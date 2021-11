De Zr. Ms. Holland slaat twee keer toe

17 Gedeeld

Het Nederlandse marineschip de Zr.Ms. Holland onderschepte in de avond van 31 oktober een drugstransport op de Caribische Zee. Vlak daarna volgde meteen een tweede vangst. Beide keren werd de drugs onderschept door een zogenaamde go-fast tot stoppen te dwingen. De twee drugvangsten zijn vandaag pas bekend gemaakt.

Na detectie van de go-fast lanceerde het marineschip haar twee snelle boten, de zogenaamde FRISC’s, die de drugsboot wisten te stoppen. Toen de smokkelaars de onderscheppingsboten in de gaten kregen, probeerden zij de pakketten met drugs overboord te zetten. Een deel hiervan kon nog uit het water worden opgevist, de andere helft is in zee verloren gegaan.

Eenmaal langszij de drugsboot werd geen andere drugs meer aan boord aangetroffen, maar wel zijn de drie verdachten, een Venezolaan en twee Dominicanen aangehouden. In totaal is 265 kilo drugs onderschept. De verdachten en de drugs zijn op een later moment overgedragen aan een Amerikaans kustwachtschip.

Herhaling van zetten

Een dag na deze vangst kwam de Holland met de NH90 maritieme gevechtshelikopter een nieuwe go-fast op het spoor. Ook deze opvarenden van de go-fast begonnen met het overboord zetten van hun drugs. De Holland naderde de go-fast met haar beide FRISC’s, met aan boord een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers.

Het team van de US Coast Guard hield de opvarenden van de go-fast aan. Aan boord werden negen pakketten met cocaïne aangetroffen, met een volume van ongeveer 270 kilo. Ook deze verdachten en de drugs zijn op een later moment overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.