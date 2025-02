Algemeen De toekomst van Curaçao binnen het Koninkrijk Dick Drayer 07-02-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De toekomst van Curaçao binnen het Koninkrijk is een onderwerp dat vraagt om een kritische blik en een doordachte aanpak, schrijft PAR-kandidaat parlementslid Michel Berry. Staatssecretaris Zsolt Szabó benadrukte tijdens zijn recente bezoek het belang van goed bestuur en financieel beleid als fundament voor duurzame ontwikkeling. Hoewel de hervormingen binnen de Landspakketten vooruitgang hebben gebracht, is er nog een lange weg te gaan. Vooral op het gebied van oudedagsvoorzieningen, zorg en onderwijs blijft de uitdaging groot. De vraag is hoe Curaçao, samen met Nederland, een koers kan blijven varen die niet alleen economische groei stimuleert, maar ook ten goede komt aan de gemeenschap en haar toekomst binnen het Koninkrijk.

Door | Michel Berry

Staatssecretaris Zsolt Szabó heeft tijdens zijn bezoek aan Curaçao benadrukt dat goed bestuur en solide financieel beleid essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van het eiland. Hij stelde dat de hervormingen binnen de Landspakketten moeten leiden tot meer zelfredzaamheid en duurzame groei.

Het is mooi dat – met de economische wind in de rug en de nodige ondersteuning vanuit Nederland – voortgang is gemaakt met de onder het kabinet Rhuggenaath ingezette structurele hervormingen in financieel beheer, zorg en onderwijs, arbeidsmarkt en ruimtelijke ordening. Maar dat karwei is nog lang niet af.

Recente studies van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten en van Aruba laten bijvoorbeeld zien dat de uitgaven voor oudedagsvoorzieningen, waaronder een ouderdomspensioen en voor de zorg op Curaçao, onhoudbaar zijn. En Curaçao heeft al de hoogste uitgaven en de laagste uitkeringen. Dit houdt in dat een economische agenda gericht op versterking van de economische groei en duurzaam verdienvermogen onmisbaar is. En dit begint met investeren in goed onderwijs!

Staatssecretaris Szabó onderstreept dat er nu al moet worden nagedacht over hoe de hervormingen na 2027 duurzaam kunnen worden voortgezet, zodat de geboekte vooruitgang niet verloren gaat door een gebrek aan capaciteit. De PAR wil hier het gesprek met Nederland over aangaan. Hoe kan binnen het Koninkrijk worden gewerkt aan een duurzaam blijvend sterker Curaçao en ook Aruba en Sint-Maarten of breder het Caribisch deel van het Koninkrijk, ook ten faveure van het Nederlandse bedrijfsleven. Met als uitgangspunt, dat het altijd ten goede komt aan onze gemeenschap en burgers.

Daarnaast gaf de staatssecretaris aan dat de aanpak van corruptie en fraude in het bestuur hoog op de agenda blijft staan. Terecht, goed bestuur en transparantie zijn onmisbaar voor vertrouwen en voor de verdere economische ontwikkeling van Curaçao.

De politieke partij PAR heeft altijd gestaan voor goed en integer bestuur, evenals een onderwijssysteem en gezondheidszorg dat Koninkrijk waardig zijn. Hiervoor dient er actief achter corruptie en fraude te worden aangegaan, er moet blijvend geïnvesteerd worden in bestuurlijke integriteit, onderwijskwaliteit en gezondheidszorg, om zo de toekomst van Curaçao en zijn inwoners te waarborgen.

De PAR ziet de hervormingen niet als een doel op zich, maar als een middel om Curaçao veerkrachtiger en economisch sterker te maken. Het is aan ons allen om ervoor te zorgen dat deze kans optimaal wordt benut en dat Curaçao zich blijft ontwikkelen binnen het Koninkrijk, op basis van goed bestuur, transparantie en duurzame groei.

