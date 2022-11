De Pelikaan bezoekt Suriname vanwege 47ste Onafhankelijkheidsdag

WILLEMSTAD – Het Nederlandse marineschip de Pelikaan is sinds gisteren in Suriname ter gelegenheid van de 47ste Onafhankelijkheidsdag. Het ondersteuningsschip voor het Caribisch gebied is vanuit Curaçao gekomen en ligt tot en met zaterdag in de haven van Paramaribo.

Militairen van de Pelikaan nemen vrijdag deel aan de militaire parade vanwege de Onafhankelijkheidsdag. Ook Directeur Internationale Militaire Samenwerking brigadegeneraal Jan Blacquiere is hierbij aanwezig.

Defensie benadrukt met deze aanwezigheid het belang dat het hecht aan de hernieuwde militaire samenwerking met Suriname. In 2021 tekenden de Surinaamse en Nederlandse ministers van Defensie een intentieverklaring.

Drie Surinaamse militairen zijn vorige week naar Curaçao gereisd om voor een periode van drie weken mee te varen aan boord van de Pelikaan inclusief het havenbezoek aan Paramaribo. Zo kunnen ze ervaring opdoen aan boord van een Nederlands marineschip, van elkaar leren en de samenwerking verbeteren.

Beide landen willen de militaire samenwerking de komende jaren verder versterken. Hierin past het wederzijds voornemen om in 2023 en 2024 de jungletraining in Suriname te houden. Daarbij wordt nog intensiever met het Surinaams Nationaal Leger samengewerkt.