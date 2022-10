De wijken Wishi en Marchena hebben eigen expositieruimte voor culturele identiteit

WILLEMSTAD – De wijken Wishi en Marchena hebben na gisteren een eigen gezamenlijke expo-ruimte. Gouverneur Lucille George-Wout knipte gisteren het lintje door dat toegang tot de expo-ruimte in het Splikami-gebouw geeft.

Daarin moet de culturele identiteit van de twee wijken samenkomen. Initiatiefnemer Kenneth Hooten is van mening dat door informatie te verzamelen en vast te leggen de culturele identiteit kan worden overgedragen.

“Met de komst van de nieuwe exhibitiezaal, kunnen we werken van, over en uit onze bario gaan presenteren.” Op deze locatie kunnen volgens Hooten opstartende, bekende en onbekende culturele kunstenaars terecht om die identiteit vorm te geven.

Stichting Splikami, is een educatieve faciliteiten centrum met aandacht voor de wijken Wishi en Marchena. Een centrum met de nieuwste technologische ontwikkelingen met daarbij ‘alternatief onderwijs’ bestemd voor de (buurt/wijk) samenleving, en in het bijzonder gefocust op de groep ongeschoolde, werkeloze, kwetsbare jongeren en ouderen, die op een of ander manier afgesloten zijn van nieuwe technologische en educatieve ontwikkelingen.

De expositieruimte is professioneel aangekleed door Adriana’s Academy for Arts and Sciences en Giovanny Abbath 7.1.