Debuutoptreden van Dibo & Randal Corsen bij Kathedraal van Doornen

WILLEMSTAD – Tijdens A Night at Cathedral of Thorns op zaterdag 23 september fleuren zanger Dibo Doran en pianist/bandleider Randal Corsen met een serie speciale gasten voor de eerste maal de unieke entourage van de Kathedraal van Doornen op met hun muzikaal optreden.

De formatie die optreedt, kent naast zanger/componist Dibo D en pianist/componist Randal Corsen ook Ravello Antoin op bas, Laverne Le Blanc, drums, Chris Walle op keyboard, Royston Hato, percussie en Josuah Boetius op gitaar.

Behalve nummers van het album Müzik sin Barera dat eerder dit jaar in april bij Jazz Fest werd gepresenteerd, vertolken ze ook andere nummers, waaronder van de legendarische Luty Samson.

Tevens kunnen gastoptredens tegemoet gezien worden, heel in het bijzonder die van singer-songwriter Levi Silvanie met Dibo en Randal belooft heel speciaal te worden, omdat Levi de laatste zeven jaar niet meer op een podium op Curaçao te bewonderen is geweest. Verder liggen in het verschiet optredens bij enkele nummers van de zangeressen Lizz Schot en Christine Corsen.