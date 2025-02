Geschiedenis De ketenen van Tula’s monument zijn spoorloos Dick Drayer 17-02-2025 - 2 minuten leestijd

Foto: Robert Oerlemans

WILLEMSTAD – Onbekenden hebben de ketenen van het Tulamonument in het Parke Lucha pa Libertat weggehaald. De Nederlandse fotograaf Robert Oerlemans, die hier op vakantie is, ondekte de diefstal.

Het Tula-monument staat bekend als Desenkadená, Ontketend en is een eerbetoon aan de slavenopstand van 1795 onder leiding van Tula. Het monument bestaat uit drie bronzen beelden: een man en een vrouw die nog geketend zijn, en daartussen een man die een hamer omhoog houdt om de kettingen te breken. Deze centrale figuur symboliseert Tula zelf, terwijl de andere twee figuren de onderdrukte slaven vertegenwoordigen die streden voor hun vrijheid.

De Fundashon die het Parke Lucha di Libertat beheert, zegt geschrokken te zijn van de diefstal. Bestuurslid Lional Janga was niet op de hoogte van de verdwijning van de ketenen en zal zich met zijn medebestuurders beraden op wat te doen.

Mentale slavernij

Volgens Gibi Basilio, ander bestuurslid van de stichting, weerspiegelt de ketting nog steeds de mentale slavernij en de maatschappelijke ongelijkheden die voortbestaan.

Het monument, dat in de jaren tachtig tot stand kwam, stuitte destijds al op weerstand. “Mensen waren zelfs tegen de plaatsing ervan,” vertelt Basilio. “Er was discussie over de locatie, maar ook over de ketenen zelf. Sommigen willen hem weg hebben omdat ze vinden dat we geen slaven meer zijn.”

De stichting betreurt de verwijdering en noemt het een respectloze daad. “Het is gestolen,” aldus Basilio. “Je vraagt niet, je gaat niet in discussie, maar je neemt het gewoon weg. Dat is precies waar die ketting over gaat: het bewustzijn dat er nog steeds onderdrukking en ongelijkheid bestaat.”

Ondanks de weerstand is de stichting vastberaden om de ketenen te restaureren. “We gaan nadenken over hoe we het gaan herstellen. Voor 17 augustus, de herdenkingsdag van de opstand van Tula, moet het terug zijn.”

Basilio benadrukt dat de ketenen symbool staat voor de strijd die nog niet gestreden is. “Er is nog altijd mentale slavernij, een gebrek aan broederschap en ongelijkheid. Dat is waarom die ketting moet blijven.” Archieffoto

