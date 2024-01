De vereniging Hende i Medio Ambiente HiMA gaat in hoger beroep tegen wateruitspraak

WILLEMSTAD – De vereniging Hende i Medio Ambiente (HiMA) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van rechter Kimberley Lasten over een algemeen verbod op het afsluiten van water. Die eis werd niet ondersteund door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

De vereniging kan zich niet vinden in de overwegingen van de rechtbank om waterafsluitingen toe te blijven staan bij kwetsbare gezinnen die hun rekening niet kunnen betalen. Zowel wetgeving, beleid als praktijk zijn volgens HiMA in strijd met fundamentele kinder-en mensenrechten.

“Dat Aqualectra samen met SOAW een tussenoplossing heeft gevonden door ‘eerst melding te doen welk huishouden of gezin in problemen komt’ doet hieraan niets af”, aldus HiMA.

Rechter Lasten oordeelde dat de overheid voldoende inspanningen verricht om toegang tot schoon water te waarborgen. De regelingen zijn in lijn met de WHO-normen voor de basisbehoefte van mensen aan water.

Een algemeen verbod op waterafsluiting zou een te grote inbreuk zijn op de bedrijfsvoering van Aqualectra, volgens Lasten. Daarnaast is het probleem van waterafsluiting te complex en hangt het samen met andere problemen zoals illegale bouw en waterdiefstal.