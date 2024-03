De Curaçaose ochtendkranten van vrijdag 1 maart 2024

Antilliaans Dagblad: Getuige Troeman werkt alsnog mee

Getuige Alfio Troeman, voormalig voorzitter van de Quality Performance Board (QPB), heeft na enige weerstand toegezegd alsnog twee documenten over te leggen aan de commissie van de parlementaire enquête die het nieuwe ziekenhuisproject onderzoekt.

Aanvankelijk weigerde Troeman informatie te verstrekken over zijn contract en een rapport van Berenschot tijdens zijn verschijning voor de enquêtecommissie. Troeman bleef bij zijn standpunt en gaf zelfs aan dat een telefoontje van de commissie naar de minister-president alles zou oplossen, en sloot af met ‘wees praktisch’. Na toelichting op de enquêtewetten en een waarschuwing dat zijn weigering als aangifte naar het Openbaar Ministerie zou worden gestuurd, verklaarde hij onverstoorbaar te blijven, ondanks juridisch advies.

Voorafgaand aan het verhoor van de tweede getuige op de derde dag, kwam Braam terug op de kwestie. Troeman besloot de documenten alsnog te overleggen, waardoor tegen hem geen proces-verbaal meer is opgemaakt.

Na een vrije dag gisteren, wordt de parlementaire enquête vandaag voortgezet. Er worden vijf personen ondervraagd, waaronder drie oud-premiers. De eerste is Daniel Hodge om 9.00 uur, gevolgd door Ivar Asjes om 11.00 uur en Ben Whiteman om 13.30 uur. Verder zijn gepland om verhoord te worden om 15.30 uur Geraldine Christina, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), en om 17.00 uur oud-minister van GMN Zita Jesus-Leito.

De enquête wordt rechtstreeks uitgezonden via onder meer www.parlemento.cw en de Facebookpagina van de Staten: Parlamento.cw, en Radio Direct 92.1.

Antilliaans Dagblad: Minister schendt geheimhouding

Osepa: Belastinggegevens mogen bij wet niet openbaar

Statenlid Sheldry Osepa, van coalitiepartij PNP, vraagt zich hardop af of de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden op het moment dat hij op zijn Facebookpagina belastinginformatie over Curoil postte:

“Breaking news. Curoil moet 88,6 miljoen aan invoerrechten en omzetbelasting (ob) op benzine betalen. Om te voorkomen dat de benzineprijs stijgt, zal het ministerie van Financiën de Raad van Ministers verzoeken om deze schuld vrij te stellen.” De publicatie is intussen van de sociale media gehaald.

Wel was er een reactie van Curoil die op 7 februari 2024 verklaart dat de overheids-nv een aanslag van 107 miljoen gulden van de Belastingdienst heeft ontvangen, die later is teruggebracht tot 88 miljoen gulden.

“Volgens Curoil is deze aanslag van 88 miljoen gulden nog steeds een zware last voor hen”, zo citeert Osepa het bedrijf.

Het Statenlid verwijst naar artikelen in de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) waarin staat dat eenieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening dus de beschikking heeft over gegevens met een vertrouwelijk karakter, wettelijk een geheimhoudingsplicht heeft.

Tenzij mededeling verplicht of noodzakelijk is, als er bijvoorbeeld sprake is van opsporing van fiscaal strafbare feiten. Als dit het geval is moet er ontheffing verleend worden door de minister via een ministeriële regeling.

“Voor het volk van Curaçao is het belangrijk om te weten dat alle bescherming opgenomen in de ALL nog steeds wordt gerespecteerd. Elke burger moet de garantie hebben dat de overheid naar behoren handelt.”

Neemt niet weg dat het Statenlid een schuld van 88 miljoen gulden van een overheids-nv ‘zorgwekkend’ vindt. “Het volk van Curaçao werkt elke dag hard om belastingen te betalen en is verrast door het feit dat overheids-nv’s dergelijke buitensporige aanslagen krijgen.

Aan de andere kant, wanneer dit soort informatie naar buiten komt, kunnen crediteuren van het bedrijf worden afgeschrikt. Ook kan het risico voor het bedrijf opnieuw worden beoordeeld en kunnen kredietlijnen worden aangepast. Crediteuren zijn bang voor het risico om hun geld niet te ontvangen als er iets met het bedrijf gebeurt. Dit is een van de redenen waarom verschillende belastingwetten een geheimhoudingsplicht voorschrijven”, zo voert hij aan.

Het parlementslid wil in elk geval opheldering van Silvania en vraagt: “Kan de minister het parlement informeren of informatie over invoerrechten en omzetbelasting van bedrijven die op Curaçao zijn gevestigd, valt onder de geheimhoudingsplicht?

Zijn overheidsfunctionarissen die kennis hebben van belastinginformatie van bedrijven of burgers op Curaçao vrij om dit via de pers of op andere openbare platforms bekend te maken?

Kan de minister een kopie sturen van het besluit waarbij de minister is vrijgesteld om informatie met betrekking tot de belastingen van Curoil te verstrekken? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor een ambtenaar als deze informatie over bedrijven of burgers bekendgemaakt wordt?

Weet de minister en is hij het ermee eens dat ‘degene die opzettelijk de hem ingevolge het eerste lid van de Landsverordening opgelegde geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van de vijfde categorie dan wel met beide straffen?

Kan uitgelegd worden waarom de minister van mening is dat hij niet heeft gehandeld in strijd met de wet?

Als de minister vrij is om informatie over alle belastingen van bedrijven vrij te geven, kan het parlement dan een gedetailleerde lijst krijgen van alle huidige belastingaanslagen van alle bedrijven en overheidsinstellingen?

Kan de minister uitleggen welke autoriteiten of organen kunnen beslissen over de vrijstelling van belastingschulden?

Is de minister ervan op de hoogte dat als het gaat om bedragen van meer dan 1 miljoen gulden, volgens de Landsverordening financieel beheer niet alleen de regering over vrijstelling beslist, maar dat ook de Staten moeten worden gehoord?”

Antilliaans Dagblad: Nederlandse SVB organiseert voorlichting op Curaçao

De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) constateert dat het aantal gerechtigden van de Algemene Ouderdomswet (AOW) de afgelopen jaren sterk is gegroeid op Curaçao.

“Er wonen zo’n 6000 AOW-gerechtigden op het eiland. Het is belangrijk dat zij weten dat ze recht hebben op een uitkering en krijgen waar ze recht op hebben.”

Daarom organiseert de SVB op 6 en 7 maart preventieve voorlichtingen op Curaçao”, aldus de aankondiging. De SVB-NL werkt hiervoor nauw samen met het zusterorgaan op Curaçao en de Nederlandse vertegenwoordiging. SVB-Curaçao heeft bijvoorbeeld gezorgd voor de vertaling van alle benodigde informatie.

Om de hoogte van het AOW-bedrag te kunnen bepalen, is het van belang dat de Nederlandse SVB bij iedere aanvraag beschikt over de juiste informatie. Op basis van de leefvorm (alleenstaand of samenwonend/gehuwd) kan de hoogte van het ouderdomspensioen worden vastgesteld.

De afdeling Preventie en Handhaving Internationaal van de SVB-NL legt, in samenwerking met het lokale zusterorgaan SVB Curaçao, huisbezoeken af om de leefsituatie van AOW-gerechtigden te onderzoeken. “Uit deze huisbezoeken is gebleken dat het aantal verkeerde vaststellingen hoog ligt en bovendien niet afneemt”, wordt geconcludeerd.

“Op Curaçao is het onderdeel van de cultuur dat je sneller familie in huis neemt. We zien dat deze manier van leven zorgt voor problemen, omdat dit gevolgen heeft voor de hoogte van het AOW-bedrag”, vertelt Hilbert Elskamp, beleidsmedewerker en projectleider bij de afdeling Preventie en Handhaving Internationaal.

“Mede door complexe Nederlandse wet- en regelgeving, begrijpen veel AOW-gerechtigden op Curaçao onvoldoende welke voorwaarden, rechten en plichten verbonden zijn aan een AOW-uitkering. Daarnaast vinden ze het lastig om te voldoen aan de administratieve bewijslast. Dit leidt tot onbedoelde fouten, waardoor het risico op boetes en terugvorderingen onnodig wordt verhoogd”, wordt verder uitgelegd.

