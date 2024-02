De Curaçaose ochtendkranten van maandag 19 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Uitbreiding plasticwet

De uitbreiding van de plasticwet in Curaçao (indienen nota van wijziging) richt zich op het verbieden van meer eenmalige plasticproducten naast de eerder verboden foambakken en plastic zakken met handvatten.

De PAR-fractie stelt voor om producten zoals roerstaafjes, tandenstokers, en alle soorten foamverpakkingen voor voedsel aan de lijst van verboden items toe te voegen.

Dit voorstel omvat ook plastic rietjes en producten gemaakt van PET (code 1) en polystyreen (code 6), met een focus op items die ernstige milieuvervuiling veroorzaken.

De parlementariërs kiezen voor een gefaseerde aanpak van het verbod om de impact op gedragsverandering en financiële gevolgen te beheersen, met plannen om de lijst in de toekomst uit te breiden met meer milieuschadelijke producten.

Gesprekken met vertegenwoordigers van de Curaçao Restaurant Association en Curaçao Hospitality and Tourism Association Chata hebben plaatsgevonden om steun te vinden voor het gebruik van duurzamere materialen.

Het uiteindelijke doel is om de omloop van eenmalig gebruik plastic op Curaçao te verminderen en te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Niet in de krant, het verhaal begin deze maand van Green Phenix:

Een rapport van Green Phenix, gefinancierd door de Europese Unie, wijst op aanzienlijke tekortkomingen in de Curaçaose wetgeving en beleid omtrent plasticvervuiling.

Het benadrukt de dringende noodzaak voor Curaçao om haar wet- en regelgevingskader te versterken om de toenemende plasticvervuilingscrisis effectief aan te pakken.

Ondanks plannen om het gebruik van plastic tassen en Styrofoam voedselcontainers te verbieden, mist Curaçao een integrale aanpak tegen plasticvervuiling.

Het Nationaal Ontwikkelingsplan 2015-2030 en het Milieubeleidsplan 2016-2021 erkennen wel het belang van duurzaam afvalbeheer, maar concrete wetgeving voor de preventie van plasticvervuiling ontbreekt.

Bewustwordingscampagne nodig: overheid aan zet

Handhaving, ook overheid

Antilliaans Dagblad: Overwerk KPC binnen begroting

Het Antilliaans Dagblad laat minister Shalton Hato van Justitie reageren op de rapportage van de Algemene Rekenkamer over overwerk bij de politie. In hun zaterdagkrant stond het eerdere verhaal. De reactie lijkt te zijn gegeven zonder specifieke vraagstelling, waardoor de minister een open podium krijgt van het AD.

In 2023 is het Korps Politie Curaçao (KPC) er volgens hem in geslaagd binnen de begroting te blijven, ondanks de uitdagingen rondom overwerkuitgaven.

Door verschillende maatregelen en beleidswijzigingen heeft het KPC zijn financiële gezondheid en operationele efficiëntie kunnen verbeteren.

De minister benadrukt het belang van een ruime begrotingspost voor overwerk, om flexibel te kunnen inspelen op onvoorziene situaties die extra mankracht vereisen.

Verder is actie ondernomen op het uitblijven van maandelijkse overwerkrapportages door de korpschef; voortaan wordt elk kwartaal een gedetailleerde rapportage geëist.

Maatregelen om overwerk te verminderen omvatten het aanpakken van het capaciteitstekort door het heropenen van vacatures en het organiseren van een beroepenmarkt, het instellen van een overwerkplafond per medewerker, en het verbeteren van de inzet van personeel bij evenementen voor een optimale balans tussen aanwezigheid en productiviteit.

Jammer dat de minister niet specifiek ingaat op de onderliggende oorzaak van de overschrijdingen en gebruik overwerkregelingen tussen 2018 en 2021 in het ARC-onderzoek.

Want de overwerkuitgaven bij de politie van Curaçao zijn gestegen van 12,5 miljoen gulden in 2018 naar 19,4 miljoen in 2021. Dit vertegenwoordigt ongeveer tachtig procent van de totale overwerkuitgaven van de Curaçaose overheid, voornamelijk veroorzaakt door het ministerie van Justitie. Een trend van jaren die kennelijk nu is gekeerd? Ook de vigilante schrijft erover

In het ARC rapport:



Agenten van het Korps Politie Curaçao misbruiken de ziekteverzuimregeling door zich ziek te melden op werkdagen en vervolgens overwerk te verrichten op hun rustdagen.

Het ziekteverzuim is het hoogst bij de Algemene Politiedienst en de Bijzondere Politiedienst, met verzuimpercentages van zeventien tot achttien procent. Dit wijst op een significant capaciteitstekort.

Het KPC heeft toegegeven nooit grondig onderzoek te hebben gedaan naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim, maar suggereert dat overwerk, gevoelens van onveiligheid en stress bijdragen aan het probleem.

Als reactie heeft het KPC een beleid ingevoerd waarbij personeel na ziektemelding dertig dagen geen overwerk mag verrichten, hoewel de handhaving hiervan te wensen overlaat, aldus de Rekenkamer.

