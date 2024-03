Algemeen De Curaçaose ochtendkranten van maandag 25 maart Redactie 2024-03-25 - 12 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Aquatel streeft naar volgend jaar

WILLEMSTAD – “De streefdatum waarop Aqua Tel, de nieuw op te richten telecomafdeling van Aqualectra, operationeel zou moeten zijn, is medio 2025,” aldus een woordvoerder van het nutsbedrijf desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad.

In mei 2022 heeft Aqualectra een telecomconcessie gekregen, maar om te mogen starten moest er eerst nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) had geen bezwaren tegen de oprichting van het telecombedrijf AquaTel.

De voorwaarden die minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje (PNP) opstelde, houden in dat de uitbreiding van Aqualectra niet mag leiden tot toenemende vaste kosten van water noch elektra.

Daarnaast mogen tegenvallers in de omzet de continuïteit van slimme meters niet verhinderen of vertragen. Ook het traject om lekverlies tegen te gaan en de daarmee gepaard gaande kosten te verlagen, mogen niet gehinderd worden door tegenvallende omzet.

Er is nu meer bekend over het moment waarop Aqua Tel van start kan gaan. Aqualectra laat ook aan deze krant weten wat er de afgelopen maanden is gedaan:

“Tussen Integrated Utility Holding en de directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft sinds januari uitgebreid overleg plaatsgevonden met betrekking tot de statuten van Aqua Tel en de vereiste wijzigingen in de statuten van Integrated Utility Holding om de oprichting van Aqua Tel mogelijk te maken.

Volgens het nutsbedrijf is er recentelijk overeenstemming bereikt met de directie Wetgeving en Juridische Zaken. “Momenteel wachten we op het aandeelhoudersbesluit waarin toestemming wordt gegeven voor de oprichting van Aqua Tel.

Zodra dit besluit is genomen, kan de notaris de vennootschap Aqua Tel oprichten,” vervolgt de woordvoerder van Aqualectra. Wanneer dit precies zal zijn, kan het bedrijf niet zeggen, maar de verwachting is dat dit snel zal gebeuren na een positief aandeelhoudersbesluit.

Hoewel er nu meer duidelijkheid is over het proces rond de oprichting van Aqua Tel, betekent de geplande start medio 2025 wel een vertraging van ongeveer twee jaar vergeleken met eerdere plannen.

Eerder gaf Jonis al uitleg over de op het eerste gezicht wellicht verrassende stap om met Aqua Tel te beginnen. De infrastructuur die hiervoor nodig is, een glasvezelnetwerk over het hele eiland, heeft Aqualectra al in bezit. Het nutsbedrijf gebruikt echter maar een klein deel van de grote capaciteit van het netwerk. Commercieel gezien is het daarom interessant om dit netwerk meer te benutten.

Antilliaans Dagblad: Fleur de Marie Freedom-festival

Sinds 1945 wordt in Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting gevierd. De afgelopen jaren werd hier op Curaçao ook bij stilgestaan met onder andere de Freedom Meals. Dit jaar zal er voor het eerst ook een Freedom Festival plaatsvinden.

Het evenement, dat op 5 mei in Fleur de Marie zal worden gehouden, is het vijftiende Bevrijdingsfestival in het Koninkrijk. Het festival is een viering van vrijheid door middel van muziek, met optredens van lokale artiesten.

Naast het vieren van vrijheid, wordt ook de rijke diversiteit van ons eiland, zowel in de muziek als in de samenleving, geëerd.

Met een bijzondere muzikale line-up en een repertoire dat specifiek op deze thema’s is samengesteld, hoopt het Fleur de Marie Freedom Festival bij te dragen aan saamhorigheid en vrede op ons eiland. Zo wordt er stilgestaan bij het feit dat wij op Curaçao in vrijheid mogen leven.

Op Curaçao strekt de betekenis van vrijheid zich uit door de geschiedenis heen. Van de moedige inspanningen van vrijheidsstrijder Tula tot de afschaffing van de slavernij in 1863, de strijd voor vrijheid heeft onze identiteit gevormd en blijft nagalmen in ons collectieve bewustzijn.

De ‘vergeten rol’ van de Nederlandse Caribische eilanden in de Tweede Wereldoorlog staat sinds 2018 weer centraal. Er werd een tentoonstelling gemaakt over de Curaçaose verzetsheld George Maduro en het Caribisch Denkboek werd geproduceerd.

Het Fleur de Marie Freedom Festival wordt georganiseerd door de Stichting Turtuga Entertainment & Arts van oprichter Junior Tecla. De samenstelling van muzikanten staat onder zijn artistieke leiding.

Producent van het festival is Anja van Bergen. Het belooft een avond te worden vol livemuziek, poëzie en dialoog rond de thema’s vrede en vrijheid. Het festival duurt van 17.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis.

Iedereen kan een Freedom Meal organiseren. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, samen met de Kwartiermakers die op elk eiland zijn, zorgen voor gratis Vrijheidssoep, mooie glazen voor een toost, en dialoogkaarten die aan tafel gebruikt kunnen worden om het gesprek over vrijheid en vrede te voeren. Aanmelden voor een Freedom Meal kan tot en met 10 april via de website freedom-meals.com.

Extra: Een totaal van 5472 sollicitaties voor een baan bij het Ministerie van Justitie

Na een succesvolle tweedaagse jobmarkt voor het Ministerie van Justitie op Curaçao, zijn er maar liefst 5472 sollicitaties ontvangen.

Dit evenement, dat voor het eerst sinds de constitutionele hervormingen van 10 oktober 2010 werd georganiseerd, trok meer dan 6000 bezoekers, wat de hoge mate van interesse in de vacatures binnen het gerechtelijke systeem onderstreept.

