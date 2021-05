Defensie bereidt zich voor op orkaanseizoen Bovenwindse eilanden

WILLEMSTAD – Defensie houdt van 26 mei tot en met 5 juni een orkaannoodhulpoefening op de Bovenwindse eilanden. Hierbij staat vooral het beoefenen van de logistieke verplaatsingen van personeel en materieel centraal. Defensie traint dit zodat de militairen bij een daadwerkelijke orkaandreiging snel en effectief ingezet kunnen worden.

Na de verplaatsingen richting Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zullen er kleine activiteiten plaatsvinden verdeeld over de verschillende eilanden. De eenheden zullen hun verblijf ook benutten om bekender te raken met alle drie de eilanden en de daarop gevestigde relevante partners, zoals overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties en bedrijven die een belangrijke rol spelen bij noodhulp. Er vindt verder geen groot oefenscenario plaats op de Bovenwindse eilanden.

Een zogenaamd voordetachement zal middels het patrouillevliegtuig van de Kustwacht (DASH 8) van Curaçao via Aruba naar Sint Maarten vliegen op donderdag 27 mei om de aankomst van de ‘hoofdmacht’ te faciliteren. Het merendeel van de deelnemende militairen reist middels een chartervlucht of schip van vanaf Curaçao via Aruba naar Sint Maarten, of middels een chartervlucht vanuit Nederland naar Sint Maarten. Twee kleine detachementen reizen middels het patrouillevliegtuig van de Kustwacht naar Saba en Sint Eustatius. Het uitvoeren van alle verplaatsingen is het hoofddoel van deze orkaanoefening.

Het overgrote merendeel van de 250 militairen zijn reeds aanwezig in het Caribisch gebied en bestaan onder andere uit eenheden van de Koninklijke Landmacht (Compagnie in de West), het Korps Mariniers (Marine Squadron Carib) en marineschip Zr.Ms. Pelikaan. Daarnaast is op Sint Maarten permanent een mariniersdetachement aanwezig. Door op de Bovenwindse eilanden te trainen is het bij een daadwerkelijke orkaandreiging mogelijk om direct na de passage over te kunnen gaan tot het bieden van noodhulp en het redden van mensen in nood. Ook kunnen de militairen in zo’n situatie de civiele autoriteiten ondersteunen en bijdragen aan de openbare orde en veiligheid.

COVID

In de voorbereiding en uitvoering van deze oefening is nadrukkelijk rekening gehouden met de (reis)beperkingen die de COVID-19 pandemie met zich meebrengt. Alleen personeel met een negatieve Corona-test mag deelnemen aan de oefening. Alle aanvullende regels van de overheden van Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius worden nageleefd.

