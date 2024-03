Nieuws Curaçao De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 7 maart 2024 Redactie 2024-03-07 - 9 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Alsnog cassatie in zaak-Braam

Karel Frielink oneens met Hofuitspraak en vraagt cassatie aan

De Hoge Raad in Den Haag wordt verzocht om een uitspraak te doen in een zaak die draait om de vraag of een in het verleden veroordeelde persoon, zoals Eduard Braam (MFK) die momenteel Statenlid is, ministeriabel is.

Hoewel de uitspraak van de Hoge Raad Eduard Braam zelf niet zal beïnvloeden, is het bedoeld om duidelijkheid te scheppen voor toekomstige gevallen. Dit gebeurt via een ‘cassatie in het belang der wet’, aangevraagd door Karel Frielink nadat de partijen zelf afzagen van cassatie tegen de uitspraak van het Hof in juli vorig jaar.

Frielink is het niet eens met de interpretatie van het Hof – vorig jaar – dat iemand alleen als strafrechtelijk veroordeeld in de zin van de Landsverordening integriteit van (kandidaat-)ministers kan worden beschouwd als er ook daadwerkelijk een straf is opgelegd.

Kernvraag in deze zaak was of zijn veroordeling zonder straf, zich verhoudt met de screeningswet, waarin na – onder andere – een justitieel onderzoek wordt bepaald of iemand minister mag worden.

De rechters zeiden dat in de terminologie van het Wetboek van Strafvordering en de strafkamer van de Hoge Raad een verdachte pas veroordeeld is als de strafrechter in een uitspraak een straf aan de verdachte oplegt.

Volgens Frielink is deze interpretatie fundamenteel onjuist, er was immers een bewezenverklaring in het vonnis in 2000. Braam werd veroordeeld, maar kreeg geen straf.

“Echter, gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, het feit dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 2 april 2002 niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld en gelet op de maatschappelijke schade die verdachte door deze strafzaak reeds heeft geleden, is het hof van oordeel dat in dit geval op de voet van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen straf of maatregel dient te worden opgelegd”, zo staat te lezen in het vonnis in 2000.

De fundamentele vraag is dus wanneer ben je zodanig veroordeeld dat je niet ministeriabel bent? Is bewezenverklaring voldoende of moet je ook straf opgelegd krijgen?

Eduard Braam zei vorig jaar in een reactie blij te zijn met het vonnis en hij zich nu op de toekomst kan richten. Hij heeft altijd volgehouden dat hij niet veroordeeld is geweest. De nuance ligt hem in het feit dat het woord ‘straf’ bepalend is of iemand het label opgespeld krijgt en niet de bewezen strafbaarstelling. De Hoge Raad gaat zich nu uitspreken of die interpretatie juridisch juist is.

De beslissing van de Hoge Raad zal bedoeld zijn om duidelijkheid te geven voor andere gevallen, zonder rechtsgevolgen voor de betrokken partijen. De vordering tot cassatie wordt naar verwachting binnen zes weken ingediend.

Extra: EFO-toets niet langer doorslaggevend

In de toekomst dient de “EFO-toets” niet langer als een beslissend instrument voor de toelating van een student tot elk niveau van voortgezet onderwijs. Dit kan worden geconcludeerd uit een brief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de toelatingsbeslissing voor een Havo- of Vwo-school in het eerste jaar gebaseerd op het onderwijsrapport genoemd in de Wet op het Basis Onderwijs.

Een onderwijsrapport is een document dat de onderwijsprestaties en mogelijkheden van een leerling beschrijft. Het wordt doorgaans opgesteld door de school waar de leerling onderwijs volgt en bevat informatie over de behaalde resultaten, vaardigheden, gedrag, en eventuele bijzonderheden of behoeften van de leerling. Dit rapport dient als een evaluatie van de leerling over een bepaalde periode, meestal over een schooljaar, en is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang en ontwikkeling van de leerling.

In de context van toelating tot vervolgonderwijs, zoals de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, wordt het onderwijsrapport gebruikt om te beoordelen welk type onderwijs het best past bij de capaciteiten en interesses van de leerling. Het rapport kan ook adviezen bevatten over het meest geschikte onderwijsniveau voor de leerling, zoals VMBO, HAVO of VWO in Nederland. Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken deze informatie om te beslissen over de toelating van de leerling en om een passend onderwijsprogramma aan te bieden.

Dit vormt de basisregel voor toelating tot Havo of Vwo. Artikel-1 van de onderwijsrapportagebepaling maakt duidelijk dat het onderwijsrapport essentiële informatie geeft over de prestaties en onderwijsmogelijkheden van een student, waarna de doorstroming naar voortgezet onderwijs plaatsvindt.

Voor studenten met een advies voor Havo kan een onderzoek naar hun geschiktheid voor dit onderwijsniveau worden uitgevoerd, inclusief de “EFO-toets”.

Voor studenten met een VSBO-advies ligt de keuze om deel te nemen aan de “EFO-toets” bij de ouders van de leerling. Studenten die op basis van hun onderwijsrapport een VSBO-advies hebben gekregen, kunnen de overstap maken op basis van dit advies. De vaardigheidstest is geen vereiste voor toelating tot het VSBO.

De rol van de EFO

Volgens de brief van het ministerie zal de EFO aan het einde van dit schooljaar gewoon doorgaan, maar alleen gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel waarvoor het is ontwikkeld: als een instrument, samen met het onderwijsrapport, voor een student die wordt toegelaten tot het eerste jaar op Havo.

Volgens de wet kan een onderzoek naar de geschiktheid van een student voor het eerste jaar van Havo/Vwo alleen resulteren in de conclusie dat de student al dan niet geschikt is voor toelating tot dit niveau van onderwijs.

De EFO kan niet resulteren in: VSBO, AGO, of dat men terug moet naar het basisonderwijs of niet wordt toegelaten tot voortgezet onderwijs. Dit is in strijd met de wet.

Voor het schooljaar 2024-2025

Gezien alle informatie met betrekking tot de toelating van basis- naar voortgezet onderwijs, is de volgende beslissing genomen voor het schooljaar 2024-2025:

De EFO wordt niet langer gehandhaafd als aanvullend instrument aan het einde van het schooljaar 2024-2025 voor de basis van toelating tot het eerste schooljaar op Havo of Vwo.

Ouders zullen aan het einde van het schooljaar worden geïnformeerd over wat zij kunnen verwachten, namelijk dat toelating tot elke vorm van voortgezet onderwijs aan het einde van het schooljaar 2024-2025 uitsluitend zal zijn gebaseerd op het onderwijsrapport, dat zijn wettelijke basis heeft in een ministeriële regeling.

Antilliaans Dagblad/Extra: EERSTE GROTE NAMEN CNSJF 2024

De tiende editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) opent op donderdag 29 augustus met grote namen en dat gaat zo door ook op de twee daaropvolgende festivaldagen.

Op donderdag staan Chic ft. Nile Rodgers en Leoni Torres op het programma. Vrijdag 30 augustus zullen Seal, Gladys Knight, Gregory Porter, Judith Hill en Marc Anthony optreden op het festivalterrein bij het World Trade Center (WTC) bij Piscadera. Voor zaterdag 31 augustus zijn Eros Ramazzotti, Lizz Wright en Matteo Mancuso bevestigd.

“De organisatie is nog volop bezig met diverse andere artiesten. Naar verluidt missen er nog zeven namen. Die zullen in de loop van de komende maanden bekend worden gemaakt.

De kaartverkoop van het CNSJF 2024 start op 1 april”, zo is gisteravond aangekondigd.

In december werd duidelijk dat het CNSJF weer terug zou komen in 2024. De stichting Fundashon Bon Intenshon, gevestigd op Curaçao, is organisator en sponsor van het grootse festival. Medeorganisator Mojo Concerts uit Nederland staat garant voor de kwaliteit.

De internationale allure van het festival brengt jaarlijks tienduizenden bezoekers naar het eiland. Zij genieten niet alleen van het festival, maar ook van de gastvrijheid van Curaçao, dat volgens de organisatie ‘in al zijn aspecten op een bijzondere manier onder de aandacht van de internationale muziekliefhebbers wordt gebracht’.

Bon Intenshon organiseert ook het Curaçao International BlueSeas Festival dat eind deze maand plaatsvindt.