De CuraÃ§aose ochtendkranten van woensdag 20 maart

Nieuws Curaçao De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 20 maart Redactie 2024-03-20 - 8 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Dit jaar nog betaald parkeren

Volgende week dinsdag ondertekenen de overheid en Stichting Willemstad Parkeer Beheer het contract voor het herinvoeren van betaald parkeren in het centrum van Willemstad.

Dit komt na een periode waarin parkeren gratis was door de buiten werking gestelde parkeerautomaten van de vorige beheerder, APC die het geld in eigen zak hield.

De nieuwe parkeerbeheer van DMO en SKO, de winkeliersverenigingen maakt gebruik van moderne parkeerautomaten en een app voor digitaal betalen.

Het tarief blijft, volgens minister Cooper, voorlopig een gulden per uur. De invoering van het betaald parkeren wordt rond september verwacht, want dan pas zijn de nieuwe automaten op het eiland. Die kunnen pas besteld als het contract is getekend.

Antilliaans Dagblad: Werken in de Cariben

De Nationale Carrièrebeurs in Amsterdam zet de Dutch Caribbean in de schijnwerpers met een Caribische vertegenwoordiging van meer dan 35 organisaties.

Het evenement, dat zich profileert als het grootste carrière-evenement van Nederland, is gericht op afgestudeerden en professionals en vindt plaats op 22 en 23 maart in het conferentiecentrum RAI.

Het thema “Werken in de Caribbean” biedt een unieke kans voor degenen die geïnteresseerd zijn in werkmogelijkheden in het Caribisch gebied van het Koninkrijk.

Met een reeks van workshops, waaronder ‘About Working in the Caribbean’ door WeConnect, worden de voordelen en kansen van werken in de Cariben belicht.

Dit evenement, dat voor de 26e keer wordt georganiseerd en vorig jaar 10.500 bezoekers trok, biedt ruimte aan ruim 200 werkgevers op zoek naar toekomstige medewerkers.

Speciale aandacht gaat uit naar een talkshow op de eerste dag, waarin de arbeidsmarkt in de Dutch Caribbean wordt vergeleken met die in Nederland.

Gespreksleider Dionne Stax, bekend van de Nederlandse televisie, gaat in gesprek met vertegenwoordigers van Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten.

De Caribische aanwezigheid wordt verder benadrukt door de deelname van prominente organisaties zoals Kooyman, Marriott, Princess Juliana Airport (PJIA) Sint-Maarten, MCB, Sint-Maarten Medical Center (SMMC), Openbaar Ministerie (OM), APC, ARC, Aqualectra en ga zo maar door.

Extra: TNO met pilot project om OV op Curaçao te veranderen

TNO ontwikkelt in samenwerking met lokale autoriteiten in Curaçao een pilotproject om het openbaar vervoer te moderniseren door middel van de “Urban Strategy”, gebruikmakend van digitale twinmodellen.

Dit initiatief streeft ernaar het openbaar vervoer toegankelijker, efficiënter en duurzamer te maken met de introductie van elektrische bussen. Hoe dat werkt, wordt niet uitgelegd.

Het huidige vervoerssysteem, dat bestaat uit een mix van bussen en particuliere voertuigen, kampt met problemen op het gebied van betrouwbaarheid en bereikbaarheid.

Het nieuwe model, het “visgraatmodel”, is ontworpen om de dienstverlening te verbeteren zonder de sociale ongelijkheid te vergroten. De implementatie van het project vereist significante investeringen en infrastructurele aanpassingen.

Als eerste stap zullen zes elektrische bussen op bestaande routes worden ingezet om de acceptatie te bevorderen, begeleid door de ontwikkeling van een Green Power House en de nodige infrastructuur.

Het project start met een pilot in een dunbevolkt gebied om de gemeenschap vertrouwd te maken met de voordelen van vernieuwd openbaar vervoer.

Het artikel van de Extra is gebaseerd op een artikel van TNO zelf dat op hun website staat en dat niet echt uitblinkt in duidelijkheid en dat wordt in de Extra ook niet duidelijk. Want wat is digital-twin, een green powerhouse en wat is visgraat model in het OV?

Ik heb dat proberen op te zoeken en het digital-twin model van het OV zou moeten betekenen dat dat model inzicht geeft in de druk op bijvoorbeeld verkeer en bewegingen bij plannen voor uitbreiding.

Het visgraatmodel in het openbaar vervoer is een organisatievorm die lijkt op de structuur van een visgraat. Het idee is om een hoofdvervoerslijn (de ruggengraat) te hebben die de belangrijkste bestemmingen bedient (ABC?), met daarop aansluitend een netwerk van secundaire lijnen (de graten, Busjes?) die mensen vanuit de omliggende gebieden naar deze hoofdlijn brengen.

De hoofdlijn fungeert als de snelle, directe verbinding tussen de belangrijkste knooppunten of stedelijke centra, terwijl de secundaire lijnen dienen om de reizigers vanuit minder dichtbevolkte of afgelegen gebieden naar deze hoofdlijn te vervoeren.

Dit zorgt ervoor dat het openbaar vervoer over een groter gebied toegankelijk is en dat meer mensen gebruik kunnen maken van snelle en efficiënte vervoersopties voor langere afstanden, terwijl de secundaire lijnen zorgen voor de fijnmazigheid en toegankelijkheid in de breedte.

Grote probleem voor Curaçao is: behalve ABC, hebben we geen OV, de busjes zijn eigen ondernemers met winstoogmerk. Die rijden niet zomaar overal naar toe. Bovendien is de eerste zorg: raak ik mijn werk niet kwijt. Ik verdien nu wel mijn brood.

Extra: Minister Pisas heeft gerepareerde stranden geïnspecteerd

Na het slechte weer

Minister Gilmar Pisas, belast met Landbouw, Milieu en Natuur, heeft enkele stranden geïnspecteerd die zijn gerepareerd nadat ze schade hadden opgelopen tijdens het laatste slechte weer.

Minister Pisas, samen met betrokken ambtenaren van het Ministerie van GMN, bezocht de stranden van Sta. Cruz, Kenepa Grandi en Playa Piskadó en is tevreden met het werk. De werkzaamheden zijn goed, professioneel en in relatief korte tijd uitgevoerd.

Op sommige plaatsen op de stranden zijn nog stenen die verwijderd moeten worden, maar verder zijn de stranden in Banda Bou weer in goede staat en klaar om onze lokale mensen en toeristen te ontvangen tijdens de komende Heilige Week.

De gerepareerde stranden zijn; Sta. Cruz, Kenepa Chikí, Kenepa Grandi, Playa Piskadó en Daaibooi. Op het strand van Sta. Cruz heeft Minister Pisas ook de faciliteiten voor vissers genoteerd die gerepareerd moeten worden. In de komende dagen zullen aannemers de stranden de laatste hand leggen om het project af te ronden.

De minister is de laatste dagen veel op het strand te vinden, zoals bij Playa Piskado: Trek toeristen aan, maar creëer ook ruimte zodat vissers hun beroep kunnen uitoefenen

Minister Pisas bezoekt Playa Piskadó

Tijdens zijn rondgang langs onze stranden heeft minister Gilmar Pisas, belast met Landbouw, Milieu en Natuur, Playa Piskadó in Westpunt bezocht. Op dit strand kon minister Pisas constateren dat er een groot aantal bezoekers is en de verkeerssituatie die dit met zich meebrengt. Tevens sprak de minister met verschillende vissers die aangeven dat de huidige verkeerssituatie ervoor zorgt dat hun klanten niet meer naar het strand komen om vis te kopen. Minister Pisas heeft dit in het verleden al in overweging genomen en had reeds opdracht gegeven aan ambtenaren van het Ministerie van GMN om met deze situatie om te gaan. Er moet meer ruimte gecreëerd worden voor zowel toerisme als voor de vissers.