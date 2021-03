De droevige kampioen 19 maart op NPO Start

7 Gedeeld

Vanaf 19 maart is de Droevige kampioen te zien op NPO Start! De docu-dramaserie over tafeltennislegende Robert Hosé is een prachtig portret over hét rolmodel van een nieuwe, zelfbewuste generatie zwarte Antillianen in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Hosé groeide op in één van de armste wijken van Curaçao en werd internationaal tafeltenniskampioen, rokkenjager en succesvol ondernemer.

Aan de hand van interviews, archiefbeelden en nagespeelde scènes krijgt de kijker inzicht in de mythevorming rondom, en het roerige leven van, Hosé. De hoogte- en dieptepunten van zijn leven en die van Curaçao blijken nauw met elkaar verweven…

De driedelige docu-dramaserie De droevige kampioen is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Jan Brokken. Zijn roman over Riki Marchena is gebaseerd op het ware levensverhaal van Robert Hosé, tafeltennislegende uit Curaçao. Brokken, die zelf jarenlang op Curaçao woonde, leerde Hosé kennen toen deze zijn auto wilde wassen.

Ruim vierhonderd uur interview met de inmiddels drugsverslaafde en al ruim veertig jaar op straat levende Hosé, alsmede vele gesprekken met mensen die hem uit zijn hoogtijdagen kenden, leverden de basis voor zijn roman.

Hoofdpersoon Riki Marchena vertoont overduidelijk parallellen met de bevlogen, charismatische, Nietszche lezende sportheld en womanizer Hosé. In de docu-dramaserie wordt aan de hand van Hosé’s leven ook de naoorlogse geschiedenis van Curaçao verteld.