Dean Gorré maakt voetbalselectie bekend voor Nations League

WILLEMSTAD – Interim-bondscoach Dean Gorré heeft zijn selectie van 23 man bekend gemaakt voor de Nations League. Een opvallende afwezige in deze lijst is keeper Eloy Room. Die wordt vervangen door Nino Fancito.

Volgende week reist het nationale team naar Trinidad & Tobago voor een wedstrijd op 7 september tegen het eiland. Drie dagen later, op 10 september, speelt Curaçao in en tegen Martinique.

In oktober speelt het team van Dean Gorré eerst tegen Panama op 13 oktober in het SDK-stadion. Vier dagen later, op 17 oktober, speelt Curaçao thuis tegen Trinidad & Tobago.