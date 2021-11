De Pelikaan oefent in Suriname

12 Gedeeld

PARAMARIBO – Het Nederlandse marineschip de Pelikaan is op bezoek in Suriname. Een week lang wordt er samen met de Surinaamse Kustwacht en het Surinaams Nationaal Leger geoefend.

Een afvaardiging van het Nederlands marinepersoneel gaat 25 november meelopen in het traditionele defilé tijdens de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid. De komst van de Pelikaan komt voort uit de hernieuwde militaire samenwerking tussen Suriname en Nederland.

De Pelikaan ligt normaal in Willemstad op Curaçao. De laatste keer dat het logistiek ondersteuningsschip van de Koninklijke Marine Suriname bezocht was in 2010.

