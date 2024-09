Overheid De pijn van Silvania’s opschoningbeleid ligt bij de manier waarop Dick Drayer 27-09-2024 - 2 minuten leestijd

Geen wet verbiedt belastingdienst om korting te geven op belastingschulden

WILLEMSTAD – Hoewel de intentie achter het opschoningsbeleid van Financiënminister Javier Silvania goed was, blijkt de uitvoering van dit beleid een groot probleem. Zoveel werd duidelijk tijdens de Statenvergadering van gisteren over de niet-inbare belastinggelden voor 2017.

Door deze verkeerde aanpak van de minister is drie miljard gulden aan belastingschulden niet meer inbaar. In plaats van de normale route te volgen en het parlement te betrekken bij de besluitvorming, koos Silvania ervoor om via Facebook uitleg te geven over het beleid, wat heeft geleid tot verwarring en aanzienlijke financiële schade, volgens de oppositie.

80/20 regeling

Minister van Financiën Javier Silvania benadrukte dat er geen wet is die de Ontvanger, de belastingdienst van Curaçao, verbiedt om kortingen te geven op achterstallige belastingen. Dit baseert hij op verschillende adviezen die hij in het verleden heeft ontvangen.

Volgens Silvania hanteerde de Ontvanger sinds 2010 een saneringsregeling die nooit officieel werd gepubliceerd, maar ook nooit werd verboden. Deze regeling, bekend als de “80-20 regeling”, gaf belastingbetalers de mogelijkheid om tachtig procent van hun schuld te betalen en de resterende twintig procent kwijtgescholden te krijgen.

“Elke regering sinds die tijd stond deze regeling toe, inclusief de vorige minister van Financiën, die mensen doorverwees naar de Ontvanger om van deze regeling gebruik te maken”, aldus Silvania.

In mei 2022 stelde de Ontvanger, na intensieve dialogen en met hulp van een ondersteunend team, een plan voor om de belastingbestanden op te schonen. Dit plan bestond uit drie hoofdpunten: het schrappen van oninbare oude aanslagen, het verwijderen van aanslagen ouder dan vijf jaar, en de invoering van een ‘tax-credit’ ter waarde van tweeduizend vijfhonderd gulden. Vijf verschillende instanties, waaronder het Ministerie van Financiën, de SVB, SOAB, Cft en Fiscale Zaken, gaven een positief advies over het opschoningsplan.

