Dé evenementlocatie van Bonaire |Advertentie

Delfins Beach Resort Bonaire is dé ideale locatie om business en leisure te combineren. Met zijn Caribische sfeer en uitstekende gastvrijheid biedt het resort niet alleen luxe accommodaties en uitgebreide zakelijke faciliteiten, maar ook een onvergetelijke culinaire ervaring. Deze unieke congreslocatie is uitermate geschikt voor het delen en overdragen van kennis en laat een blijvende indruk achter bij je gasten.

Delfins staat bekend als een betrouwbare partner voor evenementen op het eiland. Onlangs faciliteerde het resort de driedaagse workshop “EU-fondsen voor LGO”, waar er met afgevaardigden van alle zes de eilanden een plan van aanpak werd gemaakt over het gezamenlijk optrekken richting de Europese Unie voor fondswerving.

Foto: ©True Media & Culture

De workshop vond plaats in de aantrekkelijk ingerichte Conference Room van het resort. Deze zaal heeft een casual-chique uitstraling in tropische stijl en is voorzien van hoogwaardige audiovisuele apparatuur en voldoende daglicht. Het resort beschikt over een boardroom en een congresruimte van 174 m² met een LED-scherm over de volledige breedte. Met geavanceerde theaterapparatuur en technici biedt Delfins elke spreker het perfecte podium.

De deelnemers verbleven in verschillende studio’s van het resort en genoten elke ochtend van een heerlijk ontbijt in Restaurant Senang. Kortom, deze inspirerende locatie is geschikt voor elke workshop, meeting of evenement.

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner op Bonaire voor jouw evenement? Ontdek alle mogelijkheden en neem gerust contact op met Isabel Winters via [email protected].