De SVB-NL wil meer inzetten op het voorkomen van fouten en organiseert daarom voorlichtingssessies in het Papiaments. Daarbij zullen SVB-medewerkers op een laagdrempelige manier de Nederlandse wet- en regelgeving uitleggen en belangrijke informatie over rechten en plichten delen. Daarnaast kunnen aanwezigen vragen stellen en ondersteund worden bij praktische zaken, zoals het invullen van formulieren.

Speciale aandacht is er ook voor toekomstige AOW-gerechtigden. Elskamp: “Er zijn veel mensen die een aantal jaar AOW hebben opgebouwd, maar niet weten dat ze daarmee ook recht hebben op een Nederlands ouderdomspensioen. We besteden daarom ook aandacht aan het informeren van deze groep. Onder andere door inzet van informatiefolders en media, zodat ook deze groep weet waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen met vragen.”

De informatiesessies zijn op 6 en 7 maart, om 4:30 uur in het SVB-gebouw aan de Pater Euwensweg 9. Aanmelden kan via svb@svbcur.org.

Extra: 48 jaar EXTRA

Op 1 maart 1976 verscheen EXTRA voor de eerste keer op straat. De motoren achter het idee van een ochtendkrant in het Papiaments waren Eddy Oleana (wijlen) en Mike Oehlers (wijlen).

Samen met directeur Ronny Irausquin legden zij een sterke basis met een serieuze financiële aanpak, ondersteund door aandeelhouders en commissarissen, waardoor EXTRA vandaag de dag 48 jaar bestaat als een solide krant.

Dit succes hadden we niet kunnen bereiken zonder het onvermoeibare werk van elke medewerker en de steun van onze trouwe lezers over de hele wereld. Waar je ook bent, EXTRA is binnen handbereik en nu meer dan ooit.

EXTRA heeft zich ontwikkeld en is meegegroeid met moderne technologieën, door te stappen naar digitale platformen. We zijn niet alleen op papier gebleven, maar je kunt ons nieuws ook lezen en luisteren op de website, Facebook, Instagram en zelfs TikTok.

We hebben ons ook ontwikkeld in audiovisuele nieuws- en informatieshows met verschillende interviewprogramma’s op onze digitale platformen. En er komen grote dingen aan. EXTRA is op weg naar 50 jaar en de vieringen zullen binnenkort beginnen.

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook, Instagram, TikTok, de website en natuurlijk haal je krant elke dag bij de winkel, supermarkt en op de verkooppunten om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in Curaçao en de wereld.

Ayo Docent Neeltje

WILLEMSTAD – Woensdag 28 februari markeerde de laatste werkdag van Neeltje Timmers bij het Vespucci College. Timmers heeft gedurende de hele geschiedenis van de school daar gewerkt, zowel als docent beeldende vorming als docent tekenen.

Daarnaast heeft ze een periode Engels gegeven en was ze jarenlang verantwoordelijk als eindexamensecretaris voor de staatsexamens in Bonaire. De schoolleiding omschrijft haar als een docent die breed bekend en gerespecteerd is. Naast haar werk in het onderwijs is Timmers ook actief als beeldend kunstenaar en heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van de Curaçaose kunstscene.

Na haar laatste les werd Timmers door leerlingen en collega’s verrast met een erehaag, als teken van een ‘lawaairijk en mooi afscheid’. Dit symboliseerde haar laatste formele momenten op de school.

In 1999 werd op verzoek van het Ministerie van Defensie de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao (SNMOC) opgericht. Aanvankelijk richtte de school zich op kinderen van (overheids)personeel die maar enkele jaren op Curaçao wonen. Er stromen nu ook steeds meer leerlingen in die permanent op Curaçao wonen. De verhouding is inmiddels 50/50.

Het Vespucci College heeft zich ontwikkeld tot een breed gewaardeerde onderwijsinstelling op Curaçao, een ontwikkeling waar Timmers getuige van is geweest.

Bij haar afscheid hoopt de school dat Timmers, die Curaçao en de school altijd als haar thuis heeft beschouwd, nog regelmatig zal terugkeren. Het Vespucci College is Neeltje Timmers enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet, kwaliteitsonderwijs en betrokkenheid.