Ministers in Curaçao houden zich niet aan de wettelijke en interne richtlijnen voor hun persoonlijke beveiliging, wat leidt tot buitensporige overwerkuitgaven, De Èxtra schrijft dat wel. De kosten voor de beveiliging van gezagsdragers stegen tussen 2018 en 2021 naar hoge bedragen, met een piek van 1,3 miljoen gulden in 2021, wat 64% van de totale overwerkuitgaven voor beveiliging vertegenwoordigt, zie de Vigilante.

Ondanks het Beleid Veilige Publieke Sector uit 2018, dat duidelijke richtlijnen geeft voor het beveiligingsniveau van overheidsfunctionarissen, eisen alle ministers permanente beveiliging zonder een officiële dreigingsevaluatie. Bovendien wordt de procedure voor de toewijzing van beveiligers, bedoeld om voorkeuren te voorkomen, niet gevolgd, waarbij gezagsdragers soms specifieke medewerkers kiezen. Dit leidt tot excessief overwerk en aanzienlijke salarisverhogingen voor de beveiligers.

Het rapport wijst op een gebrek aan controle over de overwerkuren en de financiële lasten die dit met zich meebrengt voor het Ministerie van Justitie. Er is een dringende behoefte aan verandering om de naleving van beleid en procedures te verbeteren en de financiële last voor de overheid te verminderen.

Vigilante: “Dushi Aventura” voor het tweede opeenvolgende jaar gekroond als groep van het jaar “Dushi Aventura”pa di dos aña siguí koroná komo grupo di aña

Voor het tweede opeenvolgende jaar is “Dushi Aventura” uitgeroepen tot groep van het jaar. De spanning was te snijden in de feestzaal van het WTC in Willemstad, toen de uitslagen voor de deelnemende groepen aan de grote parade van 2024 werden aangekondigd.

Al sinds de grote parade van vorige week zondag speculeerden velen dat “Dushi Aventura” een grote kans maakte om opnieuw als groep van het jaar gekroond te worden. Deze groep won uiteindelijk vier prijzen in verschillende categorieën en sleepte daarnaast de hoogste onderscheiding in de wacht.

“Dushi Aventura” blonk uit als meest creatief en meest origineel, terwijl “Estreno” de prijs voor de beste afwerking ontving. “Dushi Aventura” won ook voor het beste road piece en beste praalwagen. De tweede finalist was de groep “HOTD”, met “Estreno” als eerste finalist.

De bekendmaking door ceremoniemeester Giovanni Abath dat “Dushi Aventura” opnieuw de groep van het jaar voor volwassenen is geworden, leidde tot groot feest en vreugde onder de leden van “Dushi Aventura”.

Extra: Carnaval Awards 2024: Dushi Aventura, I Love Hip Hop en Konfèti Pronkèti zijn de groepen van het jaar

De Stichting Ontwikkeling Carnaval Curaçao, FDKK kan terugkijken op een succesvolle awardavond van Carnaval 2024. Groepen hadden gevraagd om de prijsuitreiking eleganter te maken en FDKK heeft hieraan voldaan.

Een WTC-zaal vol met vertegenwoordigers van Carnaval-groepen genoot van een awardavond waarbij voor elke parade prijzen werden uitgereikt in verschillende categorieën.

Gedurende de avond werd er ook erkenning gegeven aan ‘De Pilaar’ van Carnaval die Radio Hoyer was en aan het ‘Bastion’ die de heer Ravick Thode was.

AWARDS

Paardenparade: Meest gedisciplineerd: Banda Bou Peeps; Meest origineel: Banda Bou Peeps en Meest creatief: Banda Bou Peeps.

Jeugdparade: Meest creatief: Konfèti Pronkèti; Meest origineel: Konfèti Pronkèti; Beste afwerking: Samba di Ali Ali;

Heroudini Prijs (Sfeer): Samba di Ali Ali; Beste roadpiece: E he he Kids; Beste groep: Glamour kids; Beste praalwagen: Dushi Aventura Kids.

2de Finalist: Groovy Kids; 1ste Finalist: Samba di Ali Ali en Groep van het jaar 2024: Kònfèti Pronkèti

Jeugdparade: Meest creatief: Groep PIK; Meest origineel: Groep PIK; Beste afwerking: Groep PIK; Heroudini Prijs: I love Hip Hop; Beste roadpiece: I love Hip Hop.

2de Finalist: St. Jozef VSBO; 1ste Finalist: Groep PIK en Groep van het jaar 2024: I Love Hip Hop.

Grote Parade: Meest creatief: Dushi Aventura; Meest origineel: Dushi Aventura; Beste afwerking: Estreno Carnival Group; Beste roadpiece: Dushi Aventura; Beste bar: Alegria Curaçao en Beste praalwagen: Dushi Aventura.

Tweede finalist: Hats off to Dreams; 1ste Finalist: Estreno Carnival Group en Groep van het jaar 2024: Dushi Aventura.

Gefeliciteerd aan alle winnende groepen en we hopen dat de awards een stimulans zullen zijn om ons Carnaval te blijven laten groeien. Laten we beginnen met de voorbereidingen voor Carnaval 2025. En dat kan wat kosten.