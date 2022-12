De Rhapsody of the Seas voor het eerst op Curaçao na covid

WILLEMSTAD – De Rhapsody of the Seas het cruiseschip van de cruisemaatschappij Royal Caribbean Cruise Line was gisteren voor het eerst op Curaçao na de covid pandemie. Traditioneel werd dit gevierd met een uitwisseling van plakkaten.

De Rhapsody bracht 1195 passagiers naar Curaçao. Royal Caribbean heeft dit jaar alleen al zestig schepen langs Curaçao gestuurd met in totaal meer dan 180 duizend passagiers

Ook de Norwegian Jewel” van de cruisemaatschappij Norwegian Cruise bracht gisteren een bezoek aan Curaçao. 1883 passagiers waren aan boord. Het derde cruiseschip in de Curaçaose haven gisteren was de Eurodam van Holland America Line met 1533 passagiers aan boord.