De zorg op Curaçao heeft een maandelijks tekort van 5 miljoen gulden

WILLEMSTAD – Minister Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, Milieu en Natuur vertelde in de persconferentie meer over de financiële situatie in de zorg op Curaçao. In 2020 begon het coronavirus op het eiland. Er ging een bedrag van 4,8 miljoen gulden naar het CMC, later is er nog 1,9 miljoen extra naar toe gegaan.

Het CMC heeft een brief gestuurd naar de regering met de vraag om hulp. Uit de begroting komt naar voren dat er per maand een tekort van 5 miljoen gulden is ontstaan. Er zal nu een zorgautoriteit moeten komen die de tekorten gaat aanpakken. De minister raadt mensen aan om zo gezond mogelijk te leven.

