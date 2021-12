De verkeerslichten bij het monument doen het weer

35 Gedeeld

WILLEMSTAD – Wie vanochtend de weg op moet en langs het monument rijdt, kan opgelucht ademhalen. De verkeerslichten doen het weer.

Het aantal ongelukken liep snel op, nadat de lichten door een storing vorige week maandag uitvielen. Omdat een noodzakelijk onderdeel niet op voorraad ligt, is datzelfde onderdeel uit de kast van de stoplichten bij Post 5 gehaald om tijdelijk geplaatst te worden op de kruising bij het monument. Daar is het drukker met verkeer dan bij post 5, die het dus even zonder werkende verkeerslichten moet doen tot het onderdeel uit het buitenland is binnengekomen.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures