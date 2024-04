Media De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 4 april 2024 Redactie 2024-04-04 - 8 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: coalite onder spanning

In het artikel “Coalitie Onder Spanning” wordt verslag gedaan van de interne onrust binnen de regeringscoalitie van MFK en PNP op Curaçao, in het bijzonder over de controversiële situatie rondom Landsontvanger Alfonso Trona.

Een voorstel van Financiënminister Javier Silvania (MFK) om Trona tijdelijk de toegang tot zijn kantoor te ontzeggen na bevindingen van de Soab-overheidsaccountants leidde tot een felle confrontatie binnen de ministerraad, voornamelijk door tegenstand van vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP).

Het echte verhaal – zoals ik eerder al zei – is dat Trona en Hoofd Inspectie der Belastingen Jamilia Isenia bescherming hebben van PNP.

Larmonie beschuldigde Silvania ervan Trona publiekelijk te vernederen en betwistte het besluit door te stellen dat Trona geen kans had gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen. Echter, documenten tonen aan dat Trona wel degelijk gereageerd heeft op de bevindingen, wat de claim van Larmonie ondermijnt.

Raymond Faneyte van Soab gaf eerder al een lesje auditing aan Larmonie. Hij zei dit op facebook: Veel ‘politieke experts’ die eigenlijk niets weten over accountancy, onderzoek en auditing, leggen plotseling uit hoe een internal audit moet worden uitgevoerd. Het is goed om een expert op het gebied van interne audits te vragen hoe dit proces werkt.

In verband met de rapporten over de belastingdienst heeft een proces van hoor en wederhoor plaatsgevonden, waarbij de betrokkenen binnen de belastingdienst nota hebben genomen van de auditbevindingen en hierop hebben gereageerd. Deze reactie is als bijlage bij het definitieve rapport gevoegd.

Dus, het argument dat er niet met de betrokkene is gesproken of dat de betrokkene geen kans heeft gekregen om te reageren, is typerend en zegt veel over mensen die verondersteld worden kennis te hebben en de bevolking te onderwijzen.

De Soab-rapporten onthullen herhaalde bevindingen van bevoordeling binnen de belastingdienst, ondanks meerdere jaren van rapportage. Trona verdedigde zijn gebrek aan actie met externe factoren zoals een brand en de Covid-pandemie, maar dit werd door Soab en Minister Silvania bekritiseerd als onvoldoende. De rapporten benadrukken ook het ontbreken van een deugdelijke administratie voor afwijkende invorderingsbeslissingen, wat de deur openzet voor willekeur.

Dit incident heeft een licht geworpen op de diepere spanningen binnen de coalitie en de mogelijke bescherming van politieke belangen boven het algemeen belang.

Extra: Dierenasiel Parera gaat sluiten

Het dierenasiel in Parera, gerund door de ‘Stichting Dierenbescherming Curaçao’ (SDBC), zal haar deuren moeten sluiten, zo werd aangekondigd door de stichting die juist haar 75-jarig bestaan viert.

De directie, onder leiding van Maria Garcia, heeft na uitgebreid intern overleg en vanwege toenemende financiële problemen, tot deze drastische stap moeten besluiten.

De stichting kampt al langer met een ontoereikend overheidsbudget dat niet volstaat om de operationele kosten te dekken, zelfs niet na recente subsidieverhogingen. Daarnaast zijn ook de inkomsten uit donaties significant gedaald, mede door onterechte aanvallen van andere dierenhulporganisaties.

De sluiting betekent ook dat er geen nieuwe dieren meer aangenomen kunnen worden. Voor de dieren die momenteel nog in het asiel verblijven, zal gezocht worden naar adoptiegezinnen.

De sluiting van het asiel is een harde klap voor bijna heel Curaçao, dat het asiel zag als een toevluchtsoord voor verlaten dieren en als een oplossing voor problemen veroorzaakt door zwerfdieren. De stichting heeft niet alleen dieren geholpen, maar ook een belangrijke rol gespeeld voor de gemeenschap, inclusief de politie, bedrijven en de overheid, in het aanpakken van de problematiek rond zwerfdieren, die niet alleen een risico vormen voor de volksgezondheid en veiligheid, maar ook voor het milieu, zo schrijft de Extra.

De SDBC zal doorgaan met projecten die extern gefinancierd worden, zoals sterilisatie- en chipacties in wijken en educatieve programma’s op scholen om kinderen en de gemeenschap te leren hoe ze zorg moeten dragen voor huis- en andere dieren.

Antilliaans Dagblad: Curaçao krijgt solar parkeermeters

Handhavers gaan geparkeerde auto’s controleren

Meer informatie nadat vorige week bekend werd dat gratis parkeren in de binnenstad binnenkort voorbij is. Zo komen er onder meer 44 nieuwe op zonne-energie werkende parkeermeters en worden er ook speciale handhavers ingezet om te controleren of automobilisten hebben betaald voor hun parkeerplaats.

De stichtingen Downtown Management Organization (DMO) en Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO) gaan het parkeerbeheer in de binnenstad uitvoeren.

De eerstvolgende stap is het bestellen van de nieuwe parkeermeters, wat – als het goed is – nog voor het einde van de maand maart is gedaan. Het gaat om apparatuur van het merk en type ‘Flowbird Strada Generation 3’. Deze parkeermeters werken op zonne-energie en hebben grote kleurenschermen, “zodat ze gemakkelijk te lezen zijn, zelfs in fel zonlicht”, aldus VVRP in een persverklaring.

Het is de verwachting dat het betaald parkeren binnen 5 maanden kan worden ingevoerd.

Voor het controleren op de betaalplicht van parkeerders in de binnenstad worden handhavers van Securitas ingezet, die zijn opgeleid tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVPOL). Zij zullen voor deze taak speciale voertuigen tot hun beschikking krijgen.

Het parkeertarief blijft gelijk aan het tarief dat voorheen gold: 1 gulden per uur. De parkeerkosten kunnen op verschillende manieren worden voldaan, onder meer door middel van een speciale app: de Curaçao Flowbird, die gedownload kan worden via de Apple Store of Google Play.

Na installatie van de app kunnen betalingen eenvoudig worden gedaan met een credit- of debitcard, en kan het kenteken van de auto eenmalig worden geregistreerd. Na het parkeren van de auto kan de gebruiker via de app de parkeertijd selecteren, op start drukken en alles is klaar. Dit is niet alleen een veilige betaalmethode, maar het is ook niet nodig om naar een parkeermeter te gaan; de telefoon fungeert als de parkeermeter. Als de parkeertijd is verstreken, ontvangt de gebruiker automatisch een melding en kan hij/zij de parkeertijd vanaf elke locatie verlengen.”

Een andere nieuwe betaalmethode is het gebruik van de vooraf te betalen Curaçao Parking Card, die contactloos kan worden gebruikt bij de parkeermeters. Ook contant betalen met munten is in de nieuwe automaten nog steeds mogelijk.

Extra: Aruba zal enigszins iets zien: Curaçao zal niets van de zonsverduistering zien komende maandag

Volgens meteoroloog Coffie zal de totale schaduw van de zonsverduistering zich uitstrekken van Polynesië via Tahiti tot aan Aruba, waar men een beetje van de schaduw zal kunnen waarnemen. Dus Aruba zal lichtelijk worden beïnvloed.

Het uiterste zuiden is de regio van het schiereiland Paraguana, dat in Venezueala ten zuiden van Aruba ligt. Alles dat verder noordelijk ligt, zoals Curaçao en Bonaire, zal niets van de verduistering waarnemen.

De schaduw zal toenemen in het deel van Centraal-Amerika, wat vier keer zo groot zal zijn als de schaduw van het schiereiland ten zuidwesten van Aruba.

Op maandag 8 april zal de totale zonsverduistering Noord-Amerika kruisen, gaande van Mexico, de Verenigde Staten tot Canada. De totale zonsverduistering begint boven de zuidelijke Stille Oceaan. Als het weer het toelaat, zal de eerste locatie op het Noord-Amerikaanse continent die de totaliteit ervaart de Pacifische kust van Mexico zijn rond 11:07 in de ochtend lokale tijd.

De route van de zonsverduistering gaat vervolgens van Mexico, de Verenigde Staten binnen via Texas en volgt dan door Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire en Maine. Kleine delen van Tennessee en Michigan zullen ook de totale zonsverduistering ervaren. De verduistering verlaat het Noord-Amerikaanse continent aan de Atlantische kust van Newfoundland, Canada, om 5:16 in de namiddag.