveneens in Pietermaai met performances van Damon Fowler, Kat Riggins & Her Blues Revival, Danielle Nicole, en Kai Strauss & The Electric Blues Allstars.

“Jo Harman boort met overtuiging pop, soul en zanderige blues aan”, Vergelijkingen met legendes als Carole King en Joni Mitchell werden zelfs gemaakt.

De Amerikaanse blueszanger en -gitarist D.K. Harrell pakte op zijn elfde eerst de mondharmonica op en begon een paar jaar later op gitaar. In 2019 scoorde hij zijn eerste betaalde optreden als muzikant op een symposium in het B.B. King-museum.

Gitarist, zanger en componist Tommy Castro zette maar liefst zes Blues Music Awards op zijn naam en brengt altijd zijn vaste band The Painkillers mee.

Als zowel Joe Bonamassa als wijlen B.B. King je de hemel in prijzen, heb je toch iets goed gedaan. De Amerikaanse bluesgitarist Chris Cain won beide legendarische muzikanten al voor zich.

Damon Fowler is een Amerikaanse electric blues- en bluesrockzanger, gitarist en songwriter. Hoewel hij met beide benen stevig in de blues staat, is zijn geluid breder: country, swamp rock, R&B, swing…

Kat Riggins blaast je weg met haar enorme stem. Hoewel ze door en door een bluesvrouw is, mengt ze het genre graag met soul, rock, gospel en meer. Riggins is wel vergeleken met grote namen als Tina Turner, Etta James en Koko Taylor.

Zangeres en bassiste Danielle Nicole werd in 2014 de eerste vrouwelijke winnaar ooit van de Blues Foundation’s Blues Music Award voor Beste Instrumentalist, Bas.