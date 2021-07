Deel Curaçaose selectie is positief

Foto’s – Federashon Futbol Korsou

WILLEMSTAD – De kans dat Curaçao niet meedoet aan de Goldcup wordt steeds groter. Een deel van de Curaçaose nationale voetbalselectie is positief getest op corona. Dat gebeurde vlak voor de vlucht naar Dallas. Daar wordt morgen de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Gold Cup gespeeld tegen El Salvador.

Om hoeveel spelers het gaat en wie besmet is geraakt, is niet bekend gemaakt. In de loop van de middag maakt de voetbalbond FFK haar besluit om wel of niet mee te doen bekend.

Bondscoach Guus Hiddink is nog steeds niet van de partij. Die hersteld nog van corona. Patrick Kluivert vervangt hem in de reeks van wedstrijden komende weken.

Curaçao is ingedeeld in groep A met El Salvador, Mexico en Trinidad en Tobago. Het toernooi is van 10 juli tot en met zondag 1 augustus en wordt gespeeld in tien stadions en negen steden in de Verenigde Staten.)

