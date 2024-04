Defensie Defensie hoopt op nieuwe rekruten door film ‘Invasie’ Redactie 21-04-2024 - 3 minuten leestijd

Behind the scenes | Foto: Sjoerd Hilckmann

DEN HELDER – In een unieke samenwerking met de filmindustrie heeft de Koninklijke Marine geholpen bij de productie van de actiefilm ‘Invasie’, met als doel jongeren te enthousiasmeren voor een carrière bij de marine. Het filmproject, dat plaatsvond in het Caribisch gebied, heeft niet alleen een spectaculaire setting geboden maar ook een platform voor werving. Donderdag ging de film in première op Curaçao, een week nadat de film in Nederland voor het eerst vertoond werd.

De film ‘Invasie’, waarin personeel van de Koninklijke Marine zowel als acteurs als militaire adviseurs fungeerde, toont een fictieve aanval op Curaçao en Aruba. Deze samenwerking volgt op een eerdere succesvolle productie met de Koninklijke Luchtmacht en heeft als hoofddoel de aandacht van jonge potentiële rekruten te trekken.

“Deze samenwerking biedt ons een unieke kans om jongeren op een innovatieve manier kennis te laten maken met het werk bij de Marine”, zegt Ronald de Hondt, communicatieadviseur van de Koninklijke Marine. “Door de spannende verhaallijn en de authentieke weergave van onze operaties, hopen we dat de film bezoekers inspireert om een marinecarrière te overwegen.” Op de set – Marinebasis Parera | Foto: Dick Drayer

De hoop is dat deze film, net als de serie ‘Hoogvliegers’ van een paar jaar geleden, zal leiden tot een verhoogde interesse in marinevacatures. De website van Defensie zag destijds een significante toename in bezoekers, en een soortgelijk effect wordt nu ook verwacht.

De film werd opgenomen met een volledige filmploeg aan boord van marinevoertuigen en -schepen, waarbij ook het normale personeel betrokken was. De scènes tonen een realistisch beeld van de marine-operaties, wat bijdraagt aan een authentieke ervaring voor het publiek.

Naast hun rol voor de camera kregen de marineleden ook de kans om achter de schermen bij te dragen door acteurs te coachen in militaire procedures en taalgebruik. “Het is een geweldige ervaring voor onze mensen geweest,” voegt De Hondt toe. “Ze hebben kunnen zien hoe een grote filmproductie in zijn werk gaat, terwijl ze tegelijkertijd hun dagelijkse taken voortzetten.”

De Koninklijke Marine is trots op deze samenwerking en hoopt dat het project niet alleen een spannende film oplevert, maar ook een nieuwe generatie maritieme professionals inspireert. Regisseur Bobby Boermans omringd door acteurs en militairen op marinebasis Parera in Willemstad | Foto: Dick Drayer