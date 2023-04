De ‘Engel van Curaçao’ krijgt alsnog hoogste onderscheiding

DEN HAAG – Verzetsheld Jan Zwartendijk, die in de Tweede Wereldoorlog in Litouwen duizenden Joden wist te redden, krijgt alsnog de hoogste onderscheiding daarvoor. Het kabinet vindt dat de voormalige consul voor zijn verdiensten het hoogste eerbetoon moet krijgen.

Zwartendijk verstrekte als honorair consul in Litouwen in korte tijd grote aantallen visa met als bestemming Curaçao. Daarmee bood hij op de vlucht geslagen Joden een vluchtroute. Zelf sprak Zwartendijk na de oorlog nauwelijks over zijn activiteiten.

Vanaf de jaren zestig raakte zijn verhaal toch bekend. De consul, overlevenden noemen hem dankbaar de Engel van Curaçao, maar destijds kreeg hij een reprimande van de Nederlandse overheid. Zwartendijk had namelijk niet gehandeld volgens de ‘consulaire richtlijnen’. Dat hij daarmee duizenden Joden redde, deed daarbij niet ter zake. Vijf jaar geleden kreeg Zwartendijk wel excuses aangeboden.

Het kabinet heeft het Kapittel voor de Civiele Orden voorgesteld om Zwartendijk de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in goud, te geven. De verdiensten van Zwartendijk zijn ‘zo uitzonderlijk’ dat er een onderscheiding moet komen voor de verzetsman, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken

Ook in de hal van zijn ministerie komt een gedenkteken voor Zwartendijk en andere diplomaten die zich hebben ingezet voor Joodse vluchtelingen.

De bekende schrijver Jan Brokken beschrijft het verhaal van de Nederlandse consul in zijn nieuwe boek De rechtvaardigen. Brokken staat hij stil bij het lot van de Joden die met dank aan de consul Europa wisten te ontvluchten.