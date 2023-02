De Nederlandse tv-serie Brugklas komt naar Curaçao

Stel je voor… Je verhuist naar de andere kant van de wereld, laat al je vrienden achter en kan je draai niet meteen vinden op de nieuwe bestemming. En ook je prille liefdesgeluk wordt flink op de proef gesteld door een afstand van 7800 kilometer. Dat is precies wat er gebeurt met brugklasser Romy én is het begin van de serie Bon Dia Brugklas!, een tropische spin-off van de populaire AVROTROS-jeugdserie Brugklas.

Brugklas laat al elf seizoenen lang een groot publiek meeleven met alle gebeurtenissen van een groep leerlingen in hun eerste jaar op de middelbare school.

Herkenbare verhalen, op een Nederlandse school. Maar volgens de makers is het Koninkrijk der Nederlanden groter dan dat stukje grond aan de Noordzee. “Bij het tropische Zuid-Amerika ligt nog een gedeelte van ons koninkrijk: Curaçao! Een stukje Nederland waar alles net even anders gaat. Een ander klimaat, andere gebruiken en gewoontes. Een andere cultuur.”

Romy, bekend van Brugklas seizoen 11, verhuist naar Curaçao en maakt kennis met haar nieuwe klasgenoten. Hoe is het om je leven opnieuw op te bouwen aan de andere kant van de wereld? En hoe is het om je plek te vinden in een compleet nieuwe brugklas? Deze op zichzelf staande serie neemt de jeugd mee in de verschillende verhalen die zich afspelen op en rond een Caribische middelbare school.

Bon Dia Brugklas!, vanaf 3 april om 18.35 uur bij AVROTROS op NPO Zapp