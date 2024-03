Algemeen De Curaçaose ochtendkranten van maandag 18 maart Redactie 2024-03-18 - 6 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Kindertelefoon ruim 1000 keer gebeld

Het jaarverslag van de kinderbescherming is uitgebracht. Het Antilliaans Dagblad schrijft erover op pagina 3 en pikt er één onderwerp uit: de kindertelefoon.

De Kinder- en Jeugdtelefoon (nummer 918), onderdeel van de Stichting Kinderbescherming Curaçao, werd vorig jaar in totaal 1.146 keer gebeld. Het ging voornamelijk om oproepen van meisjes ouder dan 17.

Er met de meeste oproepen van de leeftijdsgroep 23+ (245 keer), gevolgd door 17-18 jaar (213), 21-22 jaar (211), 13-14 jaar (209) en 15-16 jaar (159). De verhouding tussen jongens en meisjes die belden was 541 tegen 605.

De belangrijkste onderwerpen waren relaties (298) en emotionele problemen (230), gevolgd door algemene informatie (178), schoolgerelateerde vragen (146), seksualiteit (93), thuissituatie (54), gezondheid (7), geweld (5) en andere onderwerpen (3).

De kindertelefoon richt zich op het helpen van jongeren bij het herkennen en begrijpen van hun problemen en het zoeken naar oplossingen, met nadruk op anonimiteit en laagdrempeligheid.

De stichting organiseerde diverse activiteiten voor bekendheid, startte een wervingscampagne voor vrijwilligers, en bezocht scholen voor voorlichting, bereikend tussen 300 en 500 kinderen.

Anoniem bellen is mogelijk van 8 tot 25 jaar, en de stichting werkt samen met andere hulpverleningsinstanties. Naast telefonische hulpverlening, biedt de stichting ook een inloopmogelijkheid in Punda en online chatmogelijkheden, gesponsord door Samenwerkende Fondsen, om de toegankelijkheid te vergroten.

Ik koppel deze berichtgeving aan het schokkende nieuws over de poging van een leerlinge van het Radulphus college om zichzelf van het leven te beroven. Dat gebeurde afgelopen donderdag. De Extra schreef er voorzichtig over.

Ik wil het er toch graag over hebben, vanwege een anonieme ingezonden brief van een van de betrokkenen, die in verschillende media is geplaatst.

Ingezonden: “Ze geven niets om ons”

Het incident roept vragen op over de mentale gezondheidszorg en ondersteuning op scholen in Curaçao. Signalen zouden onbeantwoord zijn gebleven en het feit dat de school naar de pers sprak van een ongeluk, terwijl het dat niet was, roept vragen op

Het slachtoffer, een leerlinge uit drie havo, worstelde met het verlies van een ouder, huiselijk geweld, pestgedrag door zowel leerlingen als docenten, en een zoektocht naar genderidentiteit, wat haar uitermate kwetsbaar maakte.

Desondanks richtte de school zich meer op het beschermen van haar imago dan op het welzijn van haar leerlingen, aldus een ingezonden stuk van een bezorgde betrokkene. Deze persoon beschrijft de onverschillige houding van de school ten opzichte van het pesten en de persoonlijke problemen van leerlingen, en bekritiseert de focus op het schoolimago boven de behoeften van de studenten.

De ingezonden brief benadrukt de frustratie en het verdriet onder medestudenten over de afhandeling van het incident door de school en roept op tot meer aandacht en zorg voor de mentale gezondheid en het welzijn van leerlingen. Er wordt gesteld dat dit niet de eerste keer is dat dergelijke incidenten worden genegeerd of in de doofpot worden gestopt, en er wordt kritiek geuit op de schoolleiding voor het bestraffen van studenten die hun zorgen uiten.

Extra: Julianne Macias-Tenorio gekozen tot Seú Koningin 2024 Foto – Antilliaans Dagblad

Zaterdagavond was het Landhuis Sta. Martha gevuld met publiek dat kwam om hun favoriete kandidaat te steunen in de verkiezing van de Seú Koningin 2024. Zeven dames streden in de verkiezingen en toonden hun talent.

De Vigilante schrijft:

De kandidaten moesten 4 thema’s van de Seú Koningin Verkiezing 2024 presenteren, en deze waren “Plant een vrije zaad en oogst een geëmancipeerde natie. Lang geleden in de velden van Banda Bou werd een zaad geplant om te emanciperen. Naarmate de tijd vorderde, heeft emancipatie onze landbouw, cultuur, taal en de identiteit van de Curaçaose jeugd beïnvloed. We hebben meer vrijheid, meer autonomie, meer privatisering en meer zelfbeschikking geoogst. De Seú Koningin helpt bij het cultiveren van de vrije mentaliteit om zo de oogst nu en in de toekomst te vergroten.”

Het Antilliaans Dagblad plaatst een foto met onderschrift:

Cura Doet 2024 een groot succes

Met in totaal 125 vrijwilligersprojecten, verspreid over de afgelopen vrijdag en zaterdag, was de elfde editie van Cura Doet een groot succes.

Twee dagen lang kleurde het eiland blauw en roze: de kleuren van de T-shirts van de vrijwilligers. Honderden eilandbewoners staken belangeloos de handen uit de mouwen tijdens zeer uiteenlopende activiteiten.

Het startschot werd vrijdagochtend om 8:00 uur gegeven door gouverneur Lucille George-Wout op de Schotborghschool. Hierna werden vele muren van scholen, stichtingen en buurtcentra voorzien van een nieuwe lik verf, er werden clean-ups georganiseerd – zoals bij Boka Ascencion – en de vrijwilligers verrichtten talloze andere hand-en-spandiensten.

Ook deden onder andere bedrijven, instellingen en ministers een duit in het zakje. Zo heeft een team van Ennia onder meer de toiletten, het dak en de ramen van buurtcentrum Bonam gerenoveerd. Werknemers van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben 60 zakken met zwerfvuil gevuld tijdens een schoonmaakactie langs de kustlijn achter de Penstraat. Premier Gilmar Pisas en Justitieminister Shalten Hato hebben samen gordijnen opgehangen bij de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao.

Het doel van Curaçao Cares, samen met het Oranje Fonds de drijvende krachten achter Cura Doet, was voor deze editie het betrekken van de jeugd en het benadrukken van het belang van vrijwilligerswerk vanaf een jonge leeftijd.

Dit deden zij met de campagne ‘Cura Doet Youth Ambassadors’. Deze werd aangevoerd door enthousiaste jongeren van Happy Villa Enrichment Center, die al actief betrokken zijn bij vrijwilligerswerk.

Via korte filmpjes op de socialemediakanalen van Cura Doet deelden de Youth Ambassadors hun persoonlijke ervaringen. Het doel hiervan was om anderen bewust te maken van de waarde van vrijwilligerswerk en vooral de vreugde die het met zich meebrengt.