Minister Shalten Hato van Justitie heeft zijn tevredenheid en trots geuit over de grote opkomst en het aantal sollicitaties. Deze jobmarkt was onderdeel van een vernieuwde aanpak van de regering van Curaçao om de werving van personeel te verbeteren.

Deelnemers kregen de kans om via “jobdating” direct met werkgevers in gesprek te gaan. Sollicitanten kunnen nog tot 15 april 2024 via de website www.traboudenhustisia.com hun interesse kenbaar maken door hun CV te uploaden, met als doel een van de meer dan 100 beschikbare posities binnen het Ministerie van Justitie te bemachtigen.

Extra: Aantal ongevallen, veel materiële schade en gewonden in het weekend Foto – Èxtra

Dit weekend waren er weer veel ongevallen, die voertuigen met aanzienlijke materiële schade achterlieten en ook minstens 5 personen werden voor medische behandeling naar het CMC vervoerd.

In sommige gevallen was de aanwezigheid van de politie vereist, terwijl in zeker twee gevallen ook de brandweer nodig was, aangezien er veel olie op de weg lekte en er zand over verspreid moest worden.

Op de Roodeweg raakte een auto betrokken bij een ongeval toen hij niet stopte terwijl een konvooi passeerde en aan de zijkant werd geraakt.

Op de Cas Coraweg verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig bij een van de drempels op de weg en sloeg over de kop. De drempels daar zijn vaak steil en kunnen gevaarlijke dalingen hebben, waardoor bestuurders de controle kunnen verliezen als ze niet hun snelheid verminderen.

Een beetje aandacht van automobilisten op dit punt is nodig. In dit geval liep de auto aanzienlijke materiële schade op.

Een ander ongeval gebeurde bij de Juliana-brug ter hoogte van Parera, waar een bus de controle verloor in een bocht en over de kop ging. Enkele personen hielpen het voertuig weer op zijn vier wielen te zetten. Ook hier was er aanzienlijke materiële schade.

Het ernstigste ongeval dit weekend vond plaats op de weg net buiten waar Mitsubishi Motors in Juan Domingo vroeger was. Twee auto’s botsten frontaal, wat leidde tot veel materiële schade en 4 gewonden. Er lekte ook veel olie op de weg.

Ambulances vervoerden de gewonden en de brandweer kwam ter plaatse om zand over de olie op de weg te verspreiden.

Een bestuurder op de Kaminda Willems J. Cratz week uit voor een gat, verloor de controle en crashte in een bosje op een heuvel. Er was een bulldozer nodig om de auto uit de bosjes te halen en op een kraan te plaatsen. De bestuurder was erg geschrokken na het ongeval.

Bij het oprijden van de Juliana-brug botsten gisteren twee voertuigen op elkaar. Dit geval lijkt te wijzen op het niet verlenen van voorrang. Er was een gewonde die per ambulance naar het CMC moest worden vervoerd.

Extra: Het Curaçaose elftal en Dick Advocaat zijn goed van start gegaan met een nieuwe begin.

Overzicht van Recente Vriendschappelijke Voetbalwedstrijden en Voorbereidingen op WK 2026

Het internationale voetballandschap is levendig met recente vriendschappelijke wedstrijden en de voorbereidingen voor de kwalificatiewedstrijden van het Wereldkampioenschap Voetbal 2026.

Teams uit het Caribisch gebied en Suriname hebben recentelijk op het veld gestaan om hun krachten te meten en zich voor te bereiden op de aankomende uitdagingen.

Aruba lijdt Nederlaag tegen Dominicaanse Republiek

Het Arubaanse voetbalteam leed afgelopen zaterdag een nederlaag tegen de Dominicaanse Republiek met een eindstand van 2-0. Aruba bevindt zich in een groep met Curaçao, Haïti, Barbados en Saint Lucia, waarbij de eerste twee teams doorgaan naar de finaleronde van de kwalificatie.

Suriname Behaalt Gelijkspel tegen Martinique

Onder leiding van Stanley Menzo en assistent-bondscoach Remko Bicentini, behaalde het Surinaamse nationale voetbalelftal een 1-1 gelijkspel tegen Martinique in Almere City.

Curaçao en Alanyaspor Eindigen in Gelijkspel

Het voetbalelftal van Curaçao heeft in Alanya, Turkije, een 2-2 gelijkspel behaald tegen het Turkse team Alanyaspor. Dit was de tweede oefenwedstrijd onder leiding van de ervaren Nederlandse coach Dick Advocaat, die een sterke start heeft gemaakt met deze twee vriendschappelijke wedstrijden die ongetwijfeld nuttig waren om een indruk te krijgen van het team’s potentieel.

Alanyaspor, een team uit de Turkse Süper Lig uit de stad Alanya, staat momenteel op de tiende plaats in hun kampioenschap, dat twintig teams telt in de hoofddivisie. Ze hadden hun laatste drie wedstrijden gewonnen voordat ze tegen Curaçao speelden.

Curaçao nam de leiding met 1-0 dankzij een doelpunt van Jearl Margaritha in de 28ste minuut. Na een gelijkmaker van de Turken, bracht Leandro Bacuna Curaçao weer op voorsprong met 2-1 in de 53ste minuut. Echter, het thuisteam wist de gelijkmaker te scoren, waarmee de wedstrijd eindigde.

Voor Curaçao was het zonder twijfel een goede week, met een overwinning van 1-0 op het Britse Hull City gevolgd door het gelijkspel.

Curaçao’s volgende verplichtingen zijn binnen de CONCACAF, waarbij ze op 4 juni thuis tegen Barbados spelen en drie dagen later als bezoekend team tegen Aruba.