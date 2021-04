Defensie boos op eigen militairen vanwege feesten

52 Gedeeld

WILLEMSTAD – Defensie is boos op eigen personeel dat dit weekend feest vierde alsof er geen corona bestond. Filmpjes daarvan op social media zorgden voor veel ophef.

Ongepast zegt Defensie, gelet op de ernstige situatie waarin Curaçao zich momenteel bevindt. Gevaar voor besmetting is er volgens de militairen niet, omdat de operationele eenheden in het Caribisch gebied in zogeheten bubbels leven.

Vandaag gaat de 11e luchtmobiele brigade uit Assen voor het eerst op stap met de politie tijdens wegversperringen ter controle van plachi di dia en de avondklok.

