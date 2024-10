Evenementen Debattoernooi “Building Bridges” op Curaçao: Jongeren van Aruba, Bonaire en Curaçao komen samen Redactie 09-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Debat.ed en DebatUnie organiseren voor de tweede keer het regionale debattoernooi “Building Bridges.” Dit evenement, waar jongeren van de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao aan deelnemen, vindt zijn climax op 12 oktober aan de Universiteit van Curaçao Moises F. da Costa Gomez, waar de finale en de sluitingsceremonie plaatsvinden.

De deelnemers zijn een week op Curaçao voor debattrainingen, gegeven door professionals van de Debate Education Foundation Curaçao (Debat.ed) en DebatUnie. Debat.ed is een lokale organisatie die jongeren helpt om beter te leren debatteren. Ze werken samen met een vergelijkbare organisatie uit Nederland om dit regionale toernooi te organiseren.

Tijdens hun verblijf krijgen de jongeren de kans om hun debattechnieken te verbeteren en deelnemen aan verschillende activiteiten. Ze zullen musea bezoeken, ideeën uitwisselen met lokale en internationale politici en deelnemen aan sociale activiteiten zoals teamvorming. Deze ervaringen zijn gericht op het versterken van hun vaardigheden om zich verbaal te verdedigen en om veranderingen teweeg te brengen met goed onderbouwde argumenten.

Iedereen is van harte welkom om deze unieke kans niet te missen en het lokale talent te steunen. Het publiek kan de finale bijwonen van 13.30 tot 15.00 uur in het auditorium van de Universiteit van Curaçao Moises da Costa Gomez. Toegang is gratis, maar registratie is verplicht via de website: ai.debated.cw/BB-Registration-Finals.

Dit inspirerende initiatief wordt mogelijk gemaakt door fondsen van de Europese Unie, die het belang van interculturele uitwisseling en samenwerking onder jongeren benadrukt.

