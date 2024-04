Nieuws Curaçao De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 10 april 2024 Redactie 2024-04-10 - 12 minuten leestijd

Silvania in 2025 tweede na Pisas

Javier F.A. Silvania, die in maart 2021 slechts 228 persoonlijke stemmen kreeg en als vierde op de kandidatenlijst van MFK stond, is nu opgestegen naar de tweede plaats voor de aanstaande verkiezingen in maart 2025.

Dit nieuws werd bekendgemaakt door partijleider Gilmar ‘Pik’ Pisas tijdens het radioprogramma Tribuna Popular van Radio Hoyer 1.

Silvania, die momenteel dient als minister van Financiën en Gezondheid, gaat hiermee Charetti America-Francisca en Charles Cooper, respectievelijk de huidige MFK-parlementsvoorzitter en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, voorbij.

Silvania valt volgens het AD op door zijn directe manier van communiceren, vaak via zijn favoriete kanaal Facebook. Als minister van Financiën heeft hij zich ingezet om de belastingopbrengsten te verhogen, wat positieve gevolgen had voor het begrotingssaldo.

Zijn beslissing om belastingaanslagen van de jaren 2017 en ouder buiten invordering te stellen, heeft echter tot kritiek geleid. Ook zijn confrontatie met de directie van het ziekenhuis CMC en zijn inspanningen om populariteit te winnen onder de leden van zorgbond CBV hebben aandacht getrokken. De dierenbescherming is de volgende stakeholder die mag profiteren van de pr-campagne van Silvania.

Volgens Pisas heeft Silvania de tweede plek op de lijst volledig zelf verdiend door zijn presentatie de afgelopen jaren. Er zou binnen de partij geen discussie zijn over zijn hoge positie. Wie de derde plek op de lijst zal innemen, wil Pisas nog niet onthullen.

De MFK, opgericht in 2010 door Gerrit Schotte, die later veroordeeld werd voor ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte, lijkt met de keuze voor Silvania aan de zijde van Pisas een nieuwe richting in te slaan, denkt het AD. Welke richting is niet duidelijk.

Silvania heeft eindelijk zijn gezicht weer laten zien na het belasting-debakel, waar hij vooralsnog bakzeil moest halen en daarna verplicht is gaan uitpuffen in Suriname. Voor een minister die zo prominent overal aanwezig is en zijn zegje doet, een zwaar verlies.

Extra: Patiënt overlijdt thuis na bezoek aan HAP

Volgens berichten die circuleren op sociale media, is een vrouw na een bezoek aan de Huisartsenpost (HAP) met buikpijn thuis overleden. Volgens informatie beschikbaar voor EXTRA, ging de vrouw, die in Banda Bou lijkt te wonen, naar de HAP met ernstige buikpijn.

Daar, volgens haar familie, werd ze onderzocht en naar huis gestuurd. De pijn hield aan en de familie moest haar terugbrengen naar de spoedeisende hulp, waar de patiënte uiteindelijk is overleden. Èxtra begrijpt dat de vrouw problemen had die gerelateerd waren aan haar darmen.

Het lijkt erop dat, volgens haar familie, de HAP de situatie niet grondig heeft onderzocht en niet verder heeft gezocht naar de oorzaak van de patiënt haar pijn. De familie van de overledene is zeer ontstemd en heeft aangekondigd een klacht in te dienen in deze zaak.

Antilliaans Dagblad: Statenreglement in het Papiaments

De voorzitter van de Staten, Charetti America-Francisca (MFK), heeft in een brief aan haar collega-Statenleden laten weten dat zij het Reglement van Orde heeft laten vertalen naar het Papiaments. Zij biedt de conceptversie aan de ‘Commissie Procedure’ van de Staten aan.

“Sinds mijn terugkeer naar het parlement in mei 2021, heb ik aangegeven dat het als voorzitter belangrijk voor me is om het Reglement van Orde naar het Papiaments te vertalen.

Dit vanwege de noodzaak voor een beter begrip en leesbaarheid van het reglement”, zo legt zij uit. Het parlement is het hoogste orgaan van de staat, waarbij burgers de Statenleden kiezen als hun vertegenwoordigers.

America-Francisca: “Het is meerdere keren gebleken dat zowel leden van het parlement als onze burgers niet weten of niet begrijpen hoe het parlement functioneert, noch kennis hebben van de spelregels ervan. Toegang tot informatie is uiterst belangrijk.”

De voorzitter van de Staten eindigt met de hoop uit te spreken dat de Commissie Procedure van het parlement het belang en de noodzaak erkent van het beschikbaar hebben van een reglement in het Papiaments.

Ze spoort de leden van de commissie aan om het document door te nemen en de gewenste aanpassingen te maken, “zodat we uiteindelijk iets hebben dat de goedkeuring van het parlement in zijn geheel draagt”.

Vigilante: Douane Curaçao vernieuwt voertuigenvloot

Ook de Extra schrijft erover onder de kop: Douane Curaçao ontvangt eerste lading van 11 voertuigen

Gisteren heeft het Douanekorps van Curaçao 11 nieuwe voertuigen ontvangen uit de eerste lading van 43 auto’s. De Douane Curaçao had dringend behoefte aan nieuwe werkvoertuigen, aangezien de staat van de huidige voertuigen sterk verslechterd was. De voertuigen zijn afkomstig van Crown Automotive en Auto City.

De waarnemend hoofd van de douane, mevrouw Soraya Polis-Strick, gaf aan dat de voertuigen op een kantelpunt aankomen, aangezien ze tussen de 7 en 8 jaar oud zijn. Het was noodzakelijk om de kosten van alle onderdelen te bekijken en de werkzaamheden voort te zetten.

Gisteren werden 11 auto’s bij Crown Automotive opgehaald uit een totaal van 43 auto’s die voor de douane zijn gekocht.

Extra: ABC Busbedrijf verwacht 5 nieuwe bussen eind oktober

foto: Èxtra

Het ABC Busbedrijf verwacht eind oktober 5 nieuwe bussen te ontvangen: 4 grote en 1 middelgrote, allemaal met airconditioning.

Deze aankoop, gefinancierd met 2 miljoen gulden beschikbaar gesteld door het parlement, is bedoeld om de acute situatie waarin het bedrijf zich bevindt te verlichten.

De bussen rijden op fossiele brandstoffen, maar gebruiken het milieuvriendelijkere “euro 5” diesel, wat beschikbaar is op Curaçao.

Dit markeert een eerste stap in de energietransitie, met het oog op de toekomstige inzet van elektrische bussen.

De grote bussen kunnen 50 passagiers vervoeren en zijn van het type dat kan ‘knielen’ om het instappen te vergemakkelijken. De middelgrote bus, het eerste type op Curaçao zonder opstap, heeft de motor achterin, wat ergonomischer is voor de chauffeurs.

De bussen zijn afkomstig uit Brazilië. Naar aanleiding van de ervaringen met de middelgrote bus hoopt het ABC Busbedrijf eind 2024 een investeringssubsidie van 3 miljoen gulden van de regering te krijgen voor de aanschaf van nog 9 middelgrote bussen.

Extra: Reisbureau Corendon verkoopt reispakketten naar 45 bestemmingen

Vóór de officiële opening zijn al voor 200.000 gulden aan tickets verkocht

Gisteren vond de officiële opening plaats van reisbureau Corendon (The Corendon Travel Agency), gelegen aan de Scharlooweg, waar The Ritz Hotel is gevestigd. Bij deze gelegenheid sprak Corendon-oprichter Atilay Uslu tot een grote groep genodigden.

De vraag waarom er een reisbureau op Curaçao is, terwijl ze in Nederland geen reisbureau hebben, werd door Uslu beantwoord. Normaal gesproken geloven ze niet in reisbureaus, maar toch hebben ze er een op Curaçao geopend, omdat Curaçao een ander soort eiland is met een andere manier van denken over vakanties. Opmerkelijk is dat er al voor 200.000 gulden aan tickets is verkocht, nog voordat het reisbureau officieel was geopend.

Het reisbureau verkoopt in eerste instantie tickets van Curaçao naar Nederland en ook reispakketten naar 45 bestemmingen die allemaal op Curaçao gekocht kunnen worden.

Naast het verkopen van reispakketten, verkoopt het reisbureau ook ‘daypassen’ voor het Mangrove Hotel en kunnen er reserveringen worden gemaakt voor de vijf Corendon-hotels in Amsterdam. Ze hebben hotels van 3 tot 5 sterren, die allemaal in het nieuwe kantoor in Skalo gekocht kunnen worden.

Tot slot kondigde Uslu aan dat ze eind volgend jaar klaar zullen zijn met de renovatie van het gebouw om Skalo weer tot leven te brengen. Ze zullen Mondi Café openen, hun ‘merk van Curaçao’, met een Caribische keuken. In Amsterdam zijn er al drie Mondi-restaurants en het doel is om Mondi wereldwijd uit te breiden.

Antilliaans Dagblad: Socorro-groep wint zaak

Foto – Bea Moedt

In een recente rechtszaak tussen CPR Holding en Birux Investments heeft het gerecht van Curaçao besloten in het voordeel van de Venezolaans/Amerikaanse groep-Socorro, wat significante financiële gevolgen kan hebben voor Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK).

De rechter oordeelde dat niet Erchenel Doran van Birux, maar de groep-Socorro de beslissingsbevoegdheid binnen CPR heeft. Dit vonnis betekent dat besluiten die nadelig waren voor CPR en haar aandeelhouders, en genomen waren namens Doran, teruggedraaid zullen worden.

Het conflict binnen CPR, oorspronkelijk geselecteerd voor de exploitatie van de Isla-raffinaderij en olieterminal, escaleerde na vervalsingen van financiële documenten en een interne machtsstrijd.

Naast mogelijke acties tegen Doran, worden ook stappen overwogen tegen Knob Trading, United Petroleo, Lead World en CRU/RdK om de zaak verder op te lossen.

Het vonnis heeft mogelijk nadelige gevolgen voor Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK) omdat acties ondernomen zullen worden niet alleen tegen Erchenel Doran van Birux Investments, maar ook tegen andere partijen zoals Knob Trading, United Petroleo, Lead World, en tegen CRU/RdK zelf.

Dit kan financiële implicaties hebben, vooral als het gaat om de inning van achterstallige opslagkosten die in de miljoenen dollars lopen, zoals aangegeven door de advocaat van CPR Holding.

De situatie roept vragen op waarom er onder het bestuur van Doran geen actie is ondernomen tegen Knob voor de betaling van deze achterstallige kosten, wat kan wijzen op een oneigenlijke regie binnen CPR.

Nu de groep-Socorro de regie heeft, kan dit nader onderzocht worden, inclusief de gebeurtenissen rond het wegvoeren van de opgeslagen brandstof, wat verdere gevolgen kan hebben voor CRU en RdK.