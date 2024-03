De CuraÃ§aose ochtendkranten van woensdag 27 maart 2024

Nieuws Curaçao De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 27 maart 2024 Redactie 2024-03-27 - 10 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Kaalslag in Jan Thiel

Bouwvergunning ontbreekt, maar grond wordt al bouwrijp gemaakt

De heuvel Kabakuchi, gelegen nabij de rotonde aan het eind van de Caracasbaaiweg, aan de zijde van Jan Thiel, wordt steeds kaler. Dat constateerde de Extra gisteren al, en AD opent daar vandaag mee. Met iets meer informatie over wat daar nu gebeurd.

Momenteel wordt deze plek bouwrijp gemaakt voor het laten verrijzen van een resort met de naam ‘Laman’. Opvallend aan deze werkzaamheden is dat ze worden uitgevoerd, terwijl er nog geen bouwvergunning is afgegeven. Hoewel dit niet illegaal is.

Het Antilliaans Dagblad publiceerde vorig jaar september als eerste over de grootschalige bouwplannen op deze locatie. Het resort moet gaan bestaan uit een complex van vijf bouwlagen met achtendertig appartementen, twintig villa’s die tegen de heuvel op gebouwd zijn en zes zogeheten ‘floating houses’ die voor een deel op palen in het water staan.

Naast luxueuze woningen, maken ook verschillende faciliteiten deel uit van het project. Zoals restaurants, een fitnessruimte, een rooftop bar en restaurant, en een jachthaven.

Wel is bekend dat WRP vorig jaar een principeakkoord heeft gegeven, wat inhoudt dat zij niet afwijzend tegenover de plannen staan. De aanvraag voor de bouwvergunning zou op dat moment al in gang zijn geweest.

Vorig jaar benadrukte de ontwikkelaar dat het terrein weliswaar voor een groot deel wordt vrijgemaakt van begroeiing, maar dat sommige bijzondere bomen blijven staan, en dat sommige planten die worden weggehaald, mogelijk in een later stadium weer worden hergebruikt.

Extra: Taxichauffeurs teleurgesteld over exclusieve deal van Corendon met 24/7 Taxi

Leden van de Taxi Curaçao Corporation Association (TCCA) zijn teleurgesteld, gefrustreerd en boos over hoe de private onderneming 24/7 Taxi dagelijks brood wegneemt van alle taxichauffeurs die niet bij hen zijn aangesloten.

Tot hun verrassing werden TCCA-taxichauffeurs gisteren bij Corendon geconfronteerd met het feit dat zij het terrein van Corendon niet meer op mochten, omdat nu alleen 24/7 Taxi toestemming heeft om toeristen van Corendon te vervoeren.

De vicepresident van TCCA, Rouel Rimon, heeft een ontmoeting gehad met de manager van het hotel, die uitlegde dat 24/7 Taxi een maandelijks betalingssysteem aan het hotel had aangeboden, zodat zij de taxiservice voor hun gasten konden regelen.

Volgens Rimon is de eigenaar van 24/7 Taxi, een kapitalist met genoeg geld om te betalen wat het hotel vraagt, daardoor het dagelijks brood van de taxichauffeurs wegnemend. Het is opmerkelijk dat taxichauffeurs bereid zijn service te verlenen aan toeristen zonder dat ze een hotel moeten betalen om hun diensten aan te bieden.

In dit geval heeft 24/7 een deal gesloten met het hotel, waarbij ze 20% van elke rit die een taxichauffeur maakt in rekening brengen, wat betekent dat de chauffeur zijn rit voor 20% minder uitvoert.

TCCA kan niet ontkomen aan de indruk dat er corruptie in het spel is en vraagt minister Charles Cooper in te grijpen tegen de acties van 24/7 Taxi. Als Cooper deze ontwikkeling niet stopt, zullen zij alle middelen zoeken om dit een halt toe te roepen, omdat het nu genoeg is.

Ze voelen dat andere taxichauffeurs zichzelf aan de kapitalist hebben overgeleverd om die 20% te blijven betalen.

TCCA legt uit dat zij de grootste groep vormen als het gaat om taxiverenigingen en dat zij zich niet zullen aansluiten bij 24/7 Taxi om 20% van elke rit aan een kapitalist te betalen. Ze verklaren dat als minister Cooper niet ingrijpt, zij zelf actie zullen ondernemen.

Giovannie Decaster, de voorzitter van het Syndicaat voor Geoptimaliseerd Transport (STO), heeft in een korte verklaring aan de redactie van Extra uitgelegd dat de huidige ontwikkelingen in de taxibranche, met de zegen van Minister Cooper voor 24/7 Taxi, leiden tot een monopolie.

Decaster legt uit dat 24/7 Taxi begon bij Sandals en breidt geleidelijk uit naar alle hotels tot het een monopolie heeft.

Dit is de reden waarom Cooper blijft aandringen dat alle taxichauffeurs zich aansluiten bij 24/7 Taxi, omdat Cooper weet wat er aan de hand is, namelijk om die persoon een monopolie te helpen verkrijgen, benadrukt Decaster.

Antilliaans Dagblad: Wereldrecordpoging onderwater domino

Duikers kunnen zich nog aanmelden

Curaçao streeft ernaar dit jaar het Guinness Wereldrecord voor onderwater domino te verbreken. Dit ambitieuze doel is gesteld door Casha, de vereniging voor kleine lokale ondernemers actief in het toerisme, die de Beach Domino Dag organiseert op 20 april op Grote Knip.

“Op dit moment staat het record op zestig duikers, maar wij mikken erop dit te overtreffen met honderdtwintig duikers”, verklaart Casha.

De organisatie laat verder weten dat de dominotafels onder water zullen ‘zweven’ en dat de duikers de zeebodem niet mogen raken, uit respect voor de onderwaterwereld en vanuit een duurzaamheidsoogpunt.

Tijdens een persconferentie maakte Casha-voorzitter Gerlinde Berckmoes bekend dat er niet alleen nog duikers gezocht worden die ook de dominoregels kennen, maar ook sponsoren. Een grote luchtvaartmaatschappij sponsort al de speciale dominostenen die geschikt zijn voor onder water, en een supermarkt sponsort enkele prijzen.

De Beach Domino Dag, waar de recordpoging een onderdeel van is, wordt georganiseerd in samenwerking met de Curaçao Tourist Board (CTB) en de Curaçaose Domino Bond. Op het strand vindt van elf uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags ook een dominotoernooi plaats, waar de Curaçaose dominoregels gelden. In tegenstelling tot de onder water te spelen dominospellen, waar internationale regels gevolgd zullen worden om aanspraak te kunnen maken op het record. Inschrijven kan via de website.

Internationale dominoregels zijn over het algemeen gestandaardiseerd en worden gebruikt in officiële wedstrijden en toernooien over de hele wereld. Deze regels omvatten vaak specifieke bepalingen over hoe het spel wordt gestart, hoe de punten worden geteld en wanneer een spel eindigt.

Curaçaose dominoregels daarentegen bevatten vaak unieke elementen die zijn aangepast aan de lokale cultuur en tradities. Dit kan betrekking hebben op de manier waarop de stenen worden geschud en verdeeld, specifieke scoringssystemen, of zelfs hoe de spelers met elkaar communiceren tijdens het spel.

Antilliaans Dagblad: BluesSeas Festival

Wie het Antilliaans Dagblad vandaag koopt, krijgt er een aparte bijlage bij. Een mooi kadootje van Gregory Elias aan, exclusief aangeboden aan het AD voor bewezen diensten.

Morgen, vrijdag en zaterdag is het zover.

Tegenover elk geschreven artikel staat een mooie advertentie, zo gaat dat in principe in de krantenwereld.

Hoe blues de wereld veroverde. Van Delthablues, via Chicagoblues naar bluesrock en beyond

De muzikale basis van de blues: 12 maten bluesschema, drie sets vier maten

Uiteraard het festivalprogramma in Mundo Bizarro, mr. Porter, Ginger en Pietermaai.

Interview met Gwendell Mercelina: Blues heeft een ander soort diepgang

Tambu de blues van Curaçao, de overeenkomsten. Expressie en emotie

CTB: Blues maakt vakantie nog waardevoller: 200 extra gasten (2100 toeristen per dag, tegen 1930 normaal). Niet veel, maar wel imago

Extra: Inspecteur Keli onderzoekt werkomstandigheden van verpleegkundigen in CMC

Minister van Gezondheid, Javier Silvania, heeft deze week in een brief aan gezondheidsinspecteur dr. Sirvin Keli gevraagd om een uitgebreid onderzoek te starten naar de werkomstandigheden van de verpleegkundigen werkzaam in het Curaçao Medical Center (CMC).

De brief vermeldt dat op respectievelijk 29 februari, 11 en 12 maart, meerdere brieven en documenten zijn ontvangen van de verpleegkundigenvakbond CBV en ook van CMC zelf, met betrekking tot de werkomstandigheden van de verpleegkundigen in het CMC. Uit de correspondentie blijkt dat er al geruime tijd “wrijving” bestaat tussen de twee organisaties over de werkomstandigheden, het management, de werkdruk, en dergelijke.

Gesprekken tussen de partijen hebben helaas niet geleid tot een oplossing voor de problemen. Ook de bemiddeling door de overheidsmediator in 2023 heeft tot nu toe geen duidelijkheid of overeenstemming tussen de partijen opgeleverd.

Verder benadrukt minister Silvania dat zijn ministerie staat voor een aangename werksituatie en een veilige werkplek, voor de continuïteit van de zorg in het CMC.

In dit verband verzoekt de minister een onderzoek naar de werkomstandigheden van de verpleegkundigen in het CMC, de oorzaken van de situatie en mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen, om zo de continuïteit van zorg in het CMC te waarborgen.

Deze week zal minister Silvania met dr. Keli overleggen over de aanpak en planning van dit onderzoek.

Dit is niet de eerste keer dat minister Silvania inspecteur Keli vraagt om een onderzoek naar de werkomstandigheden in het CMC te doen.