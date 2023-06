De schaduwzijde van de online goksector op Curaçao: inzichten uit de seminars van Comtado Carib

De online goksector op Curaçao bevindt zich in het epicentrum van een groeiende controverse, volgens recente seminars georganiseerd door Comtado Carib. Deze serie evenementen heeft de schijnwerpers gericht op de uitdagingen rond het toezicht en de regelgeving van deze bruisende maar dubieuze sector.

Curaçao, bekend om zijn zonnige stranden en blauwe wateren, is ook de thuisbasis van duizenden goksites die miljarden aan omzet genereren. Deze paradoxale situatie roept vragen op, vooral omdat de Curaçaose overheid voortdurend met een begrotingstekort worstelt en vaak steun moet zoeken bij het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl miljardenomzetten van de sector buiten zicht van de Curaçaose belastingdienst blijft.

“Het is een paradox van enorme proporties,” aldus een expert die sprak tijdens een van de seminars. “Het aantal ongebruikelijke transacties gerapporteerd aan de FIU van Curaçao is niet proportioneel met de enorme omzet gegenereerd door de online goksector. Dit suggereert dat de naleving van de regelgeving betreffende witwassen en financiering van terrorisme ver achterblijft bij waar het zou moeten zijn.”

Onderzoekers hebben ook vraagtekens geplaatst bij de relatie tussen de miljardenomzet van de gokindustrie en de magere belastingopbrengsten die het de Curaçaose overheid oplevert. “Deze onbalans roept ernstige vragen op over de effectiviteit van het Curaçaose belastingstelsel,” voegde een andere expert toe.

Handhaving en regelgeving

De serie seminars heeft ook de aandacht gevestigd op het gebrek aan handhaving en regelgeving in deze sector. De sprekers gaven een beeld dat de Curaçaose overheid ernstig tekort schiet in het toezicht op deze sector en in het innen van belastingen.

Ondanks de uitnodiging aan vertegenwoordigers van de goksector, trustkantoren en justitie om deel te nemen aan de discussie, was hun aanwezigheid bij de seminars teleurstellend laag. “Dit suggereert een mate van aarzeling om publiekelijk in discussie te gaan over deze kwesties,” zei een van de organisatoren.

Maatschappelijke ongemak

Hoewel het laatste seminar van de reeks, gepland voor 10 juni, niet zal doorgaan vanwege het opgelopen maatschappelijke ongemak, blijft Comtado Carib toegewijd aan het belichten van de connectie tussen georganiseerde misdaad en de online gokindustrie. De organisatie is van plan om alternatieve manieren te onderzoeken om deze cruciale discussie voort te zetten, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao en zijn positie binnen de wereldwijde online gokindustrie.

Er blijft veel onzeker over de toekomst van deze sector op Curaçao, maar één ding is duidelijk: de noodzaak van een grondige herziening van het huidige systeem is groter dan ooit, zo bleek tijdens de seminars.