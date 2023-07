De muziekcultuur van Curaçao: Museo di Tambú Shon Cola en Museo Ka’i Òrgel Shapo

WILLEMSTAD – Het online stijlblad ‘Mixed Grill’ was onlangs op Curaçao om het Bluesses festival in Pietermaai bij te wonen. Hiervoor bezochten ze twee indrukwekkende musea die hen een goed beeld geven van de traditionele muziek van Curaçao en die tegelijkertijd ook heel veel vertellen over de geschiedenis van het eiland.

Curaçao, een eiland rijk aan muzikale cultuur, herbergt twee bijzondere muziekmusea, het Museo di Tambú Shon Cola en het Museo Ka’i Òrgel Shapo, die het verhaal vertellen van de lokale muziektradities en de invloed van de geschiedenis op deze tradities.

Museo di Tambú Shon Cola

In het hart van Curaçao bevindt zich het Museo di Tambú Shon Cola, een historisch huis gewijd aan Tambú, de belangrijkste muziekstroming op het eiland. Dit genre, dat zijn wortels heeft in de slaventijd, heeft een rijke en ingewikkelde geschiedenis. Door middel van verhalen, foto’s en instrumenten wordt de bezoeker meegenomen in de evolutie van Tambú, van zijn ontstaan tot de huidige betekenis ervan voor Curaçao.

Binnen deze muziekstroming spelen de trom, een eenvoudig metaal percussie-instrument zoals de wiri, en een rijke traditie van liedteksten met diepe en vaak dubbelzinnige betekenissen een grote rol. Deze liedteksten zijn een creatieve manier om roddels en gebeurtenissen van het afgelopen jaar te delen zonder ze expliciet te benoemen. De jaarlijkse Tambú-feesten in december zijn een levendige herinnering aan deze traditie.

Het Museo di Tambú Shon Cola organiseert regelmatig evenementen, waarbij bezoekers in de tuin van het museum kunnen genieten van live Tambú-muziek en heerlijke lokale gerechten.

Museo Ka’i Òrgel Shapo

Een bezoek aan Bandabou, het prachtige westelijke deel van het eiland, is niet compleet zonder het Museo Ka’i Òrgel Shapo. Hier staat een lokale variant van de cilinderpiano centraal, een instrument dat waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in Italië of Engeland en via Venezuela in Curaçao is terechtgekomen.

De fascinerende geschiedenis van dit instrument en de bijzondere rol die Serapio Pinedo speelde bij het bouwen van een orgel en het creëren van nieuwe muziek wordt hier belicht. Bezoekers krijgen de kans om de complexiteit van een Ka’i Òrgel te ervaren, van de constructie tot de muziekrollen die het geluid voortbrengen.

Evenementen

Moderne muziekevenementen zoals Vibra in Bario, georganiseerd in het Bario Hotel, blijven de klassieke muziekstijlen van Curaçao omarmen. Op deze evenementen, waar DJ’s en MC’s optreden, worden snelle, moderne muziekritmes gemixt met klassieke dansstijlen zoals bachata.

Curaçao heeft ook de eer om het Kaya Kaya Festival te hosten, een viering van kunst en cultuur die sociale initiatieven in Otrobanda bevordert. Door street art en renovaties te stimuleren, heeft dit festival deze buurt getransformeerd in een levendig, kleurrijk gebied dat absoluut een bezoek waard is.

Tot slot kijken de muziekliefhebbers op het eiland uit naar de terugkeer van het Curaçao North Sea Jazz festival in 2024, na een gedwongen pauze door de nasleep van de pandemie. Dit prestigieuze festival, dat in het verleden sterren als Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross en Prince naar het eiland haalde, is een belangrijk evenement in de Curaçaose muziekkalender.

Al met al is Curaçao een eiland waar muziek een levendige rol speelt in het dagelijks leven en de cultuur, een traditie die wordt bewaard en gevierd in zijn unieke muziekmusea en festivals.