De Holland begint goed, in eerste weken 900 kilo drugs onderschept

WILLEMSTAD – Het Nederlandse marineschip de Holland heeft eind vorige maand twee drugstransporten onderschept in de Caribische Zee. Het gaat om in totaal 900 kilo.

De eerste zogeheten go-fast werd ontdekt door een Amerikaans maritiem patrouillevliegtuig, waarna de Holland in actie kwam. Met de US Coast Guard helikopter die gestationeerd is op het Nederlandse marineschip en de snelle FRISC-onderscheppingsboten werd de go-fast achterhaald. Die had ruim 500 kilogram drugs aan boord.

Het tweede onderschepte drugstransport bedroeg 400 kilo cocaïne. Alle pakketten werden in beslag genomen en de verdachte smokkelaars aan boord de go-fast zijn aangehouden.

De verdachten en de drugs zijn op een later moment overgedragen aan een Amerikaanse Kustwachtcutter voor vervolging in de Verenigde Staten.

De Holland is sinds oktober 2022 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio en wisselt counter drugